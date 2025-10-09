Halálhírét keltették, most kiderül az igazság a szegedi BYD-gyárról – a tervekről és egy nagy bökkenőről is lerántjuk a leplet

„Továbbra is az a tervünk, hogy az év végén elinduljon a gyártás, majd a felfutás után minél hamarabb kiszolgáljuk Európát” – ezt mondta a Világgazdaságnak Erhardt Péter, a BYD Hungary PR-menedzsere. A szegedi BYD-gyár felépülésével kapcsolatban időről időre felmerülnek kételyek, legutóbb a héten. A Szegeder cikkében több képet is közölt a beruházás állásáról, a cikk írója a képsorozat alapján arra a következtetésre jutott, hogy nehéz elképzelni, hogy a szegedi üzemben már az év végén meginduljon az első autók összeszerelése.

Szegedi BYD-gyár: továbbra is hisz az idei startban a kínai cég, bár van egy bökkenő / Fotó: Karnok Csaba

Szegedi BYD-gyár: a présüzem és a fényezőcsarnok később készülhet el

Erhardt Péter ugyanakkor hangsúlyozta, a BYD a vertikális integrációban hisz, és a versenyképességének egyik alappillérre, hogy igyekeznek minél több komponenst maguknak gyártani, de ez nem jelenti azt, hogy mindent a nulláról kezdenek. A KD-üzemegységek alkatrész-logisztikai raktárak lesznek, ahol azoknak az alkomponenseknek az összeszerelése zajlik majd, amelyek aztán a végösszeszerelőben beépülnek az autóba.

Ami a présüzemet és a fényezőcsarnokot illeti, egy későbbi fázisban csatlakoznak, de azok is el fognak készülni

– mondta határozottan, hozzátéve, hogy a présüzem nagyon speciális üzemegység, sokkal bonyolultabb és komplexebb, mint az összeszerelő csarnok megépítése, tehát időigényesebb is.

Ezek alapján a leghamarabb az összeszerelő csarnok készülhet el, ahol már azelőtt megindulhat a gyártás, hogy a fényezőcsarnok és a présüzem kész lenne.

Bár azt nem lehet tudni, hogy a 300 hektáron elterülő teljes komplexum pontosan mikorra készül el, erre a BYD menedzsere sem tudott válaszolni, az viszont ismert, hogy elsőként a Dolphin Surf modell gördülhet le a gyártószalagokról. A gyártási kapacitás pedig kezdetben évi 150 ezer autó lehet, amit idővel 300 ezerre bővítenek.

Már júliusban is halálhírét keltették a szegedi BYD-gyárnak

Nem először merül fel, hogy csúszik a szegedi gyár átadása. Júliusban a Reuters névtelen forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a kínai autógyártó csak 2026-ban kezdené el a tömeggyártás, és a kapacitását csak a korábban tervezettnél lassabban pörgetné fel, míg a gyár a tervezettnél több autót készítene el törökországi üzemében.

Ez mind-mind valótlan állítás, ilyenről szó sincsen

– erősítette meg ezúttal is Erhardt Péter. Annál is inkább így lehet, mert a törökországi gyár területén a nyár közepén még egy kapavágás sem történt. Joó István, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója, kormánybiztos akkor a Facebook-bejegyzésében több képpel szemléltette, hogy miért képtelenségek ezek az állítások. Míg a török beruházás esetében jóformán el se indultak a munkálatok, addig Magyarországon az építkezés a végéhez közeledik. Ráadásul ellentmond a magyarországi termelés visszafogásának az is, hogy a BYD időközben bejelentette: a vállalat európai központja Magyarországon lesz.