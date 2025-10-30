Deviza
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Európában egyedülállóan összetett a magyar reptérfejlesztés

A budapesti repülőtér legalább akkora utasforgalmat hozhatna, mint a bécsi. Ezt hátráltatja, hogy bizonyos infrastruktúrák hiányoznak, hiszen a korábbi tulajdonos és a főváros sem költött rá – véli Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó, rámutatva a reptérfejlesztés fontosságára. A beruházás ráadásul komplexitását tekintve Európában egyedülálló lehet. Ilyen fejlesztések futnak jelenleg a kontinens repterein.
VG
2025.10.30, 22:29

„Tavaly az utasforgalom már 20 százalékkal 17,57 millióra nőtt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, de ez még mindig alig több, mint a fele a bécsinek. Örvendetes, hogy az áruforgalom 50 százalékkal közel 300 ezer tonnára nőtt, és ez már magasabb a szomszédos országénál – idézte az Origo Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadót, aki szerint a frissen bejelentett reptérfejlesztés további lendületed adhat az utasszám bővüléséhez.

reptérfejlesztés
A ferihegyi reptérfejlesztéshez hasonló csak Varsóban valósulhat meg / Fotó: bud.hu

Európa-szerte ritka az ennyire összetett reptérfejlesztés 

Tíz éven belül új terminállal bővülhet a ferihegyi reptér, emellett egy új gyorsvasút és gyorsforgalmi út segítségével megújulhat a közlekedése is. Több európai nagyváros repülőtere is rendelkezik három terminállal és kombinált közlekedési kapcsolattal, sőt Varsóban is egyszerre valósulhat meg a reptérbővítés és a közlekedésfejlesztés, de komplexitását tekintve a budapesti reptérfejlesztéshez hasonló beruházás nem valósult még meg – írja az Origo, amely részletesen beszámol arról is, milyen repülőtéri beruházások folynak a régióban, és milyen közlekedési infrastruktúra áll a légi utasok rendelkezésére Európában.

