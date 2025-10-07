Otthon Start: teljes a támogatott hitelkonstrukciók uralma a piacon – a kölcsönök majd háromnegyede ilyen

Szeptemberben a jelzáloghitelek, és ezen belül a 3 százalékos fix kamatozású, államilag támogatott konstrukciók iránti kereslet is a többszörösére emelkedett az éves átlaghoz képest. A támogatott hitelek mára a piac meghatározó elemeivé váltak, az összes kalkuláció 71 százaléka már ilyen konstrukciókra vonatkozott.
A fix 3 százalékos kamatozás kiszámíthatóságot és biztonságot jelent a hitelfelvevők számára. Az Otthon Start program keretében nyújtott államilag támogatott fix 3 százalékos hitel, akár a CSOK Plusz hitellel kombinálva olyan konstrukció, amely jó lehetőség lehet az elsőlakás-vásárlók számára. A stabilitás pedig most a piac egyik legfontosabb vonzereje.
– összegezte az adatokat Bedő Csaba az OVB Magyarország banki üzletágának igazgatója.
Az adatok szerint az érdeklődők több mint fele a 26–35 éves korosztályból került ki.
A legtöbben 500 ezer–1 millió forint közötti havi nettó jövedelemmel rendelkeznek és a maximális, 25 éves futamidő (81,7 százalék) alatt tervezik visszafizetni az igényelt hitelt.
A 3 százalékos fix hitelek előretörése azt mutatja, hogy az alacsony havi törlesztőrészlet mellett a lakosság egyre inkább a stabil, kiszámítható finanszírozási formákat keresi – hangsúlyozza az OVB. A támogatott konstrukciók iránti élénk érdeklődés várhatóan 2025 utolsó negyedévében tovább emelkedik.
„A számunkra megfelelő hitelajánlat kiválasztásakor érdemes figyelembe venni a kapcsolódó bankszámla, kötelező lakásbiztosítás, valamint a hitel mellett biztonságot nyújtó életbiztosítás költségeit is. Ha ezekre is odafigyelünk nemcsak megfelelő védelemről gondoskodhatunk, hanem akár a kiadásainkat is csökkenthetjük” – tette hozzá az OVB Magyarország szakértője.
Szeptember elején indult a fix 3 százalékos hitelt kínáló, az első otthon megszerzését célzó Otthon Start program, ami a várakozásoknak megfelelően alaposan felgyorsította az ingatlanpiacot. Bár a hitelkérelmek száma megnövekedett az Otthon Start programnak köszönhetően, egyúttal a piacon nem lévő ingatlanokkal is bővült a kínálat.
Az Otthon Start program első hónapjának mérlege igen meggyőző:
a szeptemberi indulás óta eltelt néhány hétben több tízezer, a fix 3 százalékos hitelre beadott igénylés érkezett a hazai pénzintézetekhez, miközben tavaly szeptemberhez képest nagyot nőtt az érdeklődés a hirdetések alapján az eladó ingatlanokra a legnagyobb közvetítőknél – írja az Origo. Egyes korábbi vélekedések arról szóltak, hogy a program túl azon, hogy rontja a vevők alkupozícióit, jelentős mértékben megdrágítja az ingatlanokat, illetve hamar elfogynak a piacról azok a lakások és házak, melyek megszerezhetők a fix 3 százalékos kamatozású ingatlanhitellel.
A magyarok ma is egyértelműen tulajdonláspártinak tekinthetők: a Duna House kutatása során megkérdezettek 86 százaléka maximálisan egyetértett azzal, hogy a saját ingatlan biztonságot nyújt, háromnegyedük pedig mindig is saját lakás vásárlásában gondolkodott. Ugyanakkor miközben a magyarok vágynak a saját lakásra, gyakorlatilag mindenki (10 válaszolóból 9-en) számítanak bonyodalmakra, nehézségekre ingatlanvásárláskor – derül ki a Duna House felméréséből.
A vásárlók körében az elképzelt vételárú (56 százalék) és állapotú (42 százalék) ingatlan megtalálása, valamint az alkufolyamat (37 százalék) jelenti a legnagyobb kihívást. Az eladók esetében pedig leginkább az elképzelt kínálati áron és időtávon belül történő eladás, továbbá az eladási folyamatot esetleg negatívan befolyásoló piaci trendek okoznak fejfájást.
A bizonytalanság és az álmatlan éjszakákat okozó szorongások mellett pedig nem meglepő, hogy sokan a hozzájuk legközelebb állókhoz fordulnak.
Ingatlanügyekben az emberek családtagjaik és barátaik véleményére támaszkodnak, és csak utánuk következnek az ingatlanszakértők. Sőt még kapcsolódó finanszírozási kérdésekben is szülők, nagyszülők, testvérek és egyéb rokonok „előzik” a pénzügyi tanácsadót – mondta Megyeri Dániel, a Duna House marketing- és PR-vezetője.
