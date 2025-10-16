Deviza
EUR/HUF390.78 +0.04% USD/HUF335.23 -0.07% GBP/HUF449.64 0% CHF/HUF421.23 +0.04% PLN/HUF91.84 -0.01% RON/HUF76.82 +0.04% CZK/HUF16.09 +0.01% EUR/HUF390.78 +0.04% USD/HUF335.23 -0.07% GBP/HUF449.64 0% CHF/HUF421.23 +0.04% PLN/HUF91.84 -0.01% RON/HUF76.82 +0.04% CZK/HUF16.09 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ügyintézés
meghatalmazás
ügyirat
okmány
Magyar Posta

Lejár egy fontos irat érvényessége, több százezer magyarnak kell megújítania: az év végéig maradt rá idő, utána megszűnik – a posta jó előre figyelmeztetett

Az év végéig lejár mintegy kétmillió postai meghatalmazás érvényessége. A Magyar Posta figyelmeztetése szerint ezek automatikusan érvényüket vesztik, ha az érintettek nem újítják meg a jogosultságot a küldemények átvételére.
VG
2025.10.16, 06:56

Mintegy 2 millió postai meghatalmazás fog lejárni idén. A Magyar Posta tájékoztatója szerint a megújítás elmulasztása esetén a jogosultság megszűnik – írja a BEOL.

posta Szeged,,Hungary,-,July,4,,2018:,Hungarian,Post,(also,Known meghatalmazás
Év végéig lejár mintegy kétmillió postai meghatalmazás érvényessége / Fotó: Shutterstock

A Magyar Posta már júniusban figyelmeztette a lakosságot, hogy a 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazások 2025. december 31-én automatikusan lejárnak. Közel 400 ezer címhelyen mintegy 2 millió meghatalmazást kell megújítani.

A postai meghatalmazás olyan esetekben lehet jó, ha valaki nem tudja személyesen átvenni a személyes átadást igénylő postai küldeményeit. A meghatalmazás segítségével a meghatalmazott ismerős átveheti a meghatalmazásban szereplő névre és címre érkező leveleket, csomagokat és egyéb küldeményeket. 

A postai meghatalmazás lehet teljes körű, de szólhat csak bizonyos meghatározott küldeménytípusokra is:

  • levél,
  • utalvány,
  • nyugdíj utalvány,
  • csomag,
  • időgarantált küldemény,
  • értékküldemény,
  • hivatalos irat,
  • távirat,
  • vakok írása.

A Magyar Posta közleménye szerint az ügyfelek többsége a teljes körű, valamennyi küldeményre érvényes meghatalmazást részesíti előnyben.

Hogyan lehet megújítani a lejáró postai meghatalmazást?

A lejáró postai meghatalmazás megújítása személyesen és online is történhet:

  • online megújítás: ÉnPostám regisztráció és hitelesítés után pár kattintással elvégezhető.
  • személyes megújítás: a Posta honlapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével és leadásával.

 


 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu