Elképesztő különbségek vannak a panellakások árai között – valakinek csak álom marad egy ilyen otthon

Továbbra is népszerűek a panellakások a hazai lakáspiacon, ám az árakat nézve óriási a különbség ezek között az ingatlanok között. Az ingatlan.com aktuális kínálata szerint vannak százmillió forint felett kínálta panaelek éppúgy, mint olyanok, amiknek az ára bőven 10 millió forint alatt van.

A panelek népszerűsége töretlen / Fotó: Kallus György

Szeretik a vevők a panelt, mert olcsóbb

Az ingatlanközvetítő portál szombati közleménye szerint kedvező árfekvésük miatt a panelek az első lakást vásárlók kedvencei közé tartoznak. Az országszerte hirdetett 54 ezer társasházi lakásból 7300 panel, tehát minden hetedik eladó lakás panel.

A panellakások árelőnye Budapesten és a megyei jogú városokban majdnem 25 százalék a téglaépítésű lakásokkal szemben, ezért is váltak rendkívül népszerűvé a vevők körében.

A portál kínálatában egy békásmegyeri panellakás a legdrágább, amiért 155 millió forintot szeretne kapni az eladó,

de a topistán gazdagréti, óbudai es VIII. kerületi panellakás is szerepel bőven 100 millió forint feletti árral.

Ezzel szemben a legolcsóbb panellakást Salgótarjánban kínálják eladásra, alig 4 millió forintért, míg Budapesten 39,9 millió forintért hirdetik a legolcsóbb panelt.