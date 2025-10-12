A ruha online jön, a haszon kimegy – így uralják a magyar piacot a külföldi divatóriások

A magyar online divatpiacot mára a német Zalando, az About You, a Bonprix és a lengyel Answear uralja. Ezek a ruhawebshop-platformok határokon átnyúló módon működnek, magyar cégeik nincsenek, mégis meghatározzák az árakat, a kampányokat és a vásárlási ritmust. A Zalando 2024-ben több mint 15 milliárd eurós forgalmat bonyolított, az About You átlépte a kétmilliárdos bevételi küszöböt, a Bonprix 1,5 milliárd körül zárt, míg a lengyel Answear regionális terjeszkedésben erősít – írja az Origo.
Mindegyik vállalat külföldről szolgálja ki a magyar vevőket: logisztikai központjaik Lengyelországban és Szlovákiában működnek, mégis 2–5 munkanap alatt kézbesítenek. A fogyasztói panaszkezelés magyar nyelvű és viszonylag rendezett, bár a szerződéses partnerek mind külföldi jogi személyek. Ingyenes visszaküldés az About You-nál és a Zalandónál alapértelmezett, az Answearnél feltételekhez kötött, a Bonprix-nél viszont a vevő fizeti a postaköltséget.
A Gazdasági Versenyhivatal 2023-ban már vizsgálódott: a CCC, az Answear és az About You árkommunikációját kifogásolta, mivel az akciós árak feltüntetése nem mindig volt szabályos. Bár a cégek javítottak gyakorlatukon, a hatóság hangsúlyozza: a tudatos fogyasztói magatartás elengedhetetlen az átláthatósághoz. A piacon közben új kihívó is megjelent: a kínai Shein, amely extrém alacsony áraival tarolja a fiatal, árérzékeny közönséget. Rövid távon komoly konkurenciát jelenthet, de az európai platformok – különösen a Zalando – a minőségre, garanciára és szolgáltatásra építve próbálják tartani pozíciójukat.
