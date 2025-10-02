Hamarosan megnyit a csirkés szendvicseiről ismert amerikai lánc első magyarországi étterme

A közösségi médiában megjelent álláshirdetésekből kiderül, hogy már keresik az alkalmazottakat a New Orleans-i alapítású, 1972 óta működő Popeyes gyorsétteremlánc első magyarországi egységébe, amely még ebben a hónapban megnyit a budapesti Westend bevásárlóközpontban – számol be az Origo.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, a magyarországi bevezetést a Fusion-BP Restaurants Kft. végzi.
A Popeyes jellegzetes csirkés szendvicsét a 2019-es bemutatása óta az Egyesült Államok egyik legsikeresebb gyors kiszolgálású éttermi újdonságaként tartják számon. A cég a csirkeszegmens meghatározó globális szereplője, amely a New Orleans-i kulináris hagyományokban és a cajun konyhában gyökerezik.
A magyarországi piacra lépés az európai terjeszkedés újabb fontos mérföldköve.
Az étteremlánc Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Romániában, Franciaországban, a Cseh Köztársaságban és Olaszországban már jelen van kontinensünkön.
A márka több mint 4300 étteremmel rendelkezik 35 országban, és ez a szám folyamatosan növekszik.
A vállalat az európai terjeszkedés mellett a világ más részein is bővíti éttermeinek számát – erről további információkat tudhat meg itt.
