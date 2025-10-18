Ezt sosem fogják elfelejteni Magyarországnak: a Mol elkezdte megmenteni Szerbiát, hogy ne maradjon üzemanyag nélkül – nem lehetett tovább várni

Tovább növeli piaci súlyát a Mol Szerbia üzemanyagpiacán. A döntés különösen jól időzített, hiszen a szerb olajvállalat, a NIS kvázi ellehetetlenülésekor született meg, és így egyértelműen megnyugvást hozhat a szerb államnak. Noha tény, hogy a Mol egyedül aligha tudja lefedni a szerbiai üzemanyag-szükségleteket.

A NIS kálváriájáról a Világgazdaság is sokat írt. Az ügy lényege, hogy október 9-étől többszöri halasztást követően életbe léptek az Egyesült Államok szankciói az olajvállalattal szemben, mert a tulajdonosi körében masszív orosz jelenlét van. Ezt a helyzetet nem sikerült rendezni, az továbbra is fennáll.

Ennek következményeképp szinte azonnal leállt a Horvátország felőli olajszállítás Szerbiába a Janaf vezetékén keresztül. Ez egyrészt súlyos helyzetbe hozta a horvát tranzitcéget, hiszen ezzel a bevételének harmada egy szempillantás alatt kiesett.

Másrészt viszont a NIS azóta nem jut hozzá nyersanyaghoz, miközben egyébként korábban a szerb üzemanyagfogyasztás mintegy 80 százalékát biztosította. Ez esett ki a piacról, amelyre válaszul a szerb kormány megnyitotta stratégiai üzemanyag-készleteket.

Az eddig is lehetett tudni, hogy a Mol a rendkívüli helyzetre reagálva szinte azonnal megnövelte a szerbiai exportját. Azonban ennél egy jóval komolyabb döntést is hoztak: jelentős bővítés kezdődött a szerémségi Karlócában, az ottani üzemanyag-termináljánál. Ez az infrastruktúra lényegében egyfajta depó, ahol tárolni lehet a finomított termékeket.

A hírek szerint a szerbiai bázisának kapacitását a Mol most csaknem megduplázza.

A Balk.hu szerint a Mol még hat évvel ezelőtt nyitotta meg szerbiai terminálját Kerlócában, ez volt a magyar olajvállalat legnagyobb beruházása a szomszédos országban. A teljesen automatizált üzemanyag-kezelő rendszerrel rendelkező telephely

eredetileg öt dízel-tartállyal (összesen 8000 köbméter)

és három BMB-tartállyal (összesen 4000 köbméter) rendelkezett.

Már 2025 elején – amikor az amerikai szankciók veszélye megjelent a NIS kapcsán – a Mol-csoport jelezte, hogy kész megduplázni a Szerbiába szállított üzemanyag mennyiségét. Ha ez most való ban megtörténik, akkor az eddigi nagyjából 15 ezer köbméteres mennyiség 30 ezer köbméterre ugorhat.