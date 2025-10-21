Rendkívüli: ilyen nincs, a román után a legnagyobb magyar kőolajfinomító is kigyulladt – megszólalt a Mol, videón a százhalombattai tűz
Tűz keletkezett egy százhalombattai vegyi üzemben – tájékoztatta a katasztrófavédelem hétfőn késő este az MTI-t. Közleményük szerint az Olajmunkás úton gyulladt ki egy alapanyag-feldolgozó üzem. Bár a közlemény nem nevesítette, a hétfő esti hírfolyamban egyértelműen a százhalombattai finomító, vagyis a Mol tulajdonában álló Dunai Finomítót jelölték meg, mint amely kigyulladt.
Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta, nincs tudomásuk arról, hogy a tűzesetben megsérült volna valaki. A közleményben kiemelték, hogy az alapanyag-feldolgozó üzemben keletkezett tűzhöz elsőként a cég létesítményi tűzoltói érkeztek ki.
Százhalombattai finomító: kigyulladt Magyarország legnagyobb kőolajfinomítója
Az esethez
- érdi,
- törökbálinti,
- fővárosi,
- szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat,
- a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot,
- valamint a Pest és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották.
A tűzoltók hab- és vízágyúkkal oltják a tüzet. Szemtanúk arról számoltak be az MTI-nek, hogy a Mol százhalombattai olajfinomítója felől kilométerekről is látszanak a lángok, és füst gomolyog. A Bors egyik helyi olvasója szerint felrobbant a Mol egyik üzeme. "Vörös az ég a lángoktól" – tette hozzá.
A közösségi médiában több videó is megjelent a tűzről, legalábbis ezek a bejegyzek azt állítják, hogy a felvételek Százhalombattán készültek.
Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere néhány perccel ezelőtt "a Mol Nyrt. területén bekövetkezett eseményekkel kapcsolatban" az alábbi tájékoztatást adta:
Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a finomító veszélyelhárítást irányító operatív törzsével, az önkormányzat részéről a vezetői törzs szolgálatba lépett, és ellátja feladatát. A lakosságot a rendelkezésünkre álló információkról folyamatosan tájékoztatjuk!
Kardosné Gyurkó Katalin, a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa arról írt, hogy Mathisz Zsolt, a Dunai Finomító igazgatója kér mindenkit, hogy "kíváncsiskodásunkkal ne akadályozzuk az oltási munkálatokat".
Ercsi önkormányzata is nyilatkozott, eszerint a tüzet lokalizálták, körbe zárták, és az oltási munkálatokat megkezdték. Jelen információk szerint, a lakosságnak teendője nincsen.
A Dunai Finomító alkalmazása még a nyár közepén arról adott hírt, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az idén is előre ütemezett, időszakos karbantartási munkákat végeznek a százhalombattai finomító több üzemében. A munkálatok július végétől október végéig tartanak, ez idő alatt szakaszosan állítják le, majd karbantartás után szakaszosan indítjuk vissza az érintett üzemeket.
Hogy a hétfő esti tűzeset ezzel van-e összefüggésben, az egyelőre nem világos. Az biztos, hogy normál körülmények között a karbantartásból a lakosságnak semmi nem kellett volna érzékelnie. A legtöbb esetben semmit nem lehet tapasztalni. Előfordulhat, hogy az egyes üzemek leállításának (első 3–6 nap) vagy újraindításának (utolsó 2–3 nap) időszakában
- fokozott zajhatás,
- fáklyázás (lángégetés),
- átmeneti szaghatás a megszokottnál nagyobb mértékben.
Ami most bekövetkezett, az természetesen ezen messze túlmutat. "Szakembereink mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezek a karbantartási munkálatokkal járó hatások a környéken élők nyugalmát minél kevésbé zavarják" – írta a Mol még a nyáron.
Tűz a százhalombattai finomítóban: megszólalt a Mol
Lokalizálták a Mol százhalombattai finomítójában keletkezett tüzet – erősítette meg az olajtársaság hétfő éjszaka az MTI érdeklődésére. Közleményükben azt írták: hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében. Kiemelték, hogy
személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.
Legutóbb júliusban támadt gond a Mol százhalombattai finomítójában, akkor fekete füst szállt fel a létesítményből. Ennek az oka az volt, hogy meghibásodott egy technológiai berendezés.
Különös egybeesés, hogy hétfőn a romániai Petrotel-Lukoil kőolaj-finomítóban is robbanás volt. EZ 12 óra körül következett be a dél-romániai Ploiestiben található létesítményben. A robbanást nem követte tűz, de a detonáció következtében egy 57 éves munkás súlyos láb- és koponyasérülést szenvedett. Őt a helyi kórház intenzív osztályára szállították.
Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a robbanás bekövetkeztekor a finomító nem üzemelt, mivel október 17-én időszakos műszaki felülvizsgálat miatt leállították. Ami viszont a jelenlegi háborús környezetben aggasztó, hogy egy orosz hátterű olajipari infrastruktúráról van szó.
Az orosz Lukoil egyik romániai leányvállalata által működtetett létesítmény Románia egyik legnagyobb olajfinomítója, az éves feldolgozási kapacitása 2,5 millió tonna.