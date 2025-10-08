Tűkön ül a devizapiac: szerda reggel kitálal a KSH – mit hozhat a szeptemberi inflációs adat?

A szeptemberi inflációs adat szerdán reggel 8:30-kor válik ismertté, és már most érezhető a feszültség a devizapiacon. A forint az elmúlt napokban hullámvasútra ült: az euró árfolyama 398 körül, a dollár 370 fölött mozog, miközben a piacok a monetáris politikai kilátásokat is folyamatosan értékelik.
Az elmúlt napokban a nemzetközi politikai bizonytalanság, a vártnál gyengébb ipari teljesítmény és a gazdaságpolitikai kommunikációk is érzékenyen érintették a devizapiacot. A Központi Statisztikai Hivatal által szerda reggel közölt szeptemberi inflációs adat így kulcsfontosságú lehet: ha a drágulás lassul, az erősítheti a forintot, ha viszont gyorsul, újabb nyomást helyezhet a devizára.
A legfrissebb elemzői előrejelzések szerint az éves infláció 4,3 és 4,7 százalék körül alakulhat.
Havi szinten stagnálás vagy enyhe emelkedés valószínű, miközben a maginfláció már közel lehet a jegybanki célsávhoz.
Az erős forint ugyan lassíthatja az importált termékek áremelkedését, de az élelmiszer és a háztartási energia ára továbbra is felfelé húzhatja az inflációt.
Az árrésstop továbbra is egy erős mérséklő tényező, de az elemzők attól tartanak, hogy hosszabb távon az intézkedés torzíthatja a piaci árképzést, így a következő hónapokban is bizonytalan maradhat az infláció. A piac tehát kivár:
A szeptemberi inflációs jelentés így nemcsak a fogyasztók pénztárcájára hat, hanem a monetáris politikának és a devizapiacnak is irányt adhat.
