Ezt a hétfőt nem felejtjük el: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor, Csányi Sándor és Lázár János – Trump meghívót küldött, azonnal indul a miniszterelnök

Ezt a hétfőt egy darabig nem felejtjük el – ezzel kezdte friss, hétfő reggeli bejegyzését a közösségi médiában Orbán Viktor. Ezzel párhuzamosan Lázár János azt írta ki a Facebooka, hogy: rendkívüli bejelentés 8-kor. Orbán, Csányi, Lázár.
A magyar miniszterelnök ennél bőbeszédűbb volt és arról számolt be, hogy
egy bő óra múlva Csányi Sándorral olyan bejelentést teszünk, amit évtizedekig emlegetni fognak Gödöllőn, és az egész országban.
Legyetek hű magyarok tettel, és nem puszta szóval – idézett Orbán Viktor Széchenyi Istvántól, aki ezekkel a szavakkal Kőrösi Csomát, a nagy magyar keletkutatót éltette, akinek az egyik legnagyobb tisztelője volt a gróf Széchenyi István volt.
Hogy pontosan mi fog történni Gödöllőn, az egyelőre még nem teljesen világos. Egy korábban kapott meghívóban az szerepelt erről, hogy az eseményt a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért (MATE) Alapítvány szervezi. Ennek középpontjában a Gödöllői Királyi Kastély átfogó felújítására vonatkozó támogatási együttműködés ünnepélyes aláírására lesz.
Ezen vesz részt és mond beszédet Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Lázár János, építési és közlekedési miniszter és Csányi Sándor, az OTP Bank és a MATE Alapítvány kuratóriumi elnöke. Hogy ezen felül még mi következik, arról a Világgazdaság élőben tudósítani fog.
A kormányfő a rövid posztjában azonban egy második bombahírt is közölt: Gödöllő utána azonnal irány Sharm el-Sheikh. Kiderült, hogy magyar idő szerint
szombat éjjel került a kezébe Trump elnök meghívója a Békecsúcsra,
ahol az USA, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a Közel-Keleti Béketervet. "Óriási eredmény, Trump elnök megcsinálta" – fogalmazott most bejegyzésében Orbán Viktor.
Szerinte ha nem csábulunk el a háborúpárti szirénhangoknak, Ukrajnában is meg fogja csinálni. Ehhez pedig minden támogatást meg kell adni. Felhívta rá a figyelemt, hogy
létezik a világon egy békepárti hálózat, amely mindenhol, legyen az Közel-Kelet, Kaukázus, vagy éppen Ukrajna, egymást segítve összedolgozik a békéért. "Magyarország ennek a békepárti hálózatnak, a normális emberek koalíciójának büszke tagja" – zártja bejegyzését a magyar miniszterelnök.
Közben az MTI arról tájékoztatott a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály közlése alapján, hogy Orbán Viktor miniszterelnök október 13-án, hétfőn részt vesz a Közel-Keleti Békemegállapodás ünnepélyes aláírási ceremóniáján. A megállapodást Sarm es-Sejk-ben, Egyiptomban írják alá a felek. A békemegállapodás a 2023. október 7-én kitört Hamász-Izrael háborút kívánja rendezni.
Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő és Donald Trump amerikai elnök vezeti az egyiptomi Sarm-es-Sejkben hétfőn tartandó békekonferenciát, amelyen hivatalosan is aláírják a gázai háborút lezáró békeszerződést. Az eseményen több mint 20 ország vezetője – ezek egyike tehát Orbán Viktor –, illetve az ENSZ-főtitkár is jelen lesz. A konferencia célja, hogy
António Guterres ENSZ-főtitkár szombat este szóvivője útján jelezte részvételét az eseményen. A Downing Street tudatta, hogy Sarm es-Sejkbe utazik Keir Starmer brit miniszterelnök is, egyúttal "történelmi fordulópontnak" nevezte a hétfői eseményt.
Részvételi szándékát jelentette be II. Abdalláh jordániai király, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia államfő, valamint Pedro Sánchez spanyol és Giorgia Meloni olasz kormányfő is. Az Európai Uniót Antónia Costa, a tagállomi vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke fogja képviselni.
Hoszám Badran, a Gázai övezetet irányító Hamász iszlamista terrorszervezet egyik magas rangú tisztségviselője azt közölte, hogy a Hamász nem küld képviselőt az aláíróünnepségre, ehelyett katari és egyiptomi közvetítőket kért fel, hogy képviseljék a szervezetet.
A megállapodás értelmében a Gázai övezetben a Hamász és más dzsihadisták által fogva tartott izraeli túszokat (az elhunytakat is) hétfőn adják át Izraelnek, illetve ekkor szabadulna 250, "biztonsági okokból" izraeli börtönökben fogva tartott palesztin rab is, valamint 1700 olyan palesztin, akit az izraeli erők a gázai háború 2023-as kitörése óta vettek őrizetbe.
