Magyarország új nagy vidéki repülőtere: fontos részletek derültek ki a kormánydöntésről, így fog megépülni – az út másik oldalán már laknak

A magyar kormány döntést hozott arról, hogy mihamarabb a békéscsabai repülőtér fejlesztésébe kezd a Magyar Honvédséggel közösen – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter a városban tett csütöröki látogatásakor.

Kiderültek a részletek Magyarország új nagy repülőteréről / Fotó: Vémi Zoltán

A miniszter a Lázárinfó elnevezésű sajtótájékoztatóján elmondta, hogy arra kérte Szarvas Péter polgármestert, hogy engedje meg, hogy a kollégái bemutassák neki a békéscsabai reptérre vonatokozó tervüket.

Repülőtér: így fog megépülni Magyarország új nagy vidéki reptere

Lázár János arról is tájékoztatott, hogy kormánydöntés született arról, hogy a Magyar Honvédséggel közösen nagyon rövid időn belül megkezdik fejleszteni a repülőteret, ugyanis annak szolgáltatásai jelenleg nem elégségesek.

Kiépítünk egy nagyobb kapacitású repteret, de nyilván erről azonban előtte a helyi lakosokkal – hiszen az út túloldalán már laknak – és a város képviselőtestületével beszélni kell.

Mindez nem teljesen új bejelentés, ugyanakkor tartalmazott új információka. A Világgazdaság korábban már beszámolt arról, Lázár János már áprilisban megállapodott a békéscsabai polgármesterrel a repülőtér fejlesztéséről. Az építési és közlekedési miniszter azt is elárulta, hogy a beruházás olyannyira előrehaladott, hogy már a tendereztetés (nyílt versenyeztetés) előtt áll. Közölte, hogy tízmilliárd forintot kellene a reptérre elkölteni annak érdekében, hogy Békéscsabának legyen egy repülőtere, ami az idetelepülő ipart kiszolgálja.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a békéscsabai repülőtérnek lesz személyszállítási és teherforgalmi tevékenysége is, de alapvetően nem kereskedelmi repülőtér lesz, „tehát nem Wizz Air-repülőgépek fognak leszállni”. Ennél egy kisebb légibázis jön létre azzal az alapvető céllal, hogy Békés vármegye gazdaságát támogassa és erősítse.

(A csütörtökön a békéscsabai reptérről elmondott információk az alábbi videóban 36 perctől hallhatóak.)

Orbán Viktor miniszterelnök szeptemberben beszélt arról, hogy Békés vármegye ma egészen más jövő előtt áll, mint akár egy-két évvel ezelőtt. Az elmúlt évek fejlesztései révén a térség infrastrukturálisan felzárkózott, és megnyílt az út a nagy nemzetközi beruházások előtt.