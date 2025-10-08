Hihetetlen összegért vehetünk házat, ha összevonjuk a kedvezményeket: az is kiderült, mi történik, ha jelzálog van az álomingatlanon

A jogszabályok már lehetővé teszik, hogy az Otthon Start fix 3 százalékos , maximum 50 millió forintos hitele a CSOK Plusz-szal együtt kerüljön igénybevételre – emlékeztetett Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Az Otthon Start összevonva több másik kedvezménnyel már egy nagyobb családi ház megvételére is lehetőséget ad / Fotó: Kallus György

A Világgazdaság kérdésére elmondta, hogy három vagy több gyermek esetén a CSOK Plusz hitel plafonja szintén 50 millió forint, így a támogatott hitelek összege elméletileg elérheti a 100 millió forintot. Ehhez a falusi CSOK vissza nem térítendő támogatása, amely településtől és gyermekszámtól függően 0,6–15 millió forint lehet, valamint a Babaváró hitel legfeljebb 11 millió forintos összege is hozzájárulhat. Így elméletileg

akár 126 millió forint összes támogatott forrás is rendelkezésre állhat, de a tényleges keretet a jövedelem, az ingatlan értéke és az aktuális 90 százalékos LTV-limit, azaz a 10 százalék önerő szabhatja meg

– tette hozzá az elemző. Szegő Péter szerint, ha egy család össze szeretné vonni az Otthon Startot a kétgyermekes CSOK-kal és a falusi CSOK-kal, de a bank nem engedi, két lehetőségük van:

Egyrészt hivatkozhatnak a kormányrendeletre, amely kimondja, hogy az Otthon Start a CSOK Plusz-szal és a falusi CSOK-kal együtt is igényelhető.

Másrészt érdemes olyan bankot választani, amely már ténylegesen támogatja ezt a kombinációt.

Szegő Péter példaként említette az OTP-t, amely októbertől kifejezetten engedi a falusi CSOK és az Otthon Start kombinálását, és a falusi CSOK önerőként is beszámítható. Hangsúlyozta, hogy ha építkezni szeretnének, 2024-től a falusi CSOK új ház építésére is igényelhető a preferált kistelepüléseken. Ha egy bank mégis elzárkózik, az általában intézményi döntés, nem jogszabályi tilalom, ilyenkor érdemes bankot váltani, és olyan szolgáltatót keresni, amelyik implementálta a kombinációt.

Mehet az Otthon Start, ha jelzálog van a házon?

Szegő szerint az sem jelent problémát, ha a kinézett házat pár éve falusi CSOK-ra vásárolták, és jelzálog van rajta, de ezt kezelni kell. Elmagyarázta, hogy a falusi CSOK miatt az ingatlanon a Magyar Állam javára jelzálogjog és 10 éves elidegenítési-terhelési tilalom van, és a bank a vétel során tipikusan első ranghelyet kér. Emiatt

a CSOK-terhet a záráskor törölni kell, akár visszafizetéssel, akár a támogatás szabály szerinti átvitelével az eladó új ingatlanára.

A gyakorlatban ehhez friss tulajdoni lapra, a Kormányhivatal vagy a MÁK törlési engedélyére, valamint olyan adásvételi feltételekre van szükség, amelyek a tehermentesítéshez és a hitel folyósításához kötődnek. Ha mindezeket az ügyvéd és a finanszírozó bank rendben lepapírozza, a vevő biztonságosan megszerezheti az ingatlant – tette hozzá Szegő Péter.