Karácsony Gergely bejelentette: lesz Sziget Fesztivál 2026-ban is

Karácsony Gergely szerint már csak jogi formalitás választja el a Sziget Fesztivált attól, hogy 2026-ban is megrendezzék. A főpolgármester szerint a Sziget Zrt. és Gerendai Károly levele összhangban áll a Fővárosi Közgyűlés elé került javaslatával, így a Sziget Fesztivál jövője biztosítottnak tűnik, a szervezés pedig megkezdődhet.
Németh Anita
2025.10.30, 16:52
Frissítve: 2025.10.30, 17:15

Karácsony Gergely szerint már csak jogi formalitás a Sziget Fesztivál jövőjének biztosítása. A budapesti főpolgármester csütörtökön délután a Facebookon adta hírül, hogy a Sziget Zrt. és Gerendai Károly levélben tudatták vele a feltételeiket. Mivel Karácsony szerint az érdemben nem tér el attól az előterjesztésétől, amelyet szerdán tárgyalt a Fővárosi Közgyűlés, és a frakciók pozitívan jeleztek vissza, a politikus úgy látja, hogy 2026-ban is lesz Sziget.

Karácsony Gergely bejelentette: lesz Sziget Fesztivál 2026-ban is / Fotó: Vasvári Tamás

Mint írta, „a frakciók mai reakciói alapján ugyanakkor immár látszik a többség az új hatósági szerződés mögött, ez pedig tartalmilag pótolja a közgyűlési mandátumadást”.

Úgy tekintem tehát, hogy már csak jogi formalitás a Sziget jövőjének biztosítása, így rendkívüli közgyűlésre nincs szükség, a novemberi rendes ülésen ezt a feladatot abszolválni tudjuk. Addig is a jövő évi Sziget szervezése elkezdődhet.

 

Miután október közepén kiderült, hogy a Sziget jelenlegi befektetője kihátrál a rendezvény mögül, az átvétellel megkeresték Gerendai Károlyt, a fesztivál alapítóját. Az üzletember ezután tárgyalásokba kezdett a fővárossal és más vállalkozókkal. Míg kedden úgy fogalmazott, hogy nem menti meg mindenáron a fesztivált, a szerdai Fővárosi Közgyűlésen már arról beszélt, hogy az akkori állás szerint nem lesz Sziget Fesztivál 2026-ban.

„Bár eszem ágában nem volt még másfél hónappal ezelőtt a Szigeten gondolkodni, visszajövök, és megpróbálok erre összerakni egy befektetői kört, és próbálom valahogy jobban csinálni, és kihúzni a csávából a Szigetet. De ennél többet nem tudok vállalni. Értsék meg, nekem most arra kéne koncentrálni, hogy valahogy meg tudom-e oldani nagyon rövid időn belül – fogalmazott Gerendai a fővárosi képviselők előtt. –

Ha ebben nincs egyetértés a város összes frakciója részéről, akkor én tiszta lelkiismerettel azt tudom majd mondani, hogy akkor én nem próbálkozom tovább. 

Nagyon sajnálom, ha kampánytémaként elvérzik itt most ez a lehetőség, de én mégis arra kérném önöket, hogy most mutassák meg azt, hogy ebben legalább egyet tudnak érteni” – tette hozzá az üzletember.

Gerendai Károly és Kádár Tamás korábban részletesen elmagyarázták, hogy az idő kulcskérdés abban, hogy a fesztivált meg tudják-e rendezni jövőre. Szerintük még van esély a Sziget Fesztivál megmentésére, ám csak akkor állnak bele a folyamatba, ha a politikusok racionális kereteket biztosítanak. Az üzletemberek szerint a Sziget sorsa a Fővárosi Közgyűlés kezében van: ha nem hoz megfelelő és gyors döntéseket, akkor már nem lesz érdemi lehetőség a befektetőpartnerek keresésére.

