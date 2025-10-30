Magyarország új nagy vidéki repülőtere: fontos részletek derültek ki a kormánydöntésről, így fog megépülni – az út másik oldalán már laknak
A magyar kormány döntést hozott arról, hogy mihamarabb a békéscsabai repülőtér fejlesztésébe kezd a Magyar Honvédséggel közösen – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter a városban tett csütöröki látogatásakor.
A miniszter a Lázárinfó elnevezésű sajtótájékoztatóján elmondta, hogy arra kérte Szarvas Péter polgármestert, hogy engedje meg, hogy a kollégái bemutassák neki a békéscsabai reptérre vonatokozó tervüket.
Repülőtér: így fog megépülni Magyarország új nagy vidéki reptere
Lázár János arról is tájékoztatott, hogy kormánydöntés született arról, hogy a Magyar Honvédséggel közösen nagyon rövid időn belül megkezdik fejleszteni a repülőteret, ugyanis annak szolgáltatásai jelenleg nem elégségesek.
Kiépítünk egy nagyobb kapacitású repteret, de nyilván erről azonban előtte a helyi lakosokkal – hiszen az út túloldalán már laknak – és a város képviselőtestületével beszélni kell.
Mindez nem teljesen új bejelentés, ugyanakkor tartalmazott új információka. A Világgazdaság korábban már beszámolt arról, Lázár János már áprilisban megállapodott a békéscsabai polgármesterrel a repülőtér fejlesztéséről. Az építési és közlekedési miniszter azt is elárulta, hogy a beruházás olyannyira előrehaladott, hogy már a tendereztetés (nyílt versenyeztetés) előtt áll. Közölte, hogy tízmilliárd forintot kellene a reptérre elkölteni annak érdekében, hogy Békéscsabának legyen egy repülőtere, ami az idetelepülő ipart kiszolgálja.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a békéscsabai repülőtérnek lesz személyszállítási és teherforgalmi tevékenysége is, de alapvetően nem kereskedelmi repülőtér lesz, „tehát nem Wizz Air-repülőgépek fognak leszállni”. Ennél egy kisebb légibázis jön létre azzal az alapvető céllal, hogy Békés vármegye gazdaságát támogassa és erősítse.
(A csütörtökön a békéscsabai reptérről elmondott információk az alábbi videóban 36 perctől hallhatóak.)
Orbán Viktor miniszterelnök szeptemberben beszélt arról, hogy Békés vármegye ma egészen más jövő előtt áll, mint akár egy-két évvel ezelőtt. Az elmúlt évek fejlesztései révén a térség infrastrukturálisan felzárkózott, és megnyílt az út a nagy nemzetközi beruházások előtt.
A kormányfő az ügyben egyeztetett Szarvas Péter polgármesterrel, akit „tapasztalt öreg rókának” nevezett. A tárgyalások középpontjában a szakképzési centrum fejlesztése, a repülőtér bővítése és új ipari parkok létrehozása álltak.
A békéscsabain túl több vidéki repülőtér is megújulhat
Úgy tűnhet, hogy a kormány leporolhatta a vidéki repülőterek fejlesztésének tervét. Néhány hete, amikor Lázár János hosszú utcai fórumot tartott Sarkadon. A mintegy tízezer lakosú Békés vármegyei településen az építési és közlekedési miniszter tucatnyi kérdést kapott, az egyik pedig a repülőtér-fejlesztésre vonatkozott.
A megvalósítási terv egyik fontos pontja a vidéki városok megközelíthetőségének javítása, amely erősíti a helyi gazdasági fejlődést, valamint tőkevonzó képességet. A kormány megállapította, hogy Magyarországon – a földrajzi adottságok és geopolitikai helyzet okán – szükséges olyan repülőtér-fejlesztési irány meghatározása, amely racionálisan és hatékonyan szolgálja a gazdasági és társadalmi fejlődést, és egyben erősíti a versenyképességet.
A miniszter arra is kitért, hogy az infrastrukturális fejlesztéseken átesett repülőterek hatékony kihasználtsága nem képzelhető el a léginavigációs szolgáltató és a szabályalkotó-felügyeleti tevékenységek egyidejű, párhuzamos fejlesztése nélkül. Ezért ezeken a területeken is elengedhetetlenek a beruházások.
