Rendkívüli kormányzati bejelentés az Otthon Start programról: újabb kedvezmények lépnek életbe a 3 százalékos hitelnél – óriási változás jön

További könnyítéseket vezet be a kormány a fix 3 százalékos hitelt kínáló Otthon Start program szabályaiban – jelentette be a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken Zalaegerszegen, a Megyei Jogú Városok Szövetsége ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón.
Panyi Miklós elmondta: több mint 1200 társadalmi észrevétel érkezett az elmúlt hat-nyolc hétben, amelyeket feldolgozva, értékelve úgy döntöttek,
további kedvezményeket biztosítanak a program keretében.
Már zajlik a társadalmi észrevételezése több ilyen kedvező módosításnak.
Az államtitkár felsorolása szerint
Mindez sok tízezer ember számára teremt majd lehetőséget, hogy könnyebben hozzá tudjon férni a program adta lehetőségekhez – emelte ki.
Panyi Miklós emlékeztetett arra is, hogy hamarosan törvényjavaslatot nyújtanak be egy új jogintézmény, a társasházi építményi jog bevezetéséről is, amely lehetővé teszi, hogy az új társasházi lakások akár a kivitelezés időszakában hitelezhetők legyenek. Ez nagymértékben fel fogja gyorsítani az új fejlesztések megindítását, miközben a vevők és a bankok is erős garanciákat fognak kapni.
Az államtitkár a Szita Károllyal, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökével, illetve Balaicz Zoltánnal, Zalaegerszeg polgármesterével közösen tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: minden városnak szüksége van arra, hogy növekedjen, a fiatalok lakhatási igényeit kielégítő új beruházások pedig lehetőséget adnak az önkormányzatoknak ahhoz, hogy olyan településrészeket újítsanak meg, fejlesszenek fel, amelyek eddig kiaknázatlanok voltak, üresen álltak, vagy éppen ipari célokat szolgáltak.
Azzal, hogy nagyon sok fiatal otthonhoz tud jutni, az albérletek ára is csökkenhet, így az albérletben élők lakhatása is javulhat.
Szólt arról is, hogy az Otthon Start programnak a helyi gazdaságra, a helyi építőiparra nézve is kedvező hatásai lesznek, hiszen a lakásépítések helyben is növelik az adóbevételeket, új munkahelyeket jelentenek.
Szita Károly hangsúlyozta: a városvezetők egyetértettek abban, hogy az önálló életkezdés, az önálló otthon lehetőségét biztosítani kell a nagyvárosokban élő fiatalok számára is, ezért támogatják az Otthon Start programot. „Egy olyan közös érdekről beszélünk, amely fontos a kormánynak, és fontos az önkormányzatoknak, közöttük Zalaegerszegnek és Kaposvárnak is.”
Balaicz Zoltán arról beszélt, hogy Zalaegerszegen 2014 óta ötezer új munkahely jött létre, ezzel sok olyan fiatal került a városba, akik nemcsak jól fizető munkahelyet, de biztos lakhatást is szeretnének.
Felhívta rá a figyelmet, hogy Zalaegerszegen vannak olyan régi ipari övezetek, amelyek helyén már jelenleg is zajlanak építkezések, az utóbbi időben pedig fokozódott azoknak a vállalkozóknak az érdeklődése is, akik az önkormányzatnál lakásépítésre alkalmas területeket keresnek a városban.
