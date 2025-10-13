Öröklés: új szabály fog életbe lépni az ingatlanoknál – így vásárolhatja meg az egyik testvér a másiktól

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára egy hétfői sajtótájékoztatón azt mondta, hogy nagyjából 15 ezer hiteligénylés elindult, és sok ezer áll előkészítés alatt. A szerződések alapján 400 milliárd forintot meghaladó összeg jelent meg a hitelpiacon szeptemberben.
Sok embert érint, hogy az Otthon Start program szabályaiban módosításokat terveznek: a testvérek bevonását adóstársként, vagy a családi örökölt ingatlan esetében, ha a testvérek közösen öröklik a családi ingatlant. Ilyen esetekben is szeretnének segíteni és a jövőben lehetőséget adnak arra, hogy
a testvér tulajdoni hányadát a fix 3 százalékos hitelprogrammal megvásárolhassák.
Lehetőségük lesz az önkormányzati lakásokban élőknek, hogy 20 százalékot meghaladó vételárkedvezménnyel élhessenek.
A legfontosabb tervezett változás a társasházi építményjog bevezetése lesz, ez forradalmasítja az építőipart és az újlakás-fejlesztéseket. A napokban a parlamentnek benyújtani tervezett jogszabállyal a fiataloknak és az új lakást vásárlóknak lehetőségük lesz a kivitelezés megindulásakor kölcsönszerződést kötni az ingatlanra. A következő 6-8 hónapban meginduló 20-30 ezer újlakás-fejlesztésre így lehet majd fix 3 százalékos hitelt felvenni, ami javítja a lakáspiaci kínálatot – mondta.
Olyan módosítások történnek, amelyek tömegeket érinthetnek pozitívan, és egyértelműen tovább szélesedik azoknak a köre – például a még csak tervezett házak vagy az önkormányzati lakások esetében –, akik élhetnek a 3 százalékos hitel lehetőségével.
A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, Panyi Miklós elmondta: több mint 1200 társadalmi észrevétel érkezett az elmúlt hat-nyolc hétben, amelyeket feldolgozva, értékelve úgy döntöttek, további kedvezményeket biztosítanak a program keretében. Már zajlik a társadalmi észrevételezése több ilyen kedvező módosításnak.
Az államtitkár felsorolása alapján
