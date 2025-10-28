Ebből botrány lesz: Surányi György ítéletet mondott a 3 százalékos hitelről – megmondta a cégeknek, mekkora adót kellene fizetniük

Az elmúlt hetek egyértelműen a fix 3 százalékos hitelekről szóltak a magyar gazdaságpolitikában. Előbb az Otthon Start program keretében elérhető fix 3 százalékos lakáshitel jelent meg a piacon szeptember elsejétől, majd szintén fix 3 százalékos hitelt jelentettek be a magyarországi vállalkozások számára. Ugyan sokan örülnek ezeknek a támogatásoknak, a lépésnek vannak kritikusai is.

Surányi György megmondta: nem kell a 3 százalékos hitel / Fotó: Hegedûs Márta

Surányi György megmondta: nem kell a 3 százalékos hitel

„Azon lehet vitatkozni, hogy kell-e a 3 százalékos, akár lakáshitel vagy akár a vállalkozói hitel.”

Szerintem az a válasz, hogy nem

– mondta a Mandiner Dupla Tempó podcastműsorában Surányi György. A korábbi jegybankelnök szerint ha mégis szükség van rá, akkor sem fixen, mert senki nem tud garanciát adni arra, hogy 5-10-15 év horizontján az infláció megint nem fog megugrani, és nem fognak megugrani újfent a kamatok.

Surányi a költségvetéssel érvelt, amelynek ha megugranak a kamatkiadásai, az azt jelenti, hogy azt valamiből finanszírozni kell.

Ha deficitből finanszírozza ezt az állam, akkor az egyenesen inflációt okoz.

Ha nem deficitből finanszírozza, akkor pedig adóemelést kell csinálnia, vagy más területen kiadást csökkentenie,

miközben akik az adósok, azok ezt az összeget megnyerik.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi első embere szerint a vállalatoknak nyújtott fix 3 százalékos hitelek és egyéb támogatások következtében olyan vállalkozások is túlélnek, és olyanoknak sem kell lehúzniuk a rolót, amelyek már régóta versenyképtelenek, és ezzel lekötik az egyik legfontosabb erőforrást, a munkaerőt, amiből sok területen hiány van a piacon.

És ahelyett, hogy ez a munkaerő fölszabadulna, és átmehetne olyan területekre, ahol nagyobb versenyképesség, nagyobb termelékenységnövekedés van, és sokkal magasabb béreket is lehet fizetni, olyan területekre szorul be a munkavállalók jelentős része, amelyeknek sajnos nincs jövőjük, nincs versenyképességük. Surányi György úgy véli, hogy

a gazdaságfejlesztési támogatásoknak a fokozatos mérséklése egy járható, és nemcsak járható, hanem egy kívánatos út.

Azonban az, hogy mely tételeket kíván egy kormány, vagy akár egy estleges Tisza-kormány csökkenteni, az az ő szuverén döntésük.