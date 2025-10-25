Nincs vége az SAP-botránynak: a bírósághoz fordulnak a kirúgott dolgozók

A nyár végén azonnali hatállyal menesztették az SAP Hungary ügyvezető igazgatóját, Pintér Szabolcsot, ám ezzel az ügynek még koránt sincs vége. A vezetőváltással kapcsolatban számos pletyka kapott szárnyra, melyek egy része a sajtóban is megjelent, és a cáfolat után nem mindenhol született időben helyreigazítás.

Az SAP Hungary a nyár végén vált meg ügyvezetőjétől / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az SAP Hungary ellen is pert indít a volt ügyvezető

Ezért az egykori cégvezető sajtó-helyreigazítási és személyiségi jogi eljárások sorát indította el, és a Telexnek azt is elárulta, hogy volt munkaadója ellen is jogi lépéseket tett. Pintér Szabolcs szerint ugyanis valótlanságokkal indokolták a leváltását, ami szakmai hitelességét és emberi tisztességét is aláásta, miközben

a vállalat a sajtó kitalációi ellen sem lépett fel, annak ellenére sem, hogy azok nemcsak az egykori cégvezető, de a cég reputációját is rontották.

Pintér Szabolcs a folyamatban lévő jogi ügyek miatt további részleteket nem árult el.

Az SAP Hungary időközben már Pintér Szabolcs utódát is megtalálta, az új ügyvezető igazgató október elseje óta Hidvégi Péter az Index beszámolója szerint. A cégnél egyébként egy átvilágítást követően nemcsak Pintér Szabolcsot menesztették augusztus végén, hanem még három főt: a marketingvezetőt, egy értékesítőt és egy rendezvényszervezéssel foglalkozó munkatársat.

A Magyarországra érkezett regionális vezetők mindannyiukat azonnali hatállyal szerették volna meneszteni, ám egyikükről kiderült, hogy kölcsönzött munkaerő, így az ő esetében erre nem volt lehetőség. A három azonnali hatállyal kirúgott dolgozó mind munkaügyi pert indított.