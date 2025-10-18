Deviza
EUR/HUF389.41 -0.04% USD/HUF334.11 0% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 +0.04% PLN/HUF91.76 0% RON/HUF76.54 0% CZK/HUF16.03 0% EUR/HUF389.41 -0.04% USD/HUF334.11 0% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 +0.04% PLN/HUF91.76 0% RON/HUF76.54 0% CZK/HUF16.03 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szankciók
üzemanyag
Szerbia
NIS
olaj
Mol

Ezt sosem fogják elfelejteni Magyarországnak: a Mol elkezdte megmenteni Szerbiát, hogy ne maradjon üzemanyag nélkül – nem lehetett tovább várni

Az eddig is lehetett tudni, hogy a Mol a rendkívüli helyzetre reagálva szinte azonnal megnövelte az exportját. Azonban ennél egy jóval komolyabb döntést is hoztak, aminek ugyancsak örülhet Szerbia.
Hecker Flórián
2025.10.18, 20:03
Frissítve: 2025.10.18, 20:47

Tovább növeli piaci súlyát a Mol Szerbia üzemanyagpiacán. A döntés különösen jól időzített, hiszen a szerb olajvállalat, a NIS kvázi ellehetetlenülésekor született meg, és így egyértelműen megnyugvást hozhat a szerb államnak. Noha tény, hogy a Mol egyedül aligha tudja lefedni a szerbiai üzemanyag-szükségleteket.

Szerbia, Mol, Százhalombatta, munkás, olaj
Szerbia: a Mol elkezdte megmenteni, hogy ne maradjon üzemanyag nélkül / Fotó: AFP

A NIS kálváriájáról a Világgazdaság is sokat írt. Az ügy lényege, hogy október 9-étől többszöri halasztást követően életbe léptek az Egyesült Államok szankciói az olajvállalattal szemben, mert a tulajdonosi körében masszív orosz jelenlét van. Ezt a helyzetet nem sikerült rendezni, az továbbra is fennáll.

Ennek következményeképp szinte azonnal leállt a Horvátország felőli olajszállítás Szerbiába a Janaf vezetékén keresztül. Ez egyrészt súlyos helyzetbe hozta a horvát tranzitcéget, hiszen ezzel a bevételének harmada egy szempillantás alatt kiesett.

Másrészt viszont a NIS azóta nem jut hozzá nyersanyaghoz, miközben egyébként korábban a szerb üzemanyagfogyasztás mintegy 80 százalékát biztosította. Ez esett ki a piacról, amelyre válaszul a szerb kormány megnyitotta stratégiai üzemanyag-készleteket.

Szerbia: a Mol elkezdte megmenteni, hogy ne maradjon üzemanyag nélkül

Az eddig is lehetett tudni, hogy a Mol a rendkívüli helyzetre reagálva szinte azonnal megnövelte a szerbiai exportját. Azonban ennél egy jóval komolyabb döntést is hoztak: jelentős bővítés kezdődött a szerémségi Karlócában, az ottani üzemanyag-termináljánál. Ez az infrastruktúra lényegében egyfajta depó, ahol tárolni lehet a finomított termékeket.

A hírek szerint a szerbiai bázisának kapacitását a Mol most csaknem megduplázza.

A Balk.hu szerint a Mol még hat évvel ezelőtt nyitotta meg szerbiai terminálját Kerlócában, ez volt a magyar olajvállalat legnagyobb beruházása a szomszédos országban. A teljesen automatizált üzemanyag-kezelő rendszerrel rendelkező telephely

  • eredetileg öt dízel-tartállyal (összesen 8000 köbméter)
  • és három BMB-tartállyal (összesen 4000 köbméter) rendelkezett.

Már 2025 elején – amikor az amerikai szankciók veszélye megjelent a NIS kapcsán – a Mol-csoport jelezte, hogy kész megduplázni a Szerbiába szállított üzemanyag mennyiségét. Ha ez most való ban megtörténik, akkor az eddigi nagyjából 15 ezer köbméteres mennyiség 30 ezer köbméterre ugorhat.

Ez nem kevés. Bár ennek a súlyáról eltérő számításokat találni, de az bizonyos, hogy a Mol karlócai telepe a szerb üzemanyagpiac legalább 10, de akár 30 százalékát is kiszolgálhatja.

Akárhogy is, a terminálra az üzemanyag szállítása vízi és közúti úton eddig is biztosított volt, és szerepelt a tervekben a vasúti szállítás lehetősége is. A beruházást a szerb hatóságok és a Mol vezetői korábban kiemelt fontosságúnak minősítették Szerbia olajpiacának fejlődése és az ország energetikai biztonsága szempontjából.

A Mol egyébként bő 20 éve van jelen Szerbiában, ezalatt 73 töltőállomást létesített.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu