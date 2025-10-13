Ezt a hétfőt nem felejtjük el: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor, Csányi Sándor és Lázár János – Trump meghívót küldött, azonnal indul a miniszterelnök

Ezt a hétfőt egy darabig nem felejtjük el – ezzel kezdte friss, hétfő reggeli bejegyzését a közösségi médiában Orbán Viktor. Ezzel párhuzamosan Lázár János azt írta ki a Facebooka, hogy: rendkívüli bejelentés 8-kor. Orbán, Csányi, Lázár.

Rendkívüli bejelentés készül egy óra múlva: Trump meghívót küldött, azonnal indul a miniszterelnök / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A magyar miniszterelnök ennél bőbeszédűbb volt és arról számolt be, hogy

egy bő óra múlva Csányi Sándorral olyan bejelentést teszünk, amit évtizedekig emlegetni fognak Gödöllőn, és az egész országban.

Legyetek hű magyarok tettel, és nem puszta szóval – idézett Orbán Viktor Széchenyi Istvántól, aki ezekkel a szavakkal Kőrösi Csomát, a nagy magyar keletkutatót éltette, akinek az egyik legnagyobb tisztelője volt a gróf Széchenyi István volt.

Hogy pontosan mi fog történni Gödöllőn, az egyelőre még nem teljesen világos. Egy korábban kapott meghívóban az szerepelt erről, hogy az eseményt a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért (MATE) Alapítvány szervezi. Ennek középpontjában a Gödöllői Királyi Kastély átfogó felújítására vonatkozó támogatási együttműködés ünnepélyes aláírására lesz.

Ezen vesz részt és mond beszédet Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Lázár János, építési és közlekedési miniszter és Csányi Sándor, az OTP Bank és a MATE Alapítvány kuratóriumi elnöke. Hogy ezen felül még mi következik, arról a Világgazdaság élőben tudósítani fog.

Rendkívüli bejelentés készül és jön a békecsúcs

A kormányfő a rövid posztjában azonban egy második bombahírt is közölt: Gödöllő utána azonnal irány Sharm el-Sheikh. Kiderült, hogy magyar idő szerint

szombat éjjel került a kezébe Trump elnök meghívója a Békecsúcsra,

ahol az USA, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a Közel-Keleti Béketervet. "Óriási eredmény, Trump elnök megcsinálta" – fogalmazott most bejegyzésében Orbán Viktor.

Szerinte ha nem csábulunk el a háborúpárti szirénhangoknak, Ukrajnában is meg fogja csinálni. Ehhez pedig minden támogatást meg kell adni. Felhívta rá a figyelemt, hogy

földrajzi helyre,

országméretre,

és súlyra való tekintet nélkül

létezik a világon egy békepárti hálózat, amely mindenhol, legyen az Közel-Kelet, Kaukázus, vagy éppen Ukrajna, egymást segítve összedolgozik a békéért. "Magyarország ennek a békepárti hálózatnak, a normális emberek koalíciójának büszke tagja" – zártja bejegyzését a magyar miniszterelnök.