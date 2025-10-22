Nem várt helyen nyit új boltot a Magyarországon népszerű lánc – Orbán Viktor nemrég járt itt, mutatjuk a részleteket

A több mint 7500 négyzetméteres salgótarjáni épületben 12 üzlet kap majd helyet, a látogatók kényelmét tágas parkoló, biciklitárolók, elektromosautó-töltési lehetőség és mosdók szolgálják, így akár autóval, akár kerékpárral vagy tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető lesz a bevásárlópark – áll a közleményükben.

Stop Shop nyílik Salgótarjánban. / Fotó: Content ’n more

A kisgyermekes családok kedvence lesz

A családbarát kialakítás is fontos szerepet kap: a Stop Shop területén játszótér is épül, a parkolók és a gyalogosútvonalak akadálymentesek lesznek. Rámutatnak: a beruházás környezetbarát elvek szerint valósul meg. Az épületet energiatakarékos fűtéssel és világítással, alacsony vízfogyasztású berendezésekkel, fenntartható hulladékkezeléssel, valamint megújuló energiát hasznosító megoldásokkal építik, így hosszú távon környezettudatos működést biztosít.

Parkolóhelyeket is szolgáltat a vadiúj bevásárlópark Salgótarjánban / Fotó: Content ’n more

Salgótarján új közösségi találkozási pontja

„Hosszú előkészítő munka és alapos kutatás előzte meg a salgótarjáni Stop Shop projektet, ezért különösen nagy öröm számunkra, hogy most elindulhatott a megvalósítás. A város és a régió számára is jelentős fejlesztésről van szó, hiszen remek bérlők érkeznek, akik új színt visznek Salgótarján kereskedelmi életébe. Már most nagy várakozással tekintünk a megnyitó elé” – mondta Sipos Balázs, a CPI Hungary Senior Retail Asset Managere.

A CPI Hungary célja, hogy a salgótarjáni Stop Shop ne csupán egy bevásárlóhely legyen, hanem a helyi közösségi élet új találkozópontja. A retail park várhatóan közel száz munkahelyet teremt majd, és a beruházó a kivitelezésért felelős KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.-vel együtt kiemelt figyelmet fordít arra, hogy már a megvalósítás során helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak, ezzel is erősítve a város gazdaságát és közösségét.

A CPI Hungary Stop Shop hálózatot indított, melynek következő állomása Salgótarján / Fotó: Content ’n more

A Stop Shop hálózat jelenleg tíz országban több mint 130 egységgel működik. Magyarországon a CPI Hungary 14 Stop Shopot üzemeltet, összesen 170 ezer négyzetméternyi kiskereskedelmi területtel és 320 bérlővel. A salgótarjáni beruházás ehhez a sikeres nemzetközi hálózathoz csatlakozik, biztosítva a megszokott Stop Shop-minőséget: könnyű megközelíthetőség, átlátható terek, gyors bevásárlás és barátságos hangulat.