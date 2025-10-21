Deviza
energetikai program
Otthon Start
Kasziba Levente
hitelprogram

Újrahangolják a lakossági energetikai pályázatot, már 500 ezres önerő is elég a 10 milliós csomaghoz

Jelentősen kedvezőbb feltételek bevezetésével bővítik a programot, miután az első időszak tapasztalatai alapján a kormány a konstrukció élénkítése mellett döntött. A legfontosabb változás, hogy a korábbiakhoz képest feleakkora, mindössze 500 ezer forintos önerővel kétszer akkora, 10 millió forintos kerethez lehet hozzájutni, amellyel a régebbi építésű ingatlanok energetikai korszerűsítése válik elérhetőbbé a családok számára a lakossági energetikai otthonfelújítási programmal.
Schweickhardt Gyula
2025.10.21, 10:59
Frissítve: 2025.10.21, 12:02

Kasziba Levente, a Magyar Fejlesztési Bank EU Üzleti Igazgatóságának vezetője a Kossuth rádióban ismertette a lakossági energetikai pályázat módosításának részleteit. Míg a program eredeti kiírásában 1 millió forintos önerő mellett összesen 6 millió forintos csomag (3 millió forint támogatás és 3 millió forint hitel) volt elérhető, a módosítások ezt a rendszert teszik jóval vonzóbbá és rugalmasabbá. Az új feltételek szerint a lakossági energetikai otthonfelújítási program keretében igényelhető maximális keretösszeg 10 millió forintra emelkedik, miközben az elvárt önerőt a felére, legfeljebb 500 ezer forintra csökkentik.

Még kedvezőbbé tették az energetikai otthonfelújítási program részleteit /Fotó: Pixel to the People / Shutterstock

Még elérhetőbbé válik az otthonfelújítás

A konstrukció egy kombinált hitelprogram, amely 5 millió forint kamatmentes hitelből és 5 millió forint vissza nem térítendő támogatásból áll. A támogatás feltétele, hogy a felújítás végén az igénylő egy energetikus által kiállított tanúsítvánnyal igazolja az előírt, minimum 30 százalékos energiamegtakarítás elérését.

Sikeres teljesítés esetén a kamatmentes hitel felét a támogatás utólag elengedi, így a 10 milliós keretből 5 millió forint vissza nem térítendő támogatássá válik, a fennmaradó 5 millió forintot pedig kamatmentesen kell törleszteni.

A program újrahangolását a beérkezett visszajelzések és az eddigi tapasztalatok indokolták. A keret kihasználtsága jelenleg az 50 százalékot közelíti: a tervezett 15-20 ezer igényléshez képest eddig több mint 9 ezren jelentkeztek, közülük több mint 4 ezren már a jóváhagyást is megkapták. Ez azt is jelenti, hogy több mint 40 milliárd forintnyi, felerészben kamatmentes hitel vár folyósításra, ami jelentős gazdasági impulzust adhat az építőiparnak és a kapcsolódó szektoroknak. Az eddigi tapasztalatok rendkívül pozitívak: a benyújtott tervek nem csupán a kötelező 30 százalékot célozzák meg, hanem jellemzően 50 százalékos vagy annál is nagyobb megtakarítást eredményeznek, amellyel egy G besorolású ingatlan akár a C kategóriába is felléphet.
A szakértő egy további lehetőségre is felhívta a figyelmet: az energetikai otthonfelújítási program kombinálható más állami támogatásokkal is, így összevonható a 3 százalékos hitelprogrammal, az Otthon Starttal és a Vidéki Otthonfelújítási Programmal is.

Ez optimális esetben lehetővé teszi, hogy egy kedvezményes hitellel megvásárolt, felújításra szoruló vidéki lakóingatlan teljes körű korszerűsítését is támogatott formában végezhessék el a tulajdonosok, egyetlen, jól megtervezett és államilag bőségesen támogatott folyamat részeként.

A kiemelt kép illusztráció./fotó: Németh András Péter

Kapcsolódó

 

