A fővárosi polgármester szerint nem tragédia, ha nem lesz többet Sziget fesztivál

Megszólalt Kiss László, a főváros III. kerületének polgármestere a Sziget Fesztiválról. A kerületi vezető nem tartaná tragédiának, ha az európai léptékű zenés-táncos eseményt többé nem rendeznék meg a Hajógyári-szigeten.

A Sziget fesztivál hungarikum, Óbuda vezetője ugyanakkor el tudná képzelni, ha nem lenne / Fotó: Vasvári Tamás

Kiss László a Facebook-oldalára szombaton feltöltött videóban először is leszögezte, hogy mit jelent a harmadik kerületieknek a Sziget Fesztivál: „hungarikum, amelyet a III. kerület, Óbuda, illetve az ország hírét az egész világon elrepíti”.

Szerinte azonban az egyhetes rendezvénynek hátulütői is vannak:

zaj, tömeg, piszok, a K-híd helyzetének megoldatlansága

– sorolta a tavaly korrupciós botrányba keveredett DK-s polgármester. Kiemelte, hogy az elmúlt években azért dolgoztak, hogy ezek a kerületiekre nehezedő terhek csökkenjek, ennek ellenére még mindig nem lehetnek elégedettek.

Együtt élünk ezzel a fesztivállal, de nem tartjuk tragédiának, ha jövőre és azt követően nem kerül megrendezésre

– mondta a kerületi vezető, aki ezután arra világított rá, hogy ez a fesztivál már nemcsak a szigetet és a kerületet, de Budapestet is kinőtte.

Kiss László gondolatmenetét azzal zárta, hogy nem szeretné ha tönkremenne egy újabb hungarikum, ugyanakkor megérti azokat a helyieket, akiknek túl sok a fesztivállal járó környezeti terhelés.

Kétséges a Sziget Fesztivál sorsa

Mint korábban a Világgazdaság is beszámolt, október elején robbant a hír, hogy a Sziget üzemeltetői többé nem kívánják megrendezni a fesztivált.

Nem sokkal később kiderült, hogy a Sziget-alapító Gerendai Károly visszatérhet a rendezvény élére, de csak akkor, ha a következő hetekben sikerül megállapodnia a külföldi tulajdonossal. Az üzletember szerint a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak, de ha nem születik gyors döntés, jövőre egyszerűen nem lesz idő megszervezni a rendezvényt.

A Sziget Európa egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális rendezvénye, amelyet minden év augusztusában rendeznek meg Budapesten, az Óbudai-szigeten. 1993-ban indult a Diáksziget kezdeményezésként, majd 1996-tól Sziget Fesztivál néven vált ismertté. A fesztivál sokszínű zenei műfajokat felvonultat, és a kulturális programok, sportlehetőségek, valamint a civil szervezetek bemutatkozása is része az eseménynek.