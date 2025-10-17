Karácsony Gergely újabb vaskos üzenetet kapott: kiszámolták, mekkora a kár, ha elmarad a Sziget Fesztivál
A Sziget Fesztivál esetleges 2026-os elmaradása nem egy izolált kulturális esemény törlését jelentené, hanem rendszerszintű, negatív gazdasági sokkot váltana ki. A közvetlen pénzügyi veszteségek a kieső turisztikai és vendéglátóipari forgalom, valamint az állami adóbevételek önmagukban is meghaladnák a 30 milliárd forintot. Ezt a sokkot a multiplikátor hatások tovább erősítenék, a GDP-re és a foglalkoztatásra gyakorolt teljes negatív hatás így lényegesen nagyobb lenne. A pénzügyi károkon túl a fesztivál hiánya súlyos presztízsveszteséget és a Budapest márka értékének csökkenését vonná maga után, ami hosszú távon gyengítené az ország turisztikai vonzerejét és versenyképességét – mutat rá pénteki gyorselemzésében a GKI Gazdaságkutató Zrt.
A Sziget Fesztivál több mint harmincéves története során nemcsak Budapest és Magyarország egyik legismertebb kulturális márkájává vált, hanem jelentős gazdasági motor is lett. Az évente megrendezett, nemzetközi hírű esemény 2023-ban 420 ezer látogatót vonzott, közülük mintegy 160 ezren külföldről érkeztek, és összesen 336 ezer vendégéjszakát töltöttek el a fővárosban.
A fesztivál így nem csupán kulturális, hanem exportbevételt generáló gazdasági esemény is, amely a turizmuson, a munkaerőpiacon és a költségvetésen keresztül mélyen beágyazódott a nemzetgazdaságba.
A szervező Sziget Zrt. ugyanakkor az elmúlt években súlyos pénzügyi nehézségekkel szembesült: a 2023-as 1,8, majd a 2024-es 3,8 milliárd forintos veszteség rávilágít a működési modell sérülékenységére. Ha a fesztivál 2026-ban elmaradna, az az elemzések szerint több tízmilliárd forintos gazdasági sokkot idézne elő.
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint a fesztivál ideje alatt a fővárosi szálláshelyek bevételei megközelítették a 7,9 milliárd forintot, ami 37 százalékos növekedést jelentett az azt megelőző héthez képest.
A kieső turisztikai forgalom azonnali bevételkiesést jelentene a vendéglátás, a szálláshely-szolgáltatás és a kiskereskedelem számára, valamint súlyosan érintené az állami adóbevételeket (áfa, ifa, szja, társasági adó).
A turizmusban elköltött minden egyes forint tovagyűrűző, úgynevezett multiplikátor hatást fejt ki, mivel a turisztikai vállalkozások bevételeikből béreket fizetnek, helyi beszállítóktól vásárolnak, akik szintén tovább költik a náluk keletkező jövedelmet. A turizmus közvetlen hozzájárulása a magyar GDP-hez 2022-ben 6 százalék volt, a multiplikátor hatásokkal együtt azonban ez a szám jelentősen magasabb, egyes becslések szerint elérheti a 8,5 százalékot is.
A fesztivál által generált több tízmilliárdos közvetlen bevétel kiesése a nemzetgazdaság egészében ennél lényegesen nagyobb GDP-csökkenést okozhat.
A fesztivál több mint 3000 embernek biztosít munkát, és számos kis- és középvállalkozás éves forgalmának meghatározó részét adja. A rendezvény kiesése a teljes beszállítói láncot megrázná – a technikai szolgáltatóktól a vendéglátósokon át a logisztikai partnerekig –, továbbá a helyi beszállítókra építő fenntarthatósági modell miatt az agrárium és az élelmiszeripar is veszteséget szenvedne.
A fesztivál elmaradása a hazai agrárium és élelmiszeripar számára érezhető veszteséget jelentene. A bevételkiesés ezen a területen a szakképzett munkaerő elvándorlásához és a szektor kapacitásainak tartós leépüléséhez vezethet, ami hosszú távon rontaná a teljes magyarországi rendezvényipar versenyképességét.
A gazdasági következményeken túl súlyos presztízsveszteség is érné Budapestet és Magyarországot. A Sziget a nemzetközi turisztikai márkaépítés egyik kulcseleme, amely a fiatal, 34 év alatti generáció számára sokszor az első találkozás az országgal. A fesztivál elmaradása csökkentené Budapest vonzerejét, rontaná a Budapest márka értékét, és hosszú távon gyengítené Magyarország pozícióját a globális turisztikai piacon.
Mivel a hazai piacon nincs másik, hasonló méretű és komplexitású esemény, ezeknek a bevételeknek a pótlása gyakorlatilag lehetetlen lenne – mutat rá a GKI.
A Sziget Fesztivál nemcsak kulturális esemény, hanem nemzetgazdasági jelentőségű ökoszisztéma, amelynek megszűnése egyszerre okozna pénzügyi, munkaerőpiaci és reputációs károkat – olyan veszteséget, amely az elemzés szerint sem gazdaságilag, sem társadalmilag nem lenne könnyen pótolható.
Gerendai Károly csak heteket adott – ha nem fognak kezet, 2026-ban elmarad a Sziget
Gerendai Károly visszatérhet a rendezvény élére, de csak akkor, ha a következő hetekben sikerül megállapodnia a külföldi tulajdonossal. A Sziget Fesztivál alapítója szerint a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak, de ha nem születik gyors döntés, jövőre egyszerűen nem lesz idő megszervezni a rendezvényt.