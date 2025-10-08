Deviza
pénzromlás
KSH
monetáris politika
forint árfolyam
inflációs ráta
fogyasztói árak

Tűkön ül a devizapiac: szerda reggel kitálal a KSH – mit hozhat a szeptemberi inflációs adat?

A forint újra gyengülő pályára állt, miközben az elemzők a drágulás lehetséges lassulását vagy gyorsulását latolgatják. Reggel 8:30-kor teszi közzé a KSH a szeptemberi inflációs adatokat, a piac pedig visszafojtott lélegzettel várakozik.
VG
2025.10.08., 06:00

A szeptemberi inflációs adat szerdán reggel 8:30-kor válik ismertté, és már most érezhető a feszültség a devizapiacon. A forint az elmúlt napokban hullámvasútra ült: az euró árfolyama 398 körül, a dollár 370 fölött mozog, miközben a piacok a monetáris politikai kilátásokat is folyamatosan értékelik.

20250318_tesco_031_VZ szeptemberi infláció
Reggel 8:30-kor teszi közzé a KSH a szeptemberi inflációs adatokat, a piac pedig visszafojtott lélegzettel várakozik / Fotó: Vémi Zoltán

Az egész piac a szeptemberi inflációs adatokra vár

Az elmúlt napokban a nemzetközi politikai bizonytalanság, a vártnál gyengébb ipari teljesítmény és a gazdaságpolitikai kommunikációk is érzékenyen érintették a devizapiacot. A Központi Statisztikai Hivatal által szerda reggel közölt szeptemberi inflációs adat így kulcsfontosságú lehet: ha a drágulás lassul, az erősítheti a forintot, ha viszont gyorsul, újabb nyomást helyezhet a devizára.

A legfrissebb elemzői előrejelzések szerint az éves infláció 4,3 és 4,7 százalék körül alakulhat. 

Havi szinten stagnálás vagy enyhe emelkedés valószínű, miközben a maginfláció már közel lehet a jegybanki célsávhoz. 

Az erős forint ugyan lassíthatja az importált termékek áremelkedését, de az élelmiszer és a háztartási energia ára továbbra is felfelé húzhatja az inflációt.

Az árrésstop továbbra is egy erős mérséklő tényező, de az elemzők attól tartanak, hogy hosszabb távon az intézkedés torzíthatja a piaci árképzést, így a következő hónapokban is bizonytalan maradhat az infláció. A piac tehát kivár:

  • az infláció 4 százalék alatti értéke stabilizálhatja a forintot;
  • míg egy 5 százalék felé emelkedő szám újabb gyengülési spirált indíthat el.

A szeptemberi inflációs jelentés így nemcsak a fogyasztók pénztárcájára hat, hanem a monetáris politikának és a devizapiacnak is irányt adhat.

Folytatódó forinthorror az inflációs adatok előtt egy nappal

Több oknál fogva gyengül a hazai deviza. A francia kormányválság és Nagy Márton szóbeli intervenciója küldte lejtőre a forintot.

 

2 perc
