Deviza
EUR/HUF388.5 -0.39% USD/HUF333.89 -0.43% GBP/HUF444.84 -0.4% CHF/HUF419.46 -0.42% PLN/HUF91.75 -0.21% RON/HUF76.42 -0.29% CZK/HUF15.96 -0.51% EUR/HUF388.5 -0.39% USD/HUF333.89 -0.43% GBP/HUF444.84 -0.4% CHF/HUF419.46 -0.42% PLN/HUF91.75 -0.21% RON/HUF76.42 -0.29% CZK/HUF15.96 -0.51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,317.01 +1.09% MTELEKOM1,780 -0.89% MOL2,816 +2.18% OTP31,240 +1.2% RICHTER10,440 +0.1% OPUS569 +1.97% ANY7,120 +0.28% AUTOWALLIS160 0% WABERERS5,000 -1.19% BUMIX9,983 +0.42% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,266.04 +0.56% BUX105,317.01 +1.09% MTELEKOM1,780 -0.89% MOL2,816 +2.18% OTP31,240 +1.2% RICHTER10,440 +0.1% OPUS569 +1.97% ANY7,120 +0.28% AUTOWALLIS160 0% WABERERS5,000 -1.19% BUMIX9,983 +0.42% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,266.04 +0.56%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
vasút
Nagy Márton
Ferihegy
Lázár János
bejelentés

Korszakos bejelentés a Ferihegyi repülőtérről, egyszerre két magyar miniszter tette meg – elindul az évtizedek óta várt beruházás, itt vannak a részletek

A kormány kiemelt célja, hogy a Budapest Airport közlekedési kapcsolatai még korszerűbbek és fenntarthatóbbak legyenek. Ennek keretében ismertette két csúcsminiszter a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás vasúti kapcsolatának megvalósításával kapcsolatos terveket és célkitűzéseket. Kiderült, mennyibe fog kerülni, és az is, körülbelül mennyi lesz a vonatjegy ára.
Zováthi Domokos
2025.10.27., 15:18

A repülőtér egy stratégiai eszköz, egy állami vagyon, a kormány ezért tett meg mindent, hogy újra a magyaroké legyen – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Hozzátette: ez egy erős pénzügyi befektetés is, és az előzetes várakozásoknál két-három évvel hamarabb, akár 15 év alatt is megtérülhet a reptér visszavásárlása Magyarország számára. Mindez azért van, mert a reptér teljesítménye mintegy 10 százalékkal haladja meg az üzleti terveket. Kiemelte, hogy ez a magyar állam mellett a stratégiai partnernek, a 20 százalék tulajdoni hányaddal rendelkező kisebbségi tulajdonos Vinci Airportsnak is köszönhető.

repülőtér
Nagy Márton és Lázár János nagy bejelentést tett a Ferihegyi repülőtérről / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A tárcavezető ismertette, hogy a Nyugati pályaudvartól húsz perc alatt lehet majd kijutni a reptérre. Az ára 3-4 ezer forint lesz, ami jóval olcsóbb, mint a taxi. Nemzetközi tendert írnak ki a kivitelezésre. A vasút fejlesztésére egymilliárd euró jut, ennek keretében 27 kilométer vasút valósul meg Kőbánya és Monor között, így építik be az országos hálózatba a repülőtéri megállót. Az új gyorsvasút által akár Debrecenből vagy Győrből is elérhetővé válik a Liszt Ferenc. Azt is bejelentette, hogy a reptéri kapacitást is bővítik,

a hármas terminál alapkövét 2026 márciusban tehetik majd le.

Arról is beszámolt, hogy megalapítják az Aviatica holdingcéget, amelynek része lesz a Budapest Airport, a HungaroControl, továbbá a debreceni és a sármelléki reptér is. A Budapest Airport és a HungaroControl know how-ját és technológiáit így az utóbbi két reptéren is alkalmazni fogják. A magyar kormány középtávú tervei között beszélt arról is:

nem tettek le arról, hogy vidéken egy új cargorepteret alakítsanak ki a Vinci Airportsszal közösen.

A várakozásoknál jobban nőtt a profitja a repülőtérnek

Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy ezermilliárd forint – 2,5 milliárd euró – értékben fejlesztenek, tehát nem igaz, hogy nem ad pénzt fejlesztésekre a fővárosnak a kormány. Ebből egymilliárd euró a vasúti kapcsolat, egymilliárd a hármas terminál, valamint 500 millió euró a közútfejlesztés – tette hozzá az építési és közlekedési miniszter. Kiemelte:

27 kilométernyi vasúti pálya épül, egymilliárd eurós beruházás lesz. A vonal 160 kilométer per órás sebességre lesz képes

– tette hozzá. Kiemelte, a várakozásoknál jóval nagyobb mértékben nőtt a profitja a repülőtérnek, ezért nem lehet vitatni, hogy az állam ne lenne jó gazda. Az új terminál megléte mintegy nyolc év alatt megduplázná a reptér forgalmát, a mostani

  • 20 milllióról
  • 40 millióra

nőne az éves forgalom. Kérdésre válaszolva a miniszterek elmondták, hogy a hármas terminál 2034–2035-re készülhet majd el, valamint a vasút építése is ekkor fejeződhet be. 

Már júniusban belengette Nagy Márton a vasutat és a cargót

Ahogy azt korábban megírtuk, elindítja a kormány a Ferihegyet a fővárossal összekötő vasúti beruházást, emellett egy új cargorepteret építene. A nemzetgazdasági miniszter akkor elmondta, hogy a két beruházást magánbefektetők bevonásával koncessziós szerződés keretében valósítanák meg, a felhívásokat még idén kiírnák. A kormány május végi ülésén megvizsgálta, hogyan alakul a reptér forgalma, és megállapította, hogy a várakozásoknál nagyobb utasforgalom érkezett az országba, ezért indokolt a reptér fejlesztése.

A kormány elkülönített forrást a ferihegyi gyorsforgalmi fejlesztésére is, de kötött pályán is megindul a munka

– mondta Nagy Márton, hozzátéve, hogy a vasúti beruházás összértéke egymilliárd euró, nem új pálya, hanem Kőbányáról közvetlen összeköttetés épül, és az a céljuk, hogy bekössék a magyarországi hálózatba. Hangsúlyozta, a vasút egyértelműen zöldebb, gyorsabb és a kiszámíthatóbb, „pontosan tudjuk érkeztetni a vonatokat”, a fejlesztés a reptér vonzáskörzetét is felértékeli.

A miniszter szerint koncesszióban gondolkodnak, ezért beruházókat várnak Magyarországról és külföldről egyaránt.

Budapest szerepe cargoszempontból felértékelődött, az egész régió e-kereskedelmi központjává válhat a reptér. Lényegében Ázsiából és az USA-ból érkezik a légi teherszállítási forgalom 80 százaléka, Európa mindössze 14 százalékot képvisel. A légi áruforgalmat jelenleg Kína uralja Magyarországon Nagy Márton szerint, ez főként a kínai webshopok, mint a Temu, e-kereskedelmi forgalmára vezethető vissza. 

Jelezte, hogy jelentős fejlesztéseket terveznek a reptéren, ám a cargónak nem marad hely, nagyon gyorsan el fogják érni a kapacitáskorlátot. Az alapvető probléma, hogy az utasszállító gépek ki fogják szorítani a helyet a cargo elől, így a cargorepülőgépek nem tudnak majd leszállni. Ráadásul szintén probléma, hogy ez nem 0–24-es reptér, emiatt a cargogépek nem tudnak leszállni. 

Az látjuk, hogy kell egy új cargoreptér

– mondta nyáron, hozzátéve, hogy pontos helyszínt még nem tud mondani, de öt-hat van a fejében. Itt fontos kérdés, hogy ez ne a lakosság terhére történjen, Budapest környéke pedig túlzsúfolt. Másrészről a vasútnak és a közlekedési kapcsolatnak biztosítottnak kell lennie. Jelezte, hogy itt is koncesszióban gondolkodnak, a befektető vállalja, hogy zöldmezős beruházásban megvalósítja, és utána működteti a repteret. 

Ajánlott videók

Továbbiak
10 perc
Nagy Márton

Nincs több kérdés, eldőlt Magyarország egyik legfontosabb gyárának a sorsa: a kormány megmenti – itt vannak a részletek

Nem hagyják bedőlni a felszámolás alatt lévő céget.
6 perc
német autógyártók

Leállt az elektromos autók gyártásával, egyik pillanatról a másikra összeomlott a legendás német márka profitja – a befektetők mégis megőrülnek érte

A befektetők megvették a sportkocsigyártó narratíváját.
7 perc
Nagy Márton

Korszakos bejelentés a Ferihegyi repülőtérről, egyszerre két magyar miniszter tette meg – elindul az évtizedek óta várt beruházás, itt vannak a részletek

A kapacitás is bővül, a hármas terminál alapkövét 2026 márciusban tehetik majd le.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu