Százhalombattai tűz a Molnál: ijesztő elemzés jelent meg, mekkora a baj a finomítóban, üzemanyagár-emelés is lehet – de a valóságot még senki se tudja

Benne van a pakliban, hogy a következő hetekben ismét emelkedni fognak az üzemanyagárak a százhalombattai finomítónál történt tűz miatt – mondta a Világgazdaságnak Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezető igazgatója. Mint ismert, hétfő éjszaka lángok csaptak fel Százhalombattán a Dunai Finomítóban.

Százhalombattai tűz a Molnál: rémisztő elemzés jelent meg, sokkal nagyobb lehet a baj a finomítóban, mint először gondolták – máris kezdődhet az üzemanyagár-emelés / Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A Mol tájékoztatása szerint hajnalban még zajlott a tűz oltása, a szakemberek körülhatárolták az érintett területet, és kontrollálják a helyzetet. Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a tűzesetre: egyeztetett a Mol vezetőivel, akik tájékoztatták. "A százhalombattai finomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk" – ígérte a kormányfő és egyúttal leszögezte, hogy az üzemanyagellátás biztonságban van.

Százhalombattai finomító: sokkal nagyobb baj a vártnál

Az eset után a Mol bejelentette, hogy az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint járnak el. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket, a következő időszakban a belföldi ellátásra fognak koncentrálni, és mérlegelik a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is.

Bujdos Eszter hallott olyan információkat, hogy akár 3 és 6 hónapra is leállhat a finomító. Azonban ennek éppen az ellenkezőjéről beszél a Mol: a vészhelyzeti protokoll szerint jártak el, a kárfelméréssel párhuzamosan

fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket.

Már csak azért is korai félreverni a harangokat, mert a pontos kárfelmérés csak azt követően indulhat el, hogy a tüzet teljes egészében eloltották és az érintett üzem kihűlt. A Mol azt is aláhúzta, hogy bár még tart a szakértői vizsgálat, de a jelenlegi információnk szerint nincs arra utaló jel, hogy külső behatás állna a történtek hátterében és azt is kizárták, hogy a román finomítóban bekövetkezett balesetnek bármi köze lenne a százhalombattai tűzhöz.

A Holtankoljak.hu ügyvezetője azt ugyancsak aláhúzta, hogy a kialakult helyzet a belföldi ellátást nem veszélyeztetheti, ezért születhet olyan döntés, hogy a stratégiai készletekhez hozzá kell nyúlni.