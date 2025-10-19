Házaspárok előnyben: gyermekvállalással sokkal többet ér az Otthon Start – a bankok egyre nagyobb kedvezményekkel versenyeznek

Az Otthon Start program egyre több érdeklődőt vonz, hiszen az évi legfeljebb három százalékos kamatozású hitel az elmúlt évek egyik legkedvezőbb lakásfinanszírozási lehetősége. S bár a konstrukció nem családi állapothoz kötött, Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu szakértője szerint a házaspárok jóval nagyobb mozgástérrel rendelkeznek, mint az egyedülálló igénylők.

Az Otthon Start program kedvezményes lakáshitele hatalmas segítséget nyújt a fiataloknak, de a legtöbb kedvezményt mégis a házaspárok élvezhetik – különösen azok, akik gyermekvállalásra is készülnek / Fotó: Drazen Zigic / shutterstock

Az egyik legnagyobb előny, hogy házaspároknál a TB-jogviszonyra és a lakástulajdonra vonatkozó feltételeknek elegendő csak az egyik félnek megfelelnie. Még fontosabb, hogy a hitelbírálat során a bank mindkét fél jövedelmét beszámítja, ami jelentősen megnöveli az elérhető hitelösszeget.

Ez különösen fontos, hiszen az Otthon Start iránt érdeklődők az eddigi adatok szerint átlagosan harmincmillió forint feletti kölcsönben gondolkodnak – a piaci lakáshitelek átlagösszege ezzel szemben húszmillió forint alatt van.

A jövedelem/törlesztőrészlet mutató (JTM) szabályai alapján 600 ezer forint feletti nettó jövedelemnél annak hatvan százaléka fordítható hiteltörlesztésre, de a bankok ettől szigorúbb elvárásokat is alkalmazhatnak.

A kormányzati támogatási programoknak köszönhetően érezhetően mozgásba lendült az építőipar Az Otthon Start-hitel hatása már most, másfél hónappal az indulás után megmutatkozik. A konstrukció a Vidéki Otthonfelújítási Programmal, a nullaszázalékos energetikai hitellel és az EKR-támogatással együtt egyfajta ösztönzőláncolatot alkot, amely jócskán élénkíti a keresletet az építőiparban.

A házaspárok egy másik komoly előnye, hogy az Otthon Start hitel több állami támogatással is együtt igényelhető. Az augusztusi kormányrendelet óta például a CSOK Plusz és a Falusi CSOK is kombinálható vele, akár lakásvásárlás, akár építkezés esetén.

A gyermeket vállaló házaspárok ezen felül babaváró hitelben is gondolkodhatnak – ez akár 11 millió forintos, kamatmentes forrás, így együttesen több tízmilliós támogatásról lehet szó. A támogatott konstrukciók feltételeit ráadásul a kormány összehangolta:

a CSOK Plusz most már 100 millió forintos lakásig, illetve 150 milliós házértékig is elérhető.

Barát Mihály kiemeli: a legfeljebb három százalékos kamatozású Otthon Start később akár CSOK Plusz hitellel is kiváltható, ami újabb előnyöket hozhat – például a második és harmadik gyermek után járó tíz-tízmilliós tartozáselengedést.