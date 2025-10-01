Deviza
ingatlan
Otthon Start Program
lakás

Megtudtuk, mire a legkíváncsibbak az Otthon Start igénylői – egy bank már biztos engedi összevonni a Falusi CSOK-kal

A lakásvásárlási igénylés folyamata egyre több kérdést vet fel a potenciális vásárlókban. Az igénylők közül sokan a használt ingatlanok felé fordulnak, míg mások az első lakást vásárlók köréből érkeznek. A hitelfelvételhez szükséges előkészítés, a jogszabályok és a különféle támogatások összefonódása sokszor bonyolítja a döntési folyamatot. A legújabb statisztikák és elemzések szerint az Otthon Start programok segítségével a fiatal családok számára elérhetővé váltak az új otthonok, miközben a támogatások feltételei és a leggyakoribb kérdések továbbra is fokozott figyelmet igényelnek.
Zováthi Domokos
2025.10.01., 12:10

Az MBH Bank által tapasztalt legjellemzőbb igénylők nagy része használt lakás vásárlására pályázik – mondta a Világgazdaságnak Árva András, a pénzintézet otthonteremtési termék és folyamatmenedzsment vezetője. Bár az adatokat a bank az első hónap tapasztalatai alapján még elemzi, a szakember szerint már most is világosan látszik, hogy a használt ingatlanok iránti kereslet egyre nagyobb.

Épülő lakóház-07 építőipar Otthon start
Otthon Start: három fontos célcsoport van / Fotó: Németh András Péter

A vezető kiemelte, hogy teljesen vegyes az igénylők köre, de a három legfontosabb csoport:

  • az első lakást vásárlók, akik a bérleti piacról érkeznek,
  • a fiatal házaspárok
  • és azok a fiatalok, akik szülői segítséggel szeretnének ingatlant vásárolni.

Mivel a pénzügyi helyzetük változatos, minden esetben részletes, személyre szabott tanácsadásra van szükségük, amit a bankfiókokban vagy akár a Fundamenta Személyi Bankároktól kaphatnak meg.

Ezek a leggyakoribb kérdések az Otthon Starttal kapcsolatban

A lakásvásárlók általában felkészültek, azonban Árva András szerint minden ügyfél találkozik legalább egy olyan kérdéssel, amely az ő egyéni élethelyzetére vonatkozik. A leggyakoribb kérdések közé tartoznak azok, amelyek

  • a családi helyzetre,
  • a munkaviszonyra,
  • a jövedelmekre,

valamint a már meglévő ingatlanok elfogadhatóságára vonatkoznak. Példaként említette azokat az ügyfeleket, akik szülői segítséggel vásárolnak ingatlant, és így kérdéseik merülhetnek fel, hogy milyen hatással van a szülői támogatás a hitelkérelmükre. Kiemelte, hogy a banknál

egy-egy igénylés részletes átbeszélése gyakran több mint egyórás konzultációt igényel, hiszen sok jogszabály és elvárt feltétel van, amelyet figyelembe kell venni.

Az ügyfeleknek például pontosan tudniuk kell, hogy milyen ingatlanra vonatkozó feltételeknek kell megfelelniük, milyen jogi és pénzügyi előírások vonatkoznak a vásárlásra, és mi van a nevükön az elmúlt tíz évben.

Új rekordokat döntöget az Otthon Start: teljesen felpezsdítette az ingatlanpiacot a program – kiderült, mennyi az átlagos hitelösszeg

Noha a magyarországi lakásépítések száma az elmúlt években alacsony szinten mozgott, 2025-ben több olyan intézkedés is indult , amelyek igen jelentős hatást gyakorolhatnak a lakásállomány megújulására. A 300 milliárd forintos kerettel idén tavasszal elindított Lakhatási Tőkeprogram, valamint a szeptember eleje óta felpörgő Otthon Start hitelprogram erős növekedési impulzust adott az ingatlanpiac kínálati oldalának.

Árva András hangsúlyozta, hogy még akkor is, ha az igénylők nem felelnek meg minden feltételnek, a bank számos megoldási lehetőséget kínál számukra, például piaci hitelekkel vagy a piacon elérhető egyéb lehetőségekkel. A bank célja, hogy minden ügyfél számára megtalálja a legjobb megoldást lakáscélja megvalósításához.

Az egyik leggyakoribb kérdés, amit a banknál kapnak, CSOK Plusz támogatással kapcsolatos.

A vezető elmondta, hogy bár ezek a támogatások népszerűek, szigorú szabályok vonatkoznak rájuk. A CSOK Pluszt sokan szeretnék összevonni, különösen az illetékmentesség igénybevételével, de ehhez az összesített feltételrendszernek meg kell felelniük, és az ingatlanokat is a vonatkozó jogszabályok szerint kell kiválasztani.

Fontos, hogy a támogatások összevonásához a vásárolni kívánt ingatlannak meg kell felelnie az összes előírásnak. Az MBH vezetője hangsúlyozta, hogy az ilyen típusú kérdésekhez mindenképpen szakértői tanácsadás szükséges, mivel az online információk nem mindig elegendők a megfelelő döntéshez. A Falusi CSOK és annak összevonása szintén gyakori téma, hiszen nem minden pénzintézetnél elérhető, de az MBH Banknál teljeskörűen biztosítják ezt a lehetőséget.

Otthon Start Program

