Korszakos bejelentés a Ferihegyi repülőtérről, egyszerre két magyar miniszter tette meg – elindul az évtizedek óta várt beruházás, itt vannak a részletek

A repülőtér egy stratégiai eszköz, egy állami vagyon, a kormány ezért tett meg mindent, hogy újra a magyaroké legyen – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Hozzátette: ez egy erős pénzügyi befektetés is, és az előzetes várakozásoknál két-három évvel hamarabb, akár 15 év alatt is megtérülhet a reptér visszavásárlása Magyarország számára. Mindez azért van, mert a reptér teljesítménye mintegy 10 százalékkal haladja meg az üzleti terveket. Kiemelte, hogy ez a magyar állam mellett a stratégiai partnernek, a 20 százalék tulajdoni hányaddal rendelkező kisebbségi tulajdonos Vinci Airportsnak is köszönhető.

Nagy Márton és Lázár János nagy bejelentést tett a Ferihegyi repülőtérről / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A tárcavezető ismertette, hogy a Nyugati pályaudvartól húsz perc alatt lehet majd kijutni a reptérre. Az ára 3-4 ezer forint lesz, ami jóval olcsóbb, mint a taxi. Nemzetközi tendert írnak ki a kivitelezésre. A vasút fejlesztésére egymilliárd euró jut, ennek keretében 27 kilométer vasút valósul meg Kőbánya és Monor között, így építik be az országos hálózatba a repülőtéri megállót. Az új gyorsvasút által akár Debrecenből vagy Győrből is elérhetővé válik a Liszt Ferenc. Azt is bejelentette, hogy a reptéri kapacitást is bővítik,

a hármas terminál alapkövét 2026 márciusban tehetik majd le.

Arról is beszámolt, hogy megalapítják az Aviatica holdingcéget, amelynek része lesz a Budapest Airport, a HungaroControl, továbbá a debreceni és a sármelléki reptér is. A Budapest Airport és a HungaroControl know how-ját és technológiáit így az utóbbi két reptéren is alkalmazni fogják. A magyar kormány középtávú tervei között beszélt arról is:

nem tettek le arról, hogy vidéken egy új cargorepteret alakítsanak ki a Vinci Airportsszal közösen.

A várakozásoknál jobban nőtt a profitja a repülőtérnek

Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy ezermilliárd forint – 2,5 milliárd euró – értékben fejlesztenek, tehát nem igaz, hogy nem ad pénzt fejlesztésekre a fővárosnak a kormány. Ebből egymilliárd euró a vasúti kapcsolat, egymilliárd a hármas terminál, valamint 500 millió euró a közútfejlesztés – tette hozzá az építési és közlekedési miniszter. Kiemelte:

27 kilométernyi vasúti pálya épül, egymilliárd eurós beruházás lesz. A vonal 160 kilométer per órás sebességre lesz képes

– tette hozzá. Kiemelte, a várakozásoknál jóval nagyobb mértékben nőtt a profitja a repülőtérnek, ezért nem lehet vitatni, hogy az állam ne lenne jó gazda. Az új terminál megléte mintegy nyolc év alatt megduplázná a reptér forgalmát, a mostani

20 milllióról

40 millióra

nőne az éves forgalom. Kérdésre válaszolva a miniszterek elmondták, hogy a hármas terminál 2034–2035-re készülhet majd el, valamint a vasút építése is ekkor fejeződhet be.