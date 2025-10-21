Százhalombattai tűz: rendkívüli bejelentést tett a Mol a magyar üzemanyagpiacról, hozzányúlhatnak a stratégiai készletekhez – megpróbálják újraindítani a finomítót

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kigyulladt Százhalombattán egy kőolaj-finomító egység hétfőről keddre virradóan. A tüzet azóta is oltják, és szerencsére személyi sérülés nem történt – ezt a Mol és Százhalombatta polgármestere is megerősítette. A Mol most újabb tájékoztatást adott ki, melyben közölték, milyen intézkedésekre lehet számítani a közeljövőben, mekkora kárt okozott a tűz a százhalombattai olajfinomítóban.

Tűz a százhalombattai olajfinomítóban: megszólalt a Mol – közölték, milyen intézkedésekre lehet számítani / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

A friss beszámoló szerint a tűz pontos okát még nem sikerült megállapítaniuk. Az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint járnak el, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket. A kérdés viszont adott: mire lehet számítani az üzemanyag-ellátásban?

A következő időszakban a magyarországi ellátásra fogunk koncentrálni, és mérlegeljük a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is

– írták a tájékoztatásban. Hozzátették: a hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, és egészségügyi határérték feletti értéket nem mértek. A magyarországi üzemanyag-ellátás biztosítva van, a helyzetről pedig folyamatosan tájékoztatnak.

Orbán Viktor is reagált százhalombattai olajfinomítói tűzesetre

Orbán Viktor miniszterelnök reggel felkereste a Mol vezetőségét, és beszámolt a fejleményekről: „Ma reggel egyeztettem a Mol vezetőivel és a belügyminiszterrel. Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk.” Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere Facebook-kommentben azt írta, hogy a katasztrófavédelmi mobil labor a helyszínen van, és folyamatosan méréseket végez. A Világgazdaság helyszíni tudósítója szerint a finomítón kívülről nagyobb tűz már nem látszik, csak a szokásos fáklyás tevékenység figyelhető meg.