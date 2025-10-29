Otthon Start: elárulta az államtitkár mekkora az érdeklődés – több ezer hitelt már folyósítottak a bankok

Rengeteg embert mozgatott meg a fix 3 százalékos hitelt kínáló Otthon Start program az indulása óta eltelt első hat hétben – derül ki Panyi Miklósnak, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárának szerdai szavaiból. A Magyar Bankszövetséggel folytatott egyeztetést követő sajtótájékoztatón szerdán Budapesten az államtitkár elmondta, hogy október 15-ig több mint 50 ezer embert mozgatott meg a program, és arra számítanak, hogy ez a lendület a későbbiekben is fennmarad.

Rengeteg Otthon Start hitel van folyamatban / Fotó: Kallus György

Az Otthon Start program első hat hetében Panyi Miklós szerint körülbelül 3 ezer esetben futott végig a szerződés és történt meg a hitel folyósítása.

Emellett van 14-15 ezer olyan hiteligénylés, ahol már megkötötték az adásvételi szerződést, és folyamatban van a kölcsön igénylésének bírálata.

Az államtitkár szerint további 8-10 ezer esetben a bankkal már van kapcsolatfelvétel, például előminősítés vagy előzetes értékbecslés, és itt is azzal lehet számolni, hogy hamarosan elindul a hiteligénylés.