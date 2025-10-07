Ez váratlan: máris változtat a kormány az Otthon Start szabályain, ezek a módosítások lépnek életbe a 3 százalékos hitelnél – megjelent a tervezet

Az elsőlakás-szerzők által igényelhető legfeljebb 3 százalékos kamatozású támogatott lakáshitel, az Otthon Start hatalmas népszerűségnek örvend. A szeptemberi indulást követően egyes adatok szerint minden munkanapon átlagosan ezer igénylést nyújtottak be az érdeklődők — közölte a Bankmonitor.
Az vitathatatlan, hogy ennyi igénylés mellett már komoly tapasztalat halmozódhatott fel, rengeteg észrevételt, javaslatot tehettek a bankok, hitelközvetítők, igénylők. A kormány pedig úgy látszik, meg is hallgatta az észrevételeket, ugyanis az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabály-módosítással a támogatott kölcsön egyes feltételeit pontosítanák.
Egy időben legfeljebb egy ingatlanban lehet 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az érdeklődőnek. Ez eddig is így volt a jogszabályban, ugyanakkor megjelent ezen előírásra egy könnyítés: a tervezet szerint nem probléma, ha egy időben két, a fentieknek megfelelő ingatlantulajdon volt, amennyiben az új ingatlan megszerzését követően a korábbi ingatlanban a tulajdonjog legfeljebb 180 napon belül megszűnt.
Ezen felül még három könnyítési elem van a meglévő ingatlanokkal kapcsolatban (az ezeknek megfelelő ingatlanból bármennyivel rendelkezhet/rendelkezhetett az igénylő és ezek mellett lehet még egy további a korábbi pontban leírtaknak megfelelő, legfeljebb 50 százalékot elérő tulajdoni hányad):
A másik két pont kapcsán inkább olyan szöveges pontosítások történtek, amelyek nem befolyásolták érdemben az eddigi általános értelmezést. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a tervezet alapján a meglévő lakóingatlan bontásával kapcsolatban az igénylőnek a jövőben az építésügyi hatóság által kiállított, a lakóépület elbontásáról szóló
hatósági bizonyítványt be kell nyújtania.
A meglévő lakóingatlannal kapcsolatban a többi tényről továbbra is nyilatkozni szükséges. Ugyanakkor a nyilatkozathoz kapcsolódó formanyomtatványt is módosítani fogják.
Továbbra is kétéves tb-jogviszony igazolására van szükség, melyből az utolsó 180 napra szigorúbb feltételek érvényesek. A főbb pontok, elfogadható elemek érdemben nem módosultak, a tervezet azonban tartalmaz két érdekes könnyítést.
1. Az Európai Unió intézményében az EGT-térség területén dolgozó magyar állampolgár: eddig elfogadható volt mind a kétéves, mind a szigorúbb 180 napos időszakban az az eset, ha egy magyar állampolgár Magyarországon dolgozott valamilyen nemzetközi szervezetnek és emiatt külföldi tb-jogviszonnyal rendelkezett. Ezen nagyon speciális helyzet például az ENSZ Magyarországon dolgozó magyar állampolgáraira vonatkozhat.
Ezt az elemet kibővítették az Európai Unió intézményének az EGT területén munkát végző magyar állampolgárokra is. Így például egy Brüsszelben az EU egyik intézményének dolgozó magyar állampolgár akkor is jogosult lehet a támogatott hitelre, ha a munkaviszonya miatt külföldi tb-jogviszonnyal rendelkezik.
2. Bizonyos esetekben nem kell megfelelni a tb-jogviszonyra vonatkozó feltételeknek.
A módosítás alapján nem kell teljesíteni a tb-jogviszonyra vonatkozó elvárást az alábbi esetekben:
A jelenlegi szabályok értelmében építkezéseknél van egy olyan időpont, amelynél korábban megkezdett építkezések nem finanszírozhatók Otthon Start-hitelből. A 2022. január elsejét követően tett egyszerű bejelentések, véglegessé vált építési engedélyek mellett megkezdett építkezések finanszírozhatók a támogatott hitelből. A tervezet értelmében ezen határidő kikerülne a szabályok közül, azaz
a korábban megkezdett építkezések befejezésére is lehetne fordítani a támogatott hitelt.
A jelenlegi szabályok alapján az építési célú támogatott hitelt szakaszosan, az elvárt készültségi fok elérést követően utólagosan folyósítják. Az utolsó részlet lehívásának feltétele a jogerős használatbevételi engedély megléte. (Ez utolsó részletre jelenleg is van érvényben egy könnyítés: kifolyósítható az utolsó részlet a használatbavételi előtt is, de a kamattámogatás a hitelre csak a használatbavételi megszerzését követően lép életbe.)
A módosítás még további könnyítéseket helyez kilátásba: amennyiben megfelelő pótfedezetet nyújtana be az igénylő, akkor a hitel az adott készültségi fok elérése előtt, előzetesen, akár még a teljes önerő felhasználása előtt is folyósítható, az első részlet azonban nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 30 százalékát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.