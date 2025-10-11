Deviza
Megváltozik az Otthon Start program: újra kell tanulni a 3 százalékos hitelt – egy helyen a friss szabályok, sokakat meg fog lepni

Olyan módosítások történnek, amelyek tömegeket érinthetnek pozitívan és egyértelműn tovább szélesedik azoknak a köre – például a még csak tervezett házak vagy az önkormányzati lakások esetében –, aki élhetnek a 3 százalékos hitel lehetőségével. Hogy mikor léphetnek hatályba az Otthon Start program módosítása, az egyelőre még bizonytalan, de érdemes rá felkészülni.
Hecker Flórián
2025.10.11., 06:00
Fotó: Shutterstock

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, némiképp váratlanul a kormányzat bejelentette, hogy számos, jelentős ponton módosítja az Otthon Start programot.

Otthon Start program, papír, szabály, dokumentum
Otthon Start program: megváltoznak a szabályok, ez sokakat meg fog lepni / Fotó: Shutterstock

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára arról beszélt Zalaegerszegen, hogy további könnyítéseket vezet be a kormány a fix 3 százalékos hitelt kínáló Otthon Start program szabályaiban.

Panyi Miklós elmondta: több mint 1200 társadalmi észrevétel érkezett az elmúlt hat-nyolc hétben, amelyeket feldolgozva, értékelve úgy döntöttek, további kedvezményeket biztosítanak a program keretében. Már zajlik a társadalmi észrevételezése több ilyen kedvező módosításnak.

Otthon Start program: megváltoznak a szabályok

Hogy pontosan, mi változik, azt lapunk is megpróbálta már összesíteni. Az államtitkár felsorolása alapján

  • építkezések esetén például lesz lehetőség előfinanszírozásra,
  • már elbontott vagy bontandó építményeknél is használhatják majd a 3 százalékos hitelt.
  • A társadalombiztosítási szabályokban könnyítéseket vezetnek be a gyermekek otthongondozási díjával, illetve az ápolási díjjal kapcsolatban, és a megváltozott munkaképességűek számára is.
  • Az őstermelők, valamint az átalányadózást választó egyéni vállalkozók számára a jövőben egy sokkal jobb jövedelembeszámítási lehetőség válik elérhetővé.
  • További fontos újítás, hogy az önkormányzati lakások megvásárlására is kiterjesztik a 3 százalékos fix lakáshitel lehetőségét, azzal a kedvezménnyel, hogy az önkormányzat a lakást a főszabálytól eltérően az ingatlan becsült piaci értékétől akár 20 százalékkal olcsóbban is eladhatja.
  • A legfrissebb, e heti kormánydöntések pedig további fontos élethelyzetekre nyújtanak megoldást: a program keretében a testvérek által közösen megörökölt ingatlan résztulajdonának megvásárlására is lehetőség nyílik. A jövőben pedig a hitel igénylésénél a szülő és a házastárs mellett a testvér is bevonható lesz adóstársként.

Mindez sok tízezer ember számára teremt majd lehetőséget, hogy könnyebben hozzá tudjon férni a program adta lehetőségekhez – emelte ki. Most pedig már biztosa tudható, melyek az Otthon Start program új szabályai, miután a kormány megosztotta a pontos listát a közösségi médiában, íme:

 

Ezek valóban olyan módosítások, amelyek alapvetően tömegeket érinthetnek pozitívan és egyértelműn tovább szélesítik azoknak a körét, aki élhetnek a 3 százalékos hitel lehetőségével. Ezek hatályba lépésre azonban egyelőre tehát még várni kell.

Az biztos, hogy hamarosan törvényjavaslatot nyújtanak be egy új jogintézmény, a társasházi építményi jog bevezetéséről is, amely lehetővé teszi, hogy az új társasházi lakások akár a kivitelezés időszakában hitelezhetők legyenek. Ez nagymértékben fel fogja gyorsítani az új fejlesztések megindítását, miközben a vevők és a bankok is erős garanciákat fognak kapni.

Könnyen elképzelhető, hogy a most meghirdetett könnyítések januártól válhatnak érvényessé, de pontos és végleges információkról majd csak akkor lehet beszámolni, ha kihirdetik a jogszabályokat a Magyar Közlönyben. Ez mg odébb van, de addig is érdemes most azoknak is beleásniuk magukat az Otthon Start programba, akik eddig a fenti kitételek hiányában nem vették fontolóra a 3 százalékos hitel igénylését.

    

