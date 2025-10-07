3 százalékos hitel: azonnal lépni kellett a támogatott hitel miatt – mutatjuk, hogy reagál a kormány: új lakások tízezreit jelentették be

Az Otthon Start program lényegében letarolta a hitelpiacot. A pénzügyi tanácsadók szerint a hitelkalkulációk közel háromnegyede (71 százaléka) már valamilyen támogatott konstrukcióra, döntően a 3 százalékos fix kamatozású kölcsönre vonatkozik. A kiszámítható és rendkívül kedvező feltételek elsősorban a 26–35 éves korosztályt mozgatták meg, akik jellemzően a maximális, 25 éves futamidőt választva vágnak bele az első otthonuk megvásárlásába.

A kormány otthonokat épít /Fotó: SB Arts Media / Shutterstock

Új otthonok épülnek

Ez a felfokozott kereslet találkozik most a kormányzat kínálatbővítő intézkedéseivel. A Magyar Közlönyben hétfőn, késő este megjelent kormányrendelet alapján két kiemelt társadalmi célú fejlesztés indulhat el a főváros X. és XV. kerületében, összesen 4200 új lakás megépítésével.

Fontos részlet, hogy a kiemelési eljárás során (szakmai és társadalmi egyeztetéseket követően) jelentősen finomodtak az eredeti tervek. Ennek eredményeként:

• csökkent a beépítés mértéke és a szintterületi mutató,

• nőtt a zöldfelületek és közösségi terek aránya,

• mérséklődött a kötelezően megépítendő parkolóhelyek száma,

• bővültek a közösségi és kiszolgáló funkciók lehetőségei.

A beruházások nem állnak meg a lakóépületek falainál. A fejlesztésekhez több milliárd forint értékű helyi közösségi beruházások is társulnak: új közműhálózat, parkok, sport- és futópályák, kerékpárutak és közutak épülnek. Ezzel a komplex városrehabilitációval korábban elhanyagolt, funkciójukat vesztett ipari területek újulhatnak meg, jelentősen növelve az érintett városrészek élhetőségét és értékét.

A kormány a két, most meginduló projekt mellett további mintegy két tucat fejlesztési javaslatot vizsgál. Célunk, hogy a lakáskínálat folyamatos bővítése, a városi revitalizáció és a gazdasági növekedés ösztönzése egyszerre szolgálja a magyar családok, különösen a fiatalok érdekeit

– összegezte Panyi Miklós.