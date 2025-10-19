Házaspárok előnyben: gyermekvállalással sokkal többet ér az Otthon Start – a bankok egyre nagyobb kedvezményekkel versenyeznek
Az Otthon Start program egyre több érdeklődőt vonz, hiszen az évi legfeljebb három százalékos kamatozású hitel az elmúlt évek egyik legkedvezőbb lakásfinanszírozási lehetősége. S bár a konstrukció nem családi állapothoz kötött, Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu szakértője szerint a házaspárok jóval nagyobb mozgástérrel rendelkeznek, mint az egyedülálló igénylők.
Az egyik legnagyobb előny, hogy házaspároknál a TB-jogviszonyra és a lakástulajdonra vonatkozó feltételeknek elegendő csak az egyik félnek megfelelnie. Még fontosabb, hogy a hitelbírálat során a bank mindkét fél jövedelmét beszámítja, ami jelentősen megnöveli az elérhető hitelösszeget.
Ez különösen fontos, hiszen az Otthon Start iránt érdeklődők az eddigi adatok szerint átlagosan harmincmillió forint feletti kölcsönben gondolkodnak – a piaci lakáshitelek átlagösszege ezzel szemben húszmillió forint alatt van.
A jövedelem/törlesztőrészlet mutató (JTM) szabályai alapján 600 ezer forint feletti nettó jövedelemnél annak hatvan százaléka fordítható hiteltörlesztésre, de a bankok ettől szigorúbb elvárásokat is alkalmazhatnak.
A kormányzati támogatási programoknak köszönhetően érezhetően mozgásba lendült az építőipar
Az Otthon Start-hitel hatása már most, másfél hónappal az indulás után megmutatkozik. A konstrukció a Vidéki Otthonfelújítási Programmal, a nullaszázalékos energetikai hitellel és az EKR-támogatással együtt egyfajta ösztönzőláncolatot alkot, amely jócskán élénkíti a keresletet az építőiparban.
A házaspárok egy másik komoly előnye, hogy az Otthon Start hitel több állami támogatással is együtt igényelhető. Az augusztusi kormányrendelet óta például a CSOK Plusz és a Falusi CSOK is kombinálható vele, akár lakásvásárlás, akár építkezés esetén.
A gyermeket vállaló házaspárok ezen felül babaváró hitelben is gondolkodhatnak – ez akár 11 millió forintos, kamatmentes forrás, így együttesen több tízmilliós támogatásról lehet szó. A támogatott konstrukciók feltételeit ráadásul a kormány összehangolta:
a CSOK Plusz most már 100 millió forintos lakásig, illetve 150 milliós házértékig is elérhető.
Barát Mihály kiemeli: a legfeljebb három százalékos kamatozású Otthon Start később akár CSOK Plusz hitellel is kiváltható, ami újabb előnyöket hozhat – például a második és harmadik gyermek után járó tíz-tízmilliós tartozáselengedést.
Óriási banki verseny az Otthon Start programban
A konstrukció népszerűségét jól mutatja, hogy eddig napi ezer igénylés érkezett, összesen mintegy 400 milliárd forint értékben. A bankok egymással versengve kínálnak extra kedvezményeket a pároknak:
- a Gránit Bank 2,85 százalékos kamatot és 200 ezer forintos jóváírást ad;
- az Erste akár 360 ezer forinttal jutalmazza az igénylőket;
- a CIB Bank 2,95 százalékos kamat mellett 250 ezer forintos jóváírást ad, és akár a teljes futamidő alatt díjmentes számlavezetést biztosít;
- az pedig MBH Mol-utalványt és további pénzvisszatérítést kínál.
Emellett a MagNet Bank IKEA-utalvánnyal, az UniCredit és az OTP pedig kamatkedvezményekkel és induló díjmentességgel csábítja az ügyfeleket.
A házaspárok az Otthon Start konstrukciónál több szinten is előnybe kerülnek: nagyobb hitelösszeg, kombinálható támogatások és banki extra kedvezmények várják őket. Az egyedülállók sem maradnak ki, de a jelenlegi feltételrendszer egyértelműen a családalapításban gondolkodó pároknak kedvez. Aki a következő hónapokban tervez lakásvásárlást, annak érdemes még idén lépnie – az Otthon Start körüli verseny ugyanis most van csúcsponton.
Az Otthon Start máris 400 milliárd felett tart, és olcsóbbak lettek az albérletek – Oeconomus
A kormány célja, hogy hosszú távon is megfizethetővé tegye a lakhatást és új lendületet adjon az ingatlanpiacnak. Az Otthon Start program rövid idő alatt érezhetően felpezsdítette a piacot, és több tízezer család számára tette elérhetőbbé a saját otthon megszerzését.