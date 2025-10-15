Ennyi elsőlakás-vásárlót Magyarországon még nem láttak, az Otthon Start repülőrajtot vett

Országos szinten rekordmagas, közel 40 százalékos arányt értek el az elsőlakás-vásárlók szeptemberben. A mutató Budapesten 39 százalék, vidéken pedig 40 százalék volt, ami az év korábbi hónapjaihoz képest jelentős növekedés, amikor is a mutató idén a fővárosban 12-36 százalék, vidéken pedig 27-32 százalék között mozgott. Az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva is figyelemre méltó a növekedés, hiszen 2024 szeptemberében Budapesten 24 százalék, vidéken 30 százalék volt ez az arány – közölte a Duna House szerdán a saját adataira hivatkozva.

Az Otthon Start miatt rekordot ért el a lakáspiac / Fotó: Kallus György

A fiatal korosztály aktivitása látványosan nőtt. A 20-30 éves vevők aránya Budapesten 23 százalék, míg vidéken 17 százalék volt szeptemberben, szemben az egy évvel korábbi 13 százalékos és 15 százalékos értékekkel. Ez azt mutatja, hogy

a fiatalabb generáció a támogatási programok és a kedvezőbb hitelfeltételek révén egyre nagyobb számban tud belépni a lakáspiacra.

A korosztály növekvő súlya különösen a fővárosban szembetűnő, ahol 10 százalékponttal nőtt a jelenlétük egyetlen év alatt.

Budapesten kompakt, vidéken a tágas családi ingatlanokat kerestek a vásárlók

Az elsőlakás-vásárlók által kiszemelt ingatlanok átlagára Budapesten 67,2 millió forint, az átlagos alapterület pedig 60 négyzetméter volt szeptemberben, míg vidéken 50 millió forint és 87 négyzetméter jellemezte a tipikus tranzakciókat. A különbségek jól mutatják a fővárosi kompakt, kisebb lakások iránti erős keresletet, valamint a vidéki piacon jellemző tágasabb, családi jellegű otthonok népszerűségét.

A szeptemberi adatok egyértelműen jelzik, hogy az Otthon Start program (OSP) életbe lépése érezhetően élénkítette a fiatalabb korosztály keresletét. A támogatások és a programhoz kapcsolódó kedvezőbb finanszírozási lehetőségek sok háztartás számára most először tették elérhetővé a lakáshoz jutást.

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője úgy látja, hogy „az OSP hatására szeptemberben látványosan megugrott az első lakást vásárlók aránya", ami azért fontos, mert "a fiatalok aktivitása kulcsfontosságú a lakáspiac hosszú távú fenntarthatósága szempontjából”.