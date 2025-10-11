Deviza
Otthon Start program: bővülnek a kedvezményes hitel nyújtotta lehetőségek

Új lehetőségek nyíltak a fix 3 százalékos hitelprogramban, még rugalmasabbá válik az Otthon Start program.
VG/MTI
2025.10.11., 14:01
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Új lehetőségek nyíltak a fix 3 százalékos hitelprogramban – mondta a kormány közösségi oldalán szombaton megjelent videójában a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára azzal kapcsolatban, hogy a héten több olyan fontos kormánydöntés született, amely nagymértékben bővíti a lehetőségeket az Otthon Start hitelprogram keretében.

Otthon Start programban
Új lehetőségek nyíltak az Otthon Start programban / Fotó: Kallus György

Panyi Miklós közölte, ezek közé tartozik az, hogy a jövőben a szülők és a házastársak mellett már a testvérek is bevonhatók lesznek adóstársként a hitelügyletbe.

Hozzátette, a másik ilyen fontos döntés is a testvérekkel kapcsolatos, mert gyakori élethelyzet az, amikor a testvérek közösen öröklik a családi ingatlant. Azt mondta, ilyen esetekben is szeretnének segíteni, és a jövőben lehetőséget adnak arra, hogy a testvér tulajdoni hányadát a fix 3 százalékos hitelprogrammal megvásárolhassák.

Az államtitkár kiemelte, az önkormányzati bérlakásokban élőknek is segítenek, ezt maguk az önkormányzatok kérték. Rámutatott, itt szükséges a szabályok változtatása is, mert az Otthon Start programban legfeljebb 20 százalékot térhet el a vételár a valós piaci értéktől.

Nagyon sok önkormányzati bérlakásban élő viszont sok évtizede él ezekben a lakásokban, ezért az önkormányzat számukra kedvezményt biztosít a vételárból, ami sok esetben magasabb, mint a 20 százalékos kedvezmény

– mutatott rá Panyi Miklós, hozzátéve, hogy jogszabály-módosítások révén a lakók élhetnek az önkormányzatok adta kedvezményekkel és a hitelprogram adta lehetőségekkel is.

 

Úgy fogalmazott, ennek köszönhetően az Otthon Start hitelprogram nemcsak az albérletből, hanem az önkormányzati bérlakásokból is segíti az otthonhoz jutást.

