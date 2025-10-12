Otthon Start: dübörög az építőipar, a budapestiek mellett indulnak a vidéki fejlesztések is

A Wing vállalat lakóingatlan-fejlesztési márkája, a Living mintegy 400 korszerű, energiahatékony lakás építését tervezi több ütemben a megyeszékhelyen – számolt be róla a Haon.hu. A beruházáshoz Wing 10 900 négyzetméter alapterületű fejlesztési telket vásárolt meg Debrecenben.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A fejlesztés a tervek szerint 2026 második fél évében indul, és 400 korszerű lakást építenek Debrecenben. A beruházás a vállalat első Budapesten kívüli lakófejlesztése lesz, amely a helyi ingatlanpiac élénk keresletére is választ adva jelentősen hozzájárul az újlakás-kínálat bővítéséhez Magyarország második legnagyobb városában. A lakások túlnyomó többsége az Otthon Start program kedvezményes hitelkonstrukcióival is elérhető lesz. A lakások kedvező, 20–80 százalékos fizetési ütemezéssel lesznek megvásárolhatók.

A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy hosszú távon is áttereli a szeptemberben indult Otthon Start program által kínált 3 százalékos hitel az embereket az albérletről a lakáspiacra, ráadásul az albérletpiac több pontján visszaigazolódik ez a várakozás.

A Világgazdaság összeszedte, mire kell nagyon figyelni az igénylés során, annyi biztos, sok esetben olyan alapfeltételeken csúsznak el a 3 százalékos kölcsön igénylésében, amelyeket már a bejelentésnél szinte azonnal nyilvánosságra hoztak, mégsem volt egyértelmű az ügyfelek számára. Bővebben>>>

A fix 3 százalékos, államilag támogatott lakáshitel nem csupán a jelzálogpiacot, de az építőipart is új lendületbe hozta. A program iránti hatalmas keresletre reagálva a kormány felgyorsította az új beruházások engedélyezését, aminek köszönhetően a következő egy évben akár 50 ezer új otthon kivitelezése is elindulhat országszerte. A folyamat első látványos lépéseként még idén 4200 új, „startos” lakás építése kezdődhet meg két budapesti kerületben. Az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége szerint az Otthon Start program éves szinten 800 milliárd forint pluszmegrendelést jelent az építőiparban, és 2027-re akár 30 ezer új lakás épülhet.







