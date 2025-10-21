Szijjártó Péter: Az EU-s vezetőknek halványlila segédfogalmuk nincsen az energiapolitikai intézkedés következményeiről

Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter a luxembourgi EU-külügyminiszteri találkozót követően a Bloombergnek nyilatkozva elmondta, hogy Magyarországnak nincs szándéka megakadályozni az EU 19. szankciócsomagját Oroszország ellen az ukrajnai háború miatt.

Szijjártó Péter Luxembourgban a külügyminiszterek tanácskozásán bírálta az Európai Unió energiapolitikai követeléseit / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A külügyminiszter hozzátette, hogy Magyarország jogi lépéseket fontolgat a REPowerEU energiaügyi tervekkel kapcsolatban, miután az EU-tagállamok megállapodtak abban, hogy 2027 végéig támogatják az orosz gázvásárlás tilalmát.

Brüsszel Oroszország elleni 19. szankciós csomagja nem ütközött jelentős magyar ellenállásba, ami mögött több ok is meghúzódhat. Az első az, hogy többéves késés után megérkezhetnek Magyarországra a korábban jóváhagyott uniós források. A másik pedig Donald Trump amerikai elnök támogatása az orosz energiaimportban.

Miután korábban megírtuk , hogy az uniós pénzek felszabadításával a magyar álláspont elengedte a vétót, könnyebben haladtak a tárgyalások Koppenhágában, megegyezésre azonban nem jutottak a vezetők. Az Európai Unió 550 millió euró uniós forrás felszabadítását tervezi Magyarország számára a Financial Times szerint, hogy elkerülje a legújabb orosz szankciók megvétózását. A közösség igyekszik tovább fokozni a nyomást Oroszországon az ukrajnai háború befejezése érdekében.

Szijjártó Péter megnevezte a valódi problémát

Szijjártó Péter azt nyilatkozta egy Facebook-videóban, hogy miközben az EU megöli a magyar energiabiztonságot, azzal jönnek, hogy nem szabad pénzzel finanszírozni az orosz háborús gépezetet. Amit mi, magyarok az orosz olajért és az orosz földgázért fizetünk, az az orosz GDP-nek alig 0,2 százaléka.

Hozzátette:

Ugye senki nem gondolja komolyan, hogyha a mi 0,2 százaléknak megfelelő pénzünket nem kapja meg Moszkva, akkor majd Ukrajna meg fogja nyerni ezt a háborút, vagy Oroszország térdre kényszerül.

Ezt az Európai Unió jogszabályainak durva, nyílt és súlyos megsértésének nevezte a tárcavezető.

Alternatív utak Ukrajna haderejének finanszírozására

Az Európai Unió vezetői október elején Koppenhágában találkoztak, azonban akkor nem sikerült megállapodni a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról, mert a tagállamok egy részét, elsősorban a pénzt kezelő Belgiumot és az Európai Központi Bankot (EKB) még mindig nem győzték meg a terv jogszerűségéről.