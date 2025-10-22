Rendkívüli: Lázár János lecsapott a Strabagra, elbukhatja az egyik legfontosabb magyar autópályát – azonnali vizsgálat indult az osztrák multi ellen

Rendkívüli auditot rendel el Lázár János az AKA Zrt. a.k.a. Strabaggal szemben – írta Facebook-oldalán az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Már korábban is magyarázkodásra kényszerült a Strabag / Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország

A Strabag-nál teljes a valóságzavar! Nem elég, hogy az általuk vállalt határidőt sem tudják vállalni, és miattuk nem lehet átadni a forgalomnak az M30-as autópályát, most még egy gátlástalan és abszurd akcióba is belekezdtek a leányvállalatuk (M5 Holding GmbH) által tulajdonolt AKA Zrt. koncessziós szerződése kapcsán

– ment neki a szaktárca a közleményben.

Mint írták, a cég a 2031-ben lejáró koncessziós szerződésüket szeretnék úgy meghosszabbítani, hogy egy autópályát sem képesek megépíteni az általuk vállalt határidőre.

Természetesen a kormánynak nincs szándéka, hogy ezt a szerződést meghosszabbítsa

– sokkal sürgetőbb feladat az, hogy a 2031-ig tartó időszakra vonatkozó feltételeket is felülvizsgálja: a nyereségmegosztást racionalizálni kell. Hangsúlyozták, hogy a nyereségből az államnak kedvezőbb feltételek mellett kell részesednie.

Ezért az erre vonatkozó felülvizsgálatot az építési és közlekedési miniszter ma elrendelte.

Továbbá Lázár János elrendelt egy rendkívüli auditot is, mert

felmerül a gyanú, hogy a korábbi időszakban pénzügyi visszaélések következtek be a koncesszió során.

A Strabag-nak azt javasolja a minisztérium, hogy készítse elő az utóbbi évek hiánytalan pénzügyi elszámolásait és teljesítéseit az auditra. A közleményt így zárták:

Az ámokfutó felelősséghárításai helyett pedig igyekezzen elvégezni azt, amit vállalt! Nem fogjuk hagyni, hogy a Strabag diktáljon!

Már korábban is magyarázkodott a Strabag

Az építési és közlekedési miniszter idén februárban szabta ki a határidőt, amely szerint a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, amit még 2024 februárjában zártak le. Tavaly szeptemberben még csak annyit lehetett tudni, hogy a Strabag még csaknem egy évig dolgozhat az általuk épített út garanciális javításán.

A kivitelező szerint már a lezárás előtt is végeztek független szakértői vizsgálatokat a területen. Ami ennél is érdekesebb, hogy a Strabag szerint a burkolat sérülését a kivitelezés után, az altalajban megjelenő, addig ismeretlen eredetű víz okozta. A nyomás alá került víz megváltoztatta az altalaj állapotát, ami így

megpuhult

és átázott.

Az altalaj mélyen eltört, és egyenetlenül süllyedt a töltés, ez pedig a burkolat repedéseihez, valamint a vízelvezető rendszerek, árkok sérüléséhez vezetett.

Ez a vízmozgás nem volt előre jelezhető sem a tervezés, sem a kivitelezés közben

– állítják.