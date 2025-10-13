Budapesten terjeszkedik a dubaji óriás – szálloda után bárt nyitott az Al Habtoor

Dubaj az elmúlt időszakban elsősorban édességeivel került be a hírekbe. Bár a dubai csokoládé hazánkban is hihetetlenül felkapott lett, az Egyesült Arab Emírségek nem csak a drága desszertjével képviselteti magát Magyarországon. A gazdag közel-keleti ország befektetőként is aktív nálunk, többek között a szállodaiparban is.
Az Al Habtoor Group egy globálisan számos érdekeltséggel rendelkező cégcsoport, amely Dubaj turizmusának fellendítésében játszott fontos szerepet. Az elmúlt években azonban Magyarországon, leginkább Budapesten kezdett terjeszkedésbe, többek között a Dorottya Udvar és az InterContinental szálloda is az cégcsoport érdekeltségébe tartozik. 2025 elején tovább bővült a portfóliója, februárban megnyitotta kapuit az Erzsébet téren található, korábbi Ritz-Carlton szálloda épületében az Al Habtoor Palace Budapest. Ez ráadásul az emirátusokból származó luxushotelmárka első európai szállodája.
Az arab cégcsoport világszerte összesen 14 szállodát üzemeltet:
van jelen.
Hazánkban ráadásul tovább terjeszkedik a cég. Új helyszínt ugyan nem nyitottak, de az Erzsébet téren található szállodájukban jelentős fejlesztést hajtottak végre. Az Al Habtoor Palace Budapest aljában található bár immár nemcsak a szállóvendégeknek elérhető, hanem bárki számára nyitott lehetőség. A Velvet Bar & Café megnyitása előtt a Világgazdaságnak is lehetősége nyílt részt venni a sajtóbejáráson.
Rahim Abu Omar szállodaigazgató a megnyitóünnepségen kiemelte, hogy a hely különlegessége kettős arculatában rejlik. Napközben elegáns kávéház és cukrászda, estére pedig pezsgő atmoszférájú koktélbárként kel életre, amely különleges vermut- és signature koktélválasztékával várja a vendégeket. Az élményt élő dzsessz és DJ-produkciók teszik teljessé.
„Az arab vendégszeretet melegségét ötvözzük Budapest kávéházi kultúrájával és pezsgő bárvilágával, hogy egy olyan koncepciót hozzunk létre, amely egyszerre időtlen és újszerű. A Velvet az első lépés, amelyet újabb mérföldkövek követnek majd” – jelentette ki a szakember.
A Velvet a korábbi Kupola Bár terében kapott helyet.
A dubaji tulajdonos a szállodát is eleve luxusszállodaként pozicionálja és ekként is hirdeti. A legdrágább lakosztályukért éjszakánként tízezer eurót (mintegy négymillió forintot) kell fizetni, de természetesen vannak ennél jóval olcsóbb lehetőségek is. Az Al Habtoor Palace Budapest felkerült a magyar szálládák csütörtökön közzétett Michelin-listájára is.
Hasonló szintre pozicionálja a Velvet Bar & Cafét is a menedzsment, a koktélok 6000-7000 forint között kezdődnek, tehát nem a kocsmatúrázó turista lesz a célcsoport. Az italok mellé minőségi alapanyagokból készült kis szendvicsek és macaronok széles választékát kínálják.
