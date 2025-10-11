Deviza
Bejelentés: négyezer fős kisvárosban épül tízmilliárdos gyár – letették az alapkövét

Egy csaknem tízmilliárd forint értékű beruházás keretei között épít vasbeton szerkezeteket gyártó üzemet Dunavecsén egy magyar-szerb tulajdonú építőipari vállalat. Az MZ Precast Kft. pénteki alapkőletételi ünnepségén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy a kormány 2,4 milliárd forinttal támogatja a projektet, amely az első ütemben hatvanöt új munkahelyet teremt a térségben.
Schweickhardt Gyula
2025.10.11, 07:57

A gyár különlegessége, hogy szinte kizárólag napenergiával fog működni, ami kielégíti a jövő támasztotta környezetbarát igényeket. A beruházás jól illeszkedik Bács-Kiskun vármegye gazdasági fejlődésébe , ahol az elmúlt tíz évben a felére csökkent a munkanélküliség, miközben az ipari termelés értéke több mint duplájára, évi 1800 milliárd forintról 3800 milliárd forintra nőtt. Szijjártó Péter szerint ez a fejlődés nem független attól, hogy a kormány támogatásával az elmúlt évtizedben 131 nagyberuházás valósult meg a vármegyében, 1700 milliárd forint értékben.

Fotó: Szijjártó Péter / Facebook
Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Szijjártó Péter az újraiparosításról beszélt

A miniszter beszédében az elmúlt másfél évtizedet Magyarország újraiparosításaként jellemezte, amely során a kormány megteremtette Európa egyik legberuházásbarátabb környezetét. 

Létrehoztunk egy olyan gazdasági környezetet, amelyben egyrészt megéri dolgozni, másrészt pedig megéri munkahelyeket teremteni. Ebben a másfél évtizedben strukturálisan alakítottuk át nem csak a felsőoktatási rendszert, hanem a középfokú szakképzést is, annak érdekében, hogy mindenki birtokába kerülhessen a tudásnak, amely szükséges ahhoz, hogy a munkaerőpiacon versenyképes tudjon lenni  – fogalmazott. 

Ennek eredményeként mára gyakorlatilag teljes a foglalkoztatás, az ipari termelés értéke pedig tíz év alatt a 2014-es 25 ezer milliárd forintról 53 ezer milliárd forintra emelkedett.

A miniszter rámutatott egy fontos tendenciára: míg korábban érték szerint a külföldi cégek domináltak, a beruházások darabszámát tekintve az elmúlt két évben már a hazai vállalatok vették át a vezetést. 

Korábban a német, az amerikai, aztán a kínai, a dél-koreai vállalatok hozták a legtöbb beruházást ide az országba. Ez beruházási érték szempontjából még ma sincs másként, de ha darabszámra nézem, akkor ebben az elmúlt két esztendőben már a magyar vállalatok hajthatták végre a legtöbb beruházást a kormány pénzügyi támogatásával

– mondta. 

Kiemelte, hogy 2014 óta 1120 magyar cég 600 milliárd forintos kormányzati támogatásával összesen 2400 milliárd forintnyi beruházás valósult meg. A kormány a jövőben is a beruházások ösztönzésére fókuszál.

Mivel ma a világban hatalmas változások zajlanak, (…) ezért folyamatosan olyan intézkedéseket kell hoznunk, hogy mindig Magyarországon érje meg a legjobban beruházni.

Ennek érdekében a kormány élni fog azzal az új európai bizottsági lehetőséggel, amely szerint a zöld, környezetkímélő beruházások esetében 350 millió euróig nem szükséges brüsszeli jóváhagyás az állami támogatásokhoz. Emellett könnyítik a kutatás-fejlesztési beruházások támogatását és folytatják a vállalati adóterhek csökkentését is.

