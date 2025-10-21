Százhalombattai tűz a Molnál: ijesztő elemzés jelent meg, mekkora a baj a finomítóban, üzemanyagár-emelés is lehet – de a valóságot még senki se tudja
Benne van a pakliban, hogy a következő hetekben ismét emelkedni fognak az üzemanyagárak a százhalombattai finomítónál történt tűz miatt – mondta a Világgazdaságnak Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezető igazgatója. Mint ismert, hétfő éjszaka lángok csaptak fel Százhalombattán a Dunai Finomítóban.
A Mol tájékoztatása szerint hajnalban még zajlott a tűz oltása, a szakemberek körülhatárolták az érintett területet, és kontrollálják a helyzetet. Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a tűzesetre: egyeztetett a Mol vezetőivel, akik tájékoztatták. "A százhalombattai finomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk" – ígérte a kormányfő és egyúttal leszögezte, hogy az üzemanyagellátás biztonságban van.
Százhalombattai finomító: sokkal nagyobb baj a vártnál
Az eset után a Mol bejelentette, hogy az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint járnak el. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket, a következő időszakban a belföldi ellátásra fognak koncentrálni, és mérlegelik a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is.
Bujdos Eszter hallott olyan információkat, hogy akár 3 és 6 hónapra is leállhat a finomító. Azonban ennek éppen az ellenkezőjéről beszél a Mol: a vészhelyzeti protokoll szerint jártak el, a kárfelméréssel párhuzamosan
fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket.
Már csak azért is korai félreverni a harangokat, mert a pontos kárfelmérés csak azt követően indulhat el, hogy a tüzet teljes egészében eloltották és az érintett üzem kihűlt. A Mol azt is aláhúzta, hogy bár még tart a szakértői vizsgálat, de a jelenlegi információnk szerint nincs arra utaló jel, hogy külső behatás állna a történtek hátterében és azt is kizárták, hogy a román finomítóban bekövetkezett balesetnek bármi köze lenne a százhalombattai tűzhöz.
A Holtankoljak.hu ügyvezetője azt ugyancsak aláhúzta, hogy a kialakult helyzet a belföldi ellátást nem veszélyeztetheti, ezért születhet olyan döntés, hogy a stratégiai készletekhez hozzá kell nyúlni.
Én is azt az információt kaptam, hogy biztosított a hazai üzemanyag-ellátás, de akár importból is beszerezheti a Mol a kieső mennyiséget – vetette fel. Ennek kapcsán kerestük a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkárát, Grád Ottót, aki azonban jelezte, hogy kizárólag a Mol kommunikál, így nem áll módjában információkat megosztani.
Erste: hónapokra kiesik a kapacitás 40 százaléka
Közben az Erste kifejezetten sötét hangulatú elemzést közölt, de ez ugyancsak inkább elsődleges benyomásokon alapulhat. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a Mol Dunai Finomítójában tegnap éjjel keletkezett tűz komoly befolyással lehet a magyar és a regionális kőolajtermék ellátásra.
"A tűzesetről készült képek és felvételek alapján valószínűsítjük, hogy a finomító lepárló kapacitásának 40 százaléka hónapokig nem lesz elérhető".
Az AV3-as üzem évi 3 millió tonna feldolgozó kapacitással rendelkezik, ez a legnagyobb a Dunai Finomító területén lévő három lepárló üzemből. Emiatt az Erste szakértői szerint a Mol-csoport kénytelen lesz vagy az importot fokozni Magyarország és a többi piaca felé, vagy a stratégiai készletekhez hozzányúlni ideiglenesen – mint ahogy az OMV tette Magyarországon pár éve a schwechati eset után –, hogy folyamatos maradjon a hazai üzemanyag ellátás.
Azóta a stratégiai készleteket egyébként pótolta az osztrák cég.
A szerbeknek óriási csapás a százhalombattai incidens
Az Erste elemző arra is rámutattak:
a régióban egy ország energiaellátása azonban még nagyobb veszélyben van. Ez nem más, mint Szerbia.
Az ország energia diverzifikációja és biztonsága sokkal törékenyebb, mint Magyarországé. Az ország egyetlen finomítójával rendelkező cége, a NIS ellen október 8-án életbe léptek az amerikai szankciók az orosz tulajdonlás miatt. A NIS ugyanis a Gazprom leányvállalatának, a Gazpromneftnek az irányítása alatt van, a részvények 45 százaléának birtoklása révén (a részvények 29 százalékát a szerb állam, 11 százalékát pedig egy orosz befektetői csoport birtokolja, korábban közvetlenül a Gazpromé volt ez a csomag). A szankciók miatt a NIS nem tud kőolajat importálni, ami azt jelenti, hogy ha nem sikerül megoldást találni a helyzetre, akkor egy-másfél hónapon belül le kell állítani a pancevoi üzemet, a NIS egyetlen jelentős kőolajfinomítóját.
A Mol várhatóan a mostani százhalombattai baleset miatt nem tud jelentős termékmennyiséget exportálni, ami tetézi a bajt Szerbiában, ha tényleg leáll Pancevo
– állapítják meg az elemzők.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Mol a rendkívüli helyzetre reagálva szinte azonnal megnövelte az exportját. Bujdos Eszter úgy véli, hogy elsődleges és stratégiai cél a magyar piac ellátása, ha viszont valami egyéb megállapodásuk van, azt orvosolniuk kell a szerbeknek és a Molnak.