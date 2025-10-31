Hivatalos: két hét múlva megváltoznak az Otthon Start szabályai – itt a kormány új döntése a 3 százalékos hitelről
November 15-től több ponton módosul az Otthon Start program, amely kedvezőbb feltételeket teremt az első lakásukat vásárlók és építők számára. A friss kormányrendelet pontosítja, ki számít első lakásszerzőnek, egyszerűsíti a TB jogviszonyhoz kötött feltételeket, valamint bővíti a támogatott hitel felhasználási lehetőségeit – derül ki a Bankmonitor pénteki összefoglalójából.
Alapvetően több könnyítés érkezett a 3 százalékos hitel kapcsán
A csütörtök este a Magyar Közlönyben megjelent új szabályok szerint első lakásszerzőnek az minősül, akinek az elmúlt tíz évben nem volt belterületi lakóingatlan-tulajdona. Kivételt képeznek azonban bizonyos esetek, például az elbontott, bontásra kötelezett ingatlanok, a 15 millió forintnál kisebb értékű lakások, illetve a haszonélvezettel terhelt ingatlanok, ha a haszonélvező továbbra is abban él.
Fontos könnyítés, hogy ha valaki két ingatlanban is rendelkezik legfeljebb 50 százalékos tulajdonrésszel – például adásvétel miatt átmenetileg –, akkor 180 napig még első lakásszerzőnek minősül. Ez megszünteti azt a korábbi anomáliát, amikor technikai átfedés miatt sok igénylő elveszítette a támogatás lehetőségét.
Az igénylőknek továbbra is nyilatkozniuk kell a feltételek teljesüléséről, de ha bontásra hivatkoznak, ezt hatósági bizonyítvánnyal is igazolniuk kell.
A TB jogviszonyra vonatkozó előírás is rugalmasabb lesz. A két év munkaviszony továbbra is feltétel, ám mostantól az is megfelel, aki az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség intézményeinél dolgozik – például Brüsszelben.
Emellett mentességet kapnak a megváltozott munkaképességűek, valamint azok, akik gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülnek.
Jelentős változás, hogy november 15-től már nemcsak a 2022. január 1. után kiadott építési engedélyek alapján megkezdett beruházásokra lehet a 3 százalékos hitelt igényelni. A korábban indult építkezések befejezéséhez és korábban épült új lakások vásárlásához is igénybe vehető lesz a támogatott hitelkonstrukció.
A folyósítás szabályai is rugalmasabbá válnak. Az építési hitel részleteit a bankok előzetesen is kifizethetik, akár az önerő teljes beépítése előtt, ha megfelelő pótfedezet áll rendelkezésre. Az előleg azonban legfeljebb a teljes hitelösszeg 30 százaléka lehet.
Könnyítést kapnak azok is, akiknek korábban vissza kellett fizetniük lakástámogatást. Ha a visszafizetés gyermekvállalás elmaradása miatt történt, de az érintett méltányossági kérelme pozitív elbírálást kapott, akkor mostantól jogosult lehet az Otthon Startra.
További, még előkészítés alatt álló módosítások is várhatók.
Például a testvér is lehet adóstárs, az önkormányzati lakások esetén enyhítenék az értékkülönbözetre vonatkozó korlátot, valamint öröklés esetén is felhasználhatóvá válna a hitel a fennmaradó tulajdonrész megvásárlására.
Szentgotthárd és Monor megkapta az engedélyt az Otthon Start lakásainak megépítésére
Két újabb magyar városban indulhat meg a barnamezős területek újjáélesztése: Szentgotthárdon és Monoron is zöld utat kaptak azok a lakásépítési beruházások, amelyek a korábban elhagyott ipari zónák helyén hoznak létre modern, élhető városrészeket. Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint a fejlesztések a Rozsdaövezeti Bizottság döntésének köszönhetően valósulhatnak meg az Otthon Start program keretében.
Az Otthon Start programhoz kapcsolódó beruházások Szentgotthárdon és Monoron mintaprojektként szolgálnak. Bemutatják, hogyan lehet az elhagyott ipari területeket a helyi közösségek javára fordítani, miközben új lakások, parkok és közösségi terek épülnek. A fejlesztések célja nem csupán az ingatlanállomány bővítése, hanem a városrészek társadalmi és gazdasági újraélesztése is.