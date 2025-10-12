Deviza
Ez mindenkit bosszantott: most megfejették, hogyan lehet inni a rögzített kupakos palackokból

Az Európai Unió szabályozása értelmében kötelező a műanyag palackokon lévő kupakokat rögzíteni a palackon a környezetvédelem érdekében. A gyártók ennek megfelelően léptek és a palackhoz rögzítettéka kupakokat, amivel viszont igen komolybosszuságot okoztak a fogyasztóknak. Most egy ásványvíz gyártó vezetője árulta el, inni a palackból így sem nagy ördöngösség.
VG
2025.10.12, 08:43
Frissítve: 2025.10.12, 08:47

A műanyag palackokon lévő kupakokat 2024 júliusától kötelező rögzíteni a palackon a környezetvédelem érdekében. Az Európai Unió szabályozása nyomán bevezetett intézkedés azt jelenti, hogy a kupak a palack kinyitása után is hozzá van rögzítve, és nem válik le róla, így az eldobott palackok hulladékát könnyebb összegyűjteni és újrahasznosítani. 

rögzített kupak, ásványvíz
Fotó: Narong Khueankaew

Az intézkedést azért vezették be, mert a rögzített kupak megakadályozza, hogy a kupakok külön kerüljenek a kommunális szemétbe vagy a természetbe, ezzel csökkentve a műanyag szennyezést. 

A fogyasztók nem örülnek

A változás nem aratott teljes sikert a fogyasztók körében. Többen arra panaszkodnak, hogy a kupak ivás közben zavaró, nem férnek tőle az italhoz, megkarcolja az arcot, és légmentesen visszazárni is nehezebb, mint a korábbi megoldást. Sokan megjegyezték: szimplán letépik a kupakot, vagy a fémdobozban, esetleg az üvegben fogyasztható italokat választják.

Megfejetették rejtélyt - így lehet inni palackból

A figyelmesebbek már találkozhattak a megoldással, miszerint az üdítő vagy víz elfogyasztásakor a kupakot csak el kell tekerni, majd a palackhoz rögzítő gyűrű letépése nélkül egy kattanásig a palackhoz hajtani. A palack így a rögzített kupakkal együtt visszazárható és a megfelelő szelektív gyűjtőbe dobható. A Mizsei Ásványvízet gyártó Magyarvíz Ásványvíz Kft. most a Facebookon tette közzé az évtízed egyik leghasznosabb reklámját. A hirdetés rövid videójában egyenesen a cég ügyvezetője mutatja meg, milyen pofon egyszerű megkerülni, hogy a kupak folyamatosan a pohár, vagy a szánk elé csússzon. Az alábbi videóben láthatjuk is a megoldást.

