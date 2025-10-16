Így is lehet: most jelentette be a vidéki nagyváros polgármestere, 30 százalékkal csökkentik a parkolási díjakat – Budapesten is erre várnak

Átalakítják Zalaegerszegen a parkolási díjövezeteket, több száz parkolóhelyen olcsóbbá is válik a várakozás – közölte a város polgármester, Balaicz Zoltán. Balaicz a közgyűlés ülését követően arról is beszámolt: a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a 14 üzletet képviselő Belvárosi Korzó nevű kereskedelmi szövetséggel folytatott tárgyalás során felmerült, hogy az elmúlt években jelentősen megváltoztak a vásárlói szokások.

Parkolás: így is lehet, 30 százalékkal csökkentik a díjakat Zalaegerszegen / Fotó: Török János

A belvárosi üzletek egyre nehezebben veszik fel a versenyt a település külső részein kiépült bevásárlóközpontokkal, de az internetes vásárlás is mind nagyobb arányt tesz ki. A parkolókról szóló rendelet módosításával ezért négy helyett két díjövezet lesz Zalaegerszegen. Számos belvárosi utcában így összesen 395 parkolóhely esetében 520 forintról 360-ra, 400-ról pedig 280-ra csökken a parkolás óránkénti díja.

Egységesülnek az üzemelési idők is, ezentúl a településen minden parkolóhelyen 8 és 18 óra között kell fizetni. Miután eddig a piacnál reggel fél 7-től, a Mindszenty iskola környékén pedig 7-től már fizetni kellett, így a 8 óráig eddig fizetős idősávok ingyenessé válnak.

A polgármester arra is kitért, hogy december 15-től december 31-ig teljesen ingyenes lesz a parkolás Zalaegerszegen. Most a kereskedőkkel egyeztetve tesznek egy adventi próbát, bár a koronavírus-járvány idején az ingyenes parkolás miatt az üzlettulajdonosoknak nem volt jó tapasztalatuk, mert sokan egész napra elfoglalták a helyeket.

Balaicz Zoltán jelezte azt is: a szakemberek sorompós parkolási rendet alakítanak ki a közeljövőben a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház melletti, Baross ligeti parkolóban. Ennek az a célja, hogy a kórházba, vizsgálatra érkezők számára a parkolás első időszaka ingyenes legyen.

Új alapítvány kezébe került a zalaegerszegi tesztpálya

Az eddig a győri Széchenyi Egyetem égisze alatt működő ZalaZONE járműipari tesztpálya és környezete működtetésére és fejlesztésére Zalaegerszegen megalakult a ZalaZONE Alapítvány – mondta Palkovics László a kuratórium elnökeként kedden a megalakulást követő sajtótájékoztatón.