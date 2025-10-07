Ez váratlan: máris változtat a kormány az Otthon Start szabályain, ezek a módosítások lépnek életbe a 3 százalékos hitelnél – megjelent a tervezet

Az elsőlakás-szerzők által igényelhető legfeljebb 3 százalékos kamatozású támogatott lakáshitel, az Otthon Start hatalmas népszerűségnek örvend. A szeptemberi indulást követően egyes adatok szerint minden munkanapon átlagosan ezer igénylést nyújtottak be az érdeklődők — közölte a Bankmonitor.

Az Otthon Start fix 3 százalékos hitel hatalmas népszerűségre tett szert hazánkban szeptemberi megjelenésével / Fotó: Vémi Zoltán

Az vitathatatlan, hogy ennyi igénylés mellett már komoly tapasztalat halmozódhatott fel, rengeteg észrevételt, javaslatot tehettek a bankok, hitelközvetítők, igénylők. A kormány pedig úgy látszik, meg is hallgatta az észrevételeket, ugyanis az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabály-módosítással a támogatott kölcsön egyes feltételeit pontosítanák.

Pontosítják az elsőlakás-szerzőre vonatkozó feltételeket

Egy időben legfeljebb egy ingatlanban lehet 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az érdeklődőnek. Ez eddig is így volt a jogszabályban, ugyanakkor megjelent ezen előírásra egy könnyítés: a tervezet szerint nem probléma, ha egy időben két, a fentieknek megfelelő ingatlantulajdon volt, amennyiben az új ingatlan megszerzését követően a korábbi ingatlanban a tulajdonjog legfeljebb 180 napon belül megszűnt.

Ezen felül még három könnyítési elem van a meglévő ingatlanokkal kapcsolatban (az ezeknek megfelelő ingatlanból bármennyivel rendelkezhet/rendelkezhetett az igénylő és ezek mellett lehet még egy további a korábbi pontban leírtaknak megfelelő, legfeljebb 50 százalékot elérő tulajdoni hányad):

Nem jelent problémát, ha a korábban meglévő belterületi lakóingatlant elbontotta, elbontatta az igénylő, vagy a bontást a hatóság elrendelte. Nem jelent problémát, ha legfeljebb 15 millió forint értékű belterületi lakóingatlana van/volt az érdeklődőnek. (Meglévő ingatlannál az aktuális érték, korábban eladott lakás esetében pedig az eladási ár számít ebből a szempontból.) Nem jelent problémát, ha haszonélvezettel terhelten szerezte a belterületi lakóingatlant az érdeklődő és ugyanazon haszonélvező jelenleg is bent lakik az ingatlanban. (Már eladott lakás esetében az az elvárás, hogy a haszonélvező az értékesítés pillanatáig a lakásban kellett éljen.)

A másik két pont kapcsán inkább olyan szöveges pontosítások történtek, amelyek nem befolyásolták érdemben az eddigi általános értelmezést. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a tervezet alapján a meglévő lakóingatlan bontásával kapcsolatban az igénylőnek a jövőben az építésügyi hatóság által kiállított, a lakóépület elbontásáról szóló

hatósági bizonyítványt be kell nyújtania.

A meglévő lakóingatlannal kapcsolatban a többi tényről továbbra is nyilatkozni szükséges. Ugyanakkor a nyilatkozathoz kapcsolódó formanyomtatványt is módosítani fogják.