Senkinek sem kell garzonlakás – nagyobbat is vehetnek a támogatott hitelprogramoknak köszönhetően

A 30–50 négyzetméteres budapesti használt lakások árai az intenzív vevői roham ellenére sem szaladtak el a program kihirdetése óta az Ingatlan.com friss összeállítása szerint. A tulajdonosok által eladásra kínált, 30–50 négyzetméteres fővárosi lakások négyzetméterárainak középértéke 2024 októbere és 2025 júliusa között 1,1 millióról 1,45 millió forintra nőtt, ami kilenc hónap alatt 32 százalékos drágulás.

Az Otthon Start program miatt elfordultak a garzonlakásoktól a vevők / Fotó: Kallus György

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közölte:

Ez az időszak elsősorban az állampapírpiacról az ingatlanpiacra visszatérő befektetők keresleti hullámáról szólt a fővárosban. A befektetők intenzív kereslete a saját célra vásárlókat is a piacra kényszerítette a tempós drágulás miatt, ami magas szinten tartotta a fővárosi garzonlakások áremelkedési tempóját. Az Otthon Start program júliusi bejelentését követően viszont látványosan lelassult a drágulás a 3 százalékos hitelprogram indulásáig: július és szeptember között a tulajdonosok kínálatában már csak 3 százalékkal emelkedtek a garzonlakások árai Budapesten.

A lakásár-emelkedés dinamikája nem egységes.

Az ingatlanközvetítők által eladásra kínált, 30–50 négyzetméteres fővárosi használt lakások ára július és szeptember között 7,6 százalékkal nőtt, ami a kéthavi tulajdonosi áremelkedésnek több mint a duplája. „A program szeptemberi indulása óta viszont mind a több ezer használt garzonlakást magában foglaló tulajdonosi, mind pedig a közvetítői kínálatban még tovább lassult a használt budapesti kislakások áremelkedési dinamikája: előbbieknél 1,5, utóbbiaknál 0,9 százalékot tett ki október közepéig” – tette hozzá az Ingatlan.com szakértője.

Balogh László hozzáfűzte, hogy a garzondrágulás lassulása főként az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafonjának köszönhető. A fővárosi garzonpiacon kulcsszerepet játszó 1,5 milliós négyzetméterár-korlát az elsőlakás-vásárlóknál egyfajta hatósági ársapkaként működik, ami a gyakorlatban nem csak a 3 százalékos hiteligénylők számára jelent árplafont.

Az adatok alapján az 1,5 milliós négyzetméterár-korlát megakadályozta, hogy az évek óta nem látott keresleti roham újabb árrobbanást indítson el, és így hozzájárult az árszint stabilizálásához.

Mennyibe kerülnek a budapesti használt garzonlakások?

Budapesten belül a IV., VIII., XIV., XV. kerületi 30–50 négyzetméteres használt lakásokat a tulajdonosok 1,4–1,5 milliós medián-négyzetméteráron hirdetik eladásra. A X., XX. és XXI. kerületben 1,15–1,26 milliós ár a jellemző, míg a XXIII. kerületben még 1 millió forint alatt marad az ár, egészen pontosan 990 ezer forint a középérték. Ugyanakkor a XI. és XIII. kerületben már magasabb összegről van szó, az előbbi városrészben 1,76 millió, az utóbbiban 1,64 millió ugyanez az érték.

Balogh László szerint a kereslet tehát élénk, a vevők egyértelműen aktívabbak, miközben a kínálat is igyekszik alkalmazkodni a program feltételeihez. Egyre több eladó árazza úgy a lakását, hogy az beleférjen az Otthon Start program kereteibe. Összességében az látszik, hogy a 3 százalékos hitelprogramhoz köthető, hirtelen kialakult keresleti nyomás jelentős drágulást generálna, de a kedvező kamatozású hitel feltételei miatt az árak emelkedése lelassult a fővárosi garzonlakások szegmensében.