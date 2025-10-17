Deviza
EUR/HUF390.62 +0.2% USD/HUF333.78 +0.17% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF422.65 +0.42% PLN/HUF91.83 +0.04% RON/HUF76.76 +0.14% CZK/HUF16.05 -0.01% EUR/HUF390.62 +0.2% USD/HUF333.78 +0.17% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF422.65 +0.42% PLN/HUF91.83 +0.04% RON/HUF76.76 +0.14% CZK/HUF16.05 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,247.86 -0.79% MTELEKOM1,786 -0.78% MOL2,736 -0.8% OTP30,200 -1.42% RICHTER10,170 -0.49% OPUS553 -0.36% ANY7,280 0% AUTOWALLIS161 +1.24% WABERERS5,080 +4.72% BUMIX9,790.6 +1.39% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,189.37 -1.55% BUX102,247.86 -0.79% MTELEKOM1,786 -0.78% MOL2,736 -0.8% OTP30,200 -1.42% RICHTER10,170 -0.49% OPUS553 -0.36% ANY7,280 0% AUTOWALLIS161 +1.24% WABERERS5,080 +4.72% BUMIX9,790.6 +1.39% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,189.37 -1.55%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
turizmus
szórakozás
Sziget fesztivál
Budapest
bevételkiesés
magyar gazdaság
fesztivál

Karácsony Gergely újabb vaskos üzenetet kapott: kiszámolták, mekkora a kár, ha elmarad a Sziget Fesztivál

A Sziget Fesztivál nemcsak kulturális esemény, hanem nemzetgazdasági jelentőségű ökoszisztéma, ezért az elmaradása több tízmilliárd forintos, a gazdaság számos szektorát érintő negatív sokkot okozna egy friss elemzés szerint. A Sziget Fesztivál megszűnésének hatásai a kieső adóbevételektől az elveszett munkahelyeken át a Budapest márkán esett csorbáig messze túlmutatnak a Hajógyári-szigeten.
VG
2025.10.17, 11:20
Frissítve: 2025.10.17, 11:24

A Sziget Fesztivál esetleges 2026-os elmaradása nem egy izolált kulturális esemény törlését jelentené, hanem rendszerszintű, negatív gazdasági sokkot váltana ki. A közvetlen pénzügyi veszteségek a kieső turisztikai és vendéglátóipari forgalom, valamint az állami adóbevételek önmagukban is meghaladnák a 30 milliárd forintot. Ezt a sokkot a multiplikátor hatások tovább erősítenék, a GDP-re és a foglalkoztatásra gyakorolt teljes negatív hatás így lényegesen nagyobb lenne. A pénzügyi károkon túl a fesztivál hiánya súlyos presztízsveszteséget és a Budapest márka értékének csökkenését vonná maga után, ami hosszú távon gyengítené az ország turisztikai vonzerejét és versenyképességét – mutat rá pénteki gyorselemzésében a GKI Gazdaságkutató Zrt.

sziget fesztivál
A Sziget Fesztivál nemcsak kulturális esemény, hanem nemzetgazdasági jelentőségű ökoszisztéma / Fotó: Vasvári Tamás

A Sziget Fesztivál több mint harmincéves története során nemcsak Budapest és Magyarország egyik legismertebb kulturális márkájává vált, hanem jelentős gazdasági motor is lett. Az évente megrendezett, nemzetközi hírű esemény 2023-ban 420 ezer látogatót vonzott, közülük mintegy 160 ezren külföldről érkeztek, és összesen 336 ezer vendégéjszakát töltöttek el a fővárosban. 

A fesztivál így nem csupán kulturális, hanem exportbevételt generáló gazdasági esemény is, amely a turizmuson, a munkaerőpiacon és a költségvetésen keresztül mélyen beágyazódott a nemzetgazdaságba.

A szervező Sziget Zrt. ugyanakkor az elmúlt években súlyos pénzügyi nehézségekkel szembesült: a 2023-as 1,8, majd a 2024-es 3,8 milliárd forintos veszteség rávilágít a működési modell sérülékenységére. Ha a fesztivál 2026-ban elmaradna, az az elemzések szerint több tízmilliárd forintos gazdasági sokkot idézne elő.

 

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint a fesztivál ideje alatt a fővárosi szálláshelyek bevételei megközelítették a 7,9 milliárd forintot, ami 37 százalékos növekedést jelentett az azt megelőző héthez képest.

A kieső turisztikai forgalom azonnali bevételkiesést jelentene a vendéglátás, a szálláshely-szolgáltatás és a kiskereskedelem számára, valamint súlyosan érintené az állami adóbevételeket (áfa, ifa, szja, társasági adó).

A turizmusban elköltött minden egyes forint tovagyűrűző, úgynevezett multiplikátor hatást fejt ki, mivel a turisztikai vállalkozások bevételeikből béreket fizetnek, helyi beszállítóktól vásárolnak, akik szintén tovább költik a náluk keletkező jövedelmet. A turizmus közvetlen hozzájárulása a magyar GDP-hez 2022-ben 6 százalék volt, a multiplikátor hatásokkal együtt azonban ez a szám jelentősen magasabb, egyes becslések szerint elérheti a 8,5 százalékot is.

A fesztivál által generált több tízmilliárdos közvetlen bevétel kiesése a nemzetgazdaság egészében ennél lényegesen nagyobb GDP-csökkenést okozhat.

A fesztivál több mint 3000 embernek biztosít munkát, és számos kis- és középvállalkozás éves forgalmának meghatározó részét adja. A rendezvény kiesése a teljes beszállítói láncot megrázná – a technikai szolgáltatóktól a vendéglátósokon át a logisztikai partnerekig –, továbbá a helyi beszállítókra építő fenntarthatósági modell miatt az agrárium és az élelmiszeripar is veszteséget szenvedne.

A fesztivál elmaradása a hazai agrárium és élelmiszeripar számára érezhető veszteséget jelentene. A bevételkiesés ezen a területen a szakképzett munkaerő elvándorlásához és a szektor kapacitásainak tartós leépüléséhez vezethet, ami hosszú távon rontaná a teljes magyarországi rendezvényipar versenyképességét.

A gazdasági következményeken túl súlyos presztízsveszteség is érné Budapestet és Magyarországot. A Sziget a nemzetközi turisztikai márkaépítés egyik kulcseleme, amely a fiatal, 34 év alatti generáció számára sokszor az első találkozás az országgal. A fesztivál elmaradása csökkentené Budapest vonzerejét, rontaná a Budapest márka értékét, és hosszú távon gyengítené Magyarország pozícióját a globális turisztikai piacon.

Mivel a hazai piacon nincs másik, hasonló méretű és komplexitású esemény, ezeknek a bevételeknek a pótlása gyakorlatilag lehetetlen lenne – mutat rá a GKI.

A Sziget Fesztivál nemcsak kulturális esemény, hanem nemzetgazdasági jelentőségű ökoszisztéma, amelynek megszűnése egyszerre okozna pénzügyi, munkaerőpiaci és reputációs károkat – olyan veszteséget, amely az elemzés szerint sem gazdaságilag, sem társadalmilag nem lenne könnyen pótolható.

Gerendai Károly csak heteket adott – ha nem fognak kezet, 2026-ban elmarad a Sziget

Gerendai Károly visszatérhet a rendezvény élére, de csak akkor, ha a következő hetekben sikerül megállapodnia a külföldi tulajdonossal. A Sziget Fesztivál alapítója szerint a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak, de ha nem születik gyors döntés, jövőre egyszerűen nem lesz idő megszervezni a rendezvényt.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu