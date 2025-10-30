Karácsony Gergely szerint már csak jogi formalitás a Sziget Fesztivál jövőjének biztosítása. A budapesti főpolgármester csütörtökön délután a Facebookon adta hírül, hogy a Sziget Zrt. és Gerendai Károly levélben tudatták vele a feltételeiket. Mivel Karácsony szerint az érdemben nem tér el attól az előterjesztésétől, amelyet szerdán tárgyalt a Fővárosi Közgyűlés, és a frakciók pozitívan jeleztek vissza, a politikus úgy látja, hogy 2026-ban is lesz Sziget.

Karácsony Gergely bejelentette: lesz Sziget Fesztivál 2026-ban is / Fotó: Vasvári Tamás

Mint írta, „a frakciók mai reakciói alapján ugyanakkor immár látszik a többség az új hatósági szerződés mögött, ez pedig tartalmilag pótolja a közgyűlési mandátumadást”.

Úgy tekintem tehát, hogy már csak jogi formalitás a Sziget jövőjének biztosítása, így rendkívüli közgyűlésre nincs szükség, a novemberi rendes ülésen ezt a feladatot abszolválni tudjuk. Addig is a jövő évi Sziget szervezése elkezdődhet.

Miután október közepén kiderült, hogy a Sziget jelenlegi befektetője kihátrál a rendezvény mögül, az átvétellel megkeresték Gerendai Károlyt, a fesztivál alapítóját. Az üzletember ezután tárgyalásokba kezdett a fővárossal és más vállalkozókkal. Míg kedden úgy fogalmazott, hogy nem menti meg mindenáron a fesztivált, a szerdai Fővárosi Közgyűlésen már arról beszélt, hogy az akkori állás szerint nem lesz Sziget Fesztivál 2026-ban.

„Bár eszem ágában nem volt még másfél hónappal ezelőtt a Szigeten gondolkodni, visszajövök, és megpróbálok erre összerakni egy befektetői kört, és próbálom valahogy jobban csinálni, és kihúzni a csávából a Szigetet. De ennél többet nem tudok vállalni. Értsék meg, nekem most arra kéne koncentrálni, hogy valahogy meg tudom-e oldani nagyon rövid időn belül – fogalmazott Gerendai a fővárosi képviselők előtt. –

Ha ebben nincs egyetértés a város összes frakciója részéről, akkor én tiszta lelkiismerettel azt tudom majd mondani, hogy akkor én nem próbálkozom tovább.

Nagyon sajnálom, ha kampánytémaként elvérzik itt most ez a lehetőség, de én mégis arra kérném önöket, hogy most mutassák meg azt, hogy ebben legalább egyet tudnak érteni” – tette hozzá az üzletember.