Nem támogatta a Fővárosi Közgyűlés azt a javaslatot, mely tíz évre rendezte volna a főváros és a Sziget Fesztivál szervezői közötti együttműködést. Az előterjesztés értelmében Budapest az első három évre haladékot adott volna a területhasználati díj megfizetésére, ezzel segítve a fesztivál további működését. A szerdai szavazáson azonban nem alakult ki többség, így jelen állás szerint jövőre nem rendezik meg a Szigetet.

Vége, leszavazták: nem lesz többé Sziget Fesztivál Budapesten – Gerendai Károly nem kapta meg a fővárostól, amit akart / Fotó: Vasvári Tamás

A döntés előzménye, hogy a Sziget brit-amerikai tulajdonban lévő korábbi szervezője az elmúlt évek jelentős veszteségei után jelezte: nem kívánja tovább működtetni a fesztivált. A tulajdonosok megkeresték a rendezvény korábbi alapítóját, Gerendai Károlyt, hogy vegye át a szervezést, és ezzel párhuzamosan a fővárost is arra kérték, bontsa fel a jelenlegi területhasználati szerződést, hogy az új tulajdonossal lehessen új feltételekről tárgyalni.

A közgyűlésben azonban több frakció a pénzügyi kockázatokra hivatkozva nem támogatta a szerződésmódosítást.

A vitában felszólalt Gerendai Károly is, aki hangsúlyozta: ha most sem sikerül döntésre jutni, 2025-ben biztosan nem lesz Sziget, hiszen az előkészületekhez hónapok kellenek. Hozzátette, ha a politikai viták miatt a projekt leáll, ő már nem tud mit tenni, és lelkiismerete tiszta lesz – írja a HVG.

A közgyűlés döntése azt jelenti, hogy a fesztivál jövője továbbra is bizonytalan. A szervezők részéről korábban elhangzott, hogy támogatás nélkül a rendezvény gazdaságilag fenntarthatatlan, így a mostani elutasítás egyet jelenthet azzal, hogy a Sziget legalább egy évre szünetel – ha nem véglegesen zárja le három évtizedes történetét.

Gerendai Károly: nem lesz Sziget, erről nem is kell szavazni

„Szeretnék nagyon helyre tenni valamit, mert úgy látom, hogy ez többször is előjött, és ebben még mindig van egy tévedés: jelen állás szerint jövőre nem lesz Sziget, erről nem is kell, hogy szavazzanak, mert nem lesz” – jelentette ki Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója a Fővárosi Közgyűlés előtt szerdán. Emlékeztetett, hogy

a Sziget mögött álló cég korábban már bejelentette, hogy nem kívánja folytatni a fesztivál működtetését.

Innentől azt érdemes mérlegelnie fővárosnak, hogy lehet a korábbi amerikai tulajtól kiperelni a 210 millió körüli területfoglalásról szóló összeget, de ez az önkormányzat dolga. Azt is mondta, hogy a fesztivál ettől még nem lesz, így az adóbevételek, a helyi vállalkozások bevételei mindenképp kiesnek. Hangsúlyozta, most a közgyűlésnek azt kell mérlegelnie, hogy lesz-e bármilyen bevételi forrása majd a Hajógyári-sziget területéről. „Ha most segítőleg meg is szavazzák azt, hogy esélyt annak arra, hogy legyen Sziget, akkor sem mindegy, hogy ez mennyi idő alatt tud majd megtörténni” – fogalmazott.