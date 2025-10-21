Deviza
EUR/HUF389.56 +0.08% USD/HUF335.57 +0.4% GBP/HUF448.63 +0.13% CHF/HUF421.94 +0.04% PLN/HUF91.91 +0.05% RON/HUF76.63 +0.18% CZK/HUF16.02 -0.04% EUR/HUF389.56 +0.08% USD/HUF335.57 +0.4% GBP/HUF448.63 +0.13% CHF/HUF421.94 +0.04% PLN/HUF91.91 +0.05% RON/HUF76.63 +0.18% CZK/HUF16.02 -0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,865.26 +0.07% MTELEKOM1,770 -0.11% MOL2,730 -1.47% OTP30,810 +0.52% RICHTER10,290 -0.58% OPUS545 0% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,860 -2.88% BUMIX10,174.07 +1.6% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,234.41 +0.26% BUX103,865.26 +0.07% MTELEKOM1,770 -0.11% MOL2,730 -1.47% OTP30,810 +0.52% RICHTER10,290 -0.58% OPUS545 0% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,860 -2.88% BUMIX10,174.07 +1.6% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,234.41 +0.26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Mol
Grád Ottó
Dunai Finomító
Százhalombatta
üzemanyagárak

Százhalombattai tűz a Molnál: ijesztő elemzés jelent meg, mekkora a baj a finomítóban, üzemanyagár-emelés is lehet – de a valóságot még senki se tudja

Nem zárható ki, hogy a következő hetekben ismét emelkedni fognak az üzemanyagárak – ezt válaszolta a Világgazdaság kérdésére Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezető igazgatója, miután hétfő éjjel tűz ütött ki a százhalombattai üzem területén. A prognózis nagyon korai, a Mol egyelőre azt közölte, hogy a belpiac kiszolgálásra koncentrál és vizsgálja a stratégiai készletek felhasználását. Amíg nem történik meg a kárfelmérés, csak egyetlen dolog biztos: Magyarország üzemanyagellátása nincs veszélyben.
Járdi Roland
2025.10.21, 11:22
Frissítve: 2025.10.21, 12:17

Benne van a pakliban, hogy a következő hetekben ismét emelkedni fognak az üzemanyagárak a százhalombattai finomítónál történt tűz miatt – mondta a Világgazdaságnak Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezető igazgatója. Mint ismert, hétfő éjszaka lángok csaptak fel Százhalombattán a Dunai Finomítóban.

százhalombattai finomító
Százhalombattai tűz a Molnál: rémisztő elemzés jelent meg, sokkal nagyobb lehet a baj a finomítóban, mint először gondolták – máris kezdődhet az üzemanyagár-emelés / Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A Mol tájékoztatása szerint hajnalban még zajlott a tűz oltása, a szakemberek körülhatárolták az érintett területet, és kontrollálják a helyzetet. Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a tűzesetre: egyeztetett a Mol vezetőivel, akik tájékoztatták. "A százhalombattai finomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk" – ígérte a kormányfő és egyúttal leszögezte, hogy az üzemanyagellátás biztonságban van.

Százhalombattai finomító: sokkal nagyobb baj a vártnál

Az eset után a Mol bejelentette, hogy az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint járnak el. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket, a következő időszakban a belföldi ellátásra fognak koncentrálni, és mérlegelik a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is. 

Bujdos Eszter hallott olyan információkat, hogy akár 3 és 6 hónapra is leállhat a finomító. Azonban ennek éppen az ellenkezőjéről beszél a Mol: a vészhelyzeti protokoll szerint jártak el, a kárfelméréssel párhuzamosan

fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket.

Már csak azért is korai félreverni a harangokat, mert a pontos kárfelmérés csak azt követően indulhat el, hogy a tüzet teljes egészében eloltották és az érintett üzem kihűlt. A Mol azt is aláhúzta, hogy bár még tart a szakértői vizsgálat, de a jelenlegi információnk szerint nincs arra utaló jel, hogy külső behatás állna a történtek hátterében és azt is kizárták, hogy a román finomítóban bekövetkezett balesetnek bármi köze lenne a százhalombattai tűzhöz.

A Holtankoljak.hu ügyvezetője azt ugyancsak aláhúzta, hogy a kialakult helyzet a belföldi ellátást nem veszélyeztetheti, ezért születhet olyan döntés, hogy a stratégiai készletekhez hozzá kell nyúlni.

Én is azt az információt kaptam, hogy biztosított a hazai üzemanyag-ellátás, de akár importból is beszerezheti a Mol a kieső mennyiséget – vetette fel. Ennek kapcsán kerestük a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkárát, Grád Ottót, aki azonban jelezte, hogy kizárólag a Mol kommunikál, így nem áll módjában információkat megosztani.

Erste: hónapokra kiesik a kapacitás 40 százaléka

Közben az Erste kifejezetten sötét hangulatú elemzést közölt, de ez ugyancsak inkább elsődleges benyomásokon alapulhat. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a Mol Dunai Finomítójában tegnap éjjel keletkezett tűz komoly befolyással lehet a magyar és a regionális kőolajtermék ellátásra. 

"A tűzesetről készült képek és felvételek alapján valószínűsítjük, hogy a finomító lepárló kapacitásának 40 százaléka hónapokig nem lesz elérhető".

Az AV3-as üzem évi 3 millió tonna feldolgozó kapacitással rendelkezik, ez a legnagyobb a Dunai Finomító területén lévő három lepárló üzemből. Emiatt az Erste szakértői szerint a Mol-csoport kénytelen lesz vagy az importot fokozni Magyarország és a többi piaca felé, vagy a stratégiai készletekhez hozzányúlni ideiglenesen – mint ahogy az OMV tette Magyarországon pár éve a schwechati eset után –, hogy folyamatos maradjon a hazai üzemanyag ellátás.

Azóta a stratégiai készleteket egyébként pótolta az osztrák cég.

A szerbeknek óriási csapás a százhalombattai incidens

Az Erste elemző arra is rámutattak:

 a régióban egy ország energiaellátása azonban még nagyobb veszélyben van. Ez nem más, mint Szerbia. 

Az ország energia diverzifikációja és biztonsága sokkal törékenyebb, mint Magyarországé. Az ország egyetlen finomítójával rendelkező cége, a NIS ellen október 8-án életbe léptek az amerikai szankciók az orosz tulajdonlás miatt. A NIS ugyanis a Gazprom leányvállalatának, a Gazpromneftnek az irányítása alatt van, a részvények 45 százaléának birtoklása révén (a részvények 29 százalékát a szerb állam, 11 százalékát pedig egy orosz befektetői csoport birtokolja, korábban közvetlenül a Gazpromé volt ez a csomag). A szankciók miatt a NIS nem tud kőolajat importálni, ami azt jelenti, hogy ha nem sikerül megoldást találni a helyzetre, akkor egy-másfél hónapon belül le kell állítani a pancevoi üzemet, a NIS egyetlen jelentős kőolajfinomítóját. 

A Mol várhatóan a mostani százhalombattai baleset miatt nem tud jelentős termékmennyiséget exportálni, ami tetézi a bajt Szerbiában, ha tényleg leáll Pancevo

– állapítják meg az elemzők. 

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Mol a rendkívüli helyzetre reagálva szinte azonnal megnövelte az exportját. Bujdos Eszter úgy véli, hogy elsődleges és stratégiai cél a magyar piac ellátása, ha viszont valami egyéb megállapodásuk van, azt orvosolniuk kell a szerbeknek és a Molnak.
 

 

 

 

 

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu