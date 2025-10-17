Karácsony Gergely újabb vaskos üzenetet kapott: kiszámolták, mekkora a kár, ha elmarad a Sziget Fesztivál

A Sziget Fesztivál esetleges 2026-os elmaradása nem egy izolált kulturális esemény törlését jelentené, hanem rendszerszintű, negatív gazdasági sokkot váltana ki. A közvetlen pénzügyi veszteségek a kieső turisztikai és vendéglátóipari forgalom, valamint az állami adóbevételek önmagukban is meghaladnák a 30 milliárd forintot. Ezt a sokkot a multiplikátor hatások tovább erősítenék, a GDP-re és a foglalkoztatásra gyakorolt teljes negatív hatás így lényegesen nagyobb lenne. A pénzügyi károkon túl a fesztivál hiánya súlyos presztízsveszteséget és a Budapest márka értékének csökkenését vonná maga után, ami hosszú távon gyengítené az ország turisztikai vonzerejét és versenyképességét – mutat rá pénteki gyorselemzésében a GKI Gazdaságkutató Zrt.

A Sziget Fesztivál nemcsak kulturális esemény, hanem nemzetgazdasági jelentőségű ökoszisztéma

A Sziget Fesztivál több mint harmincéves története során nemcsak Budapest és Magyarország egyik legismertebb kulturális márkájává vált, hanem jelentős gazdasági motor is lett. Az évente megrendezett, nemzetközi hírű esemény 2023-ban 420 ezer látogatót vonzott, közülük mintegy 160 ezren külföldről érkeztek, és összesen 336 ezer vendégéjszakát töltöttek el a fővárosban.

A fesztivál így nem csupán kulturális, hanem exportbevételt generáló gazdasági esemény is, amely a turizmuson, a munkaerőpiacon és a költségvetésen keresztül mélyen beágyazódott a nemzetgazdaságba.

A szervező Sziget Zrt. ugyanakkor az elmúlt években súlyos pénzügyi nehézségekkel szembesült: a 2023-as 1,8, majd a 2024-es 3,8 milliárd forintos veszteség rávilágít a működési modell sérülékenységére. Ha a fesztivál 2026-ban elmaradna, az az elemzések szerint több tízmilliárd forintos gazdasági sokkot idézne elő.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint a fesztivál ideje alatt a fővárosi szálláshelyek bevételei megközelítették a 7,9 milliárd forintot, ami 37 százalékos növekedést jelentett az azt megelőző héthez képest.

A kieső turisztikai forgalom azonnali bevételkiesést jelentene a vendéglátás, a szálláshely-szolgáltatás és a kiskereskedelem számára, valamint súlyosan érintené az állami adóbevételeket (áfa, ifa, szja, társasági adó).

A turizmusban elköltött minden egyes forint tovagyűrűző, úgynevezett multiplikátor hatást fejt ki, mivel a turisztikai vállalkozások bevételeikből béreket fizetnek, helyi beszállítóktól vásárolnak, akik szintén tovább költik a náluk keletkező jövedelmet. A turizmus közvetlen hozzájárulása a magyar GDP-hez 2022-ben 6 százalék volt, a multiplikátor hatásokkal együtt azonban ez a szám jelentősen magasabb, egyes becslések szerint elérheti a 8,5 százalékot is.

A fesztivál által generált több tízmilliárdos közvetlen bevétel kiesése a nemzetgazdaság egészében ennél lényegesen nagyobb GDP-csökkenést okozhat.

A fesztivál több mint 3000 embernek biztosít munkát, és számos kis- és középvállalkozás éves forgalmának meghatározó részét adja. A rendezvény kiesése a teljes beszállítói láncot megrázná – a technikai szolgáltatóktól a vendéglátósokon át a logisztikai partnerekig –, továbbá a helyi beszállítókra építő fenntarthatósági modell miatt az agrárium és az élelmiszeripar is veszteséget szenvedne.