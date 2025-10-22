Deviza
EUR/HUF389.26 0% USD/HUF335.35 -0.07% GBP/HUF447.23 -0.27% CHF/HUF421.41 +0.04% PLN/HUF91.73 -0.09% RON/HUF76.56 -0.05% CZK/HUF16.02 +0.02% EUR/HUF389.26 0% USD/HUF335.35 -0.07% GBP/HUF447.23 -0.27% CHF/HUF421.41 +0.04% PLN/HUF91.73 -0.09% RON/HUF76.56 -0.05% CZK/HUF16.02 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,543.71 +0.12% MTELEKOM1,764 +0.23% MOL2,728 -0.37% OTP30,700 -0.39% RICHTER10,400 +0.87% OPUS542 -0.55% ANY7,180 0% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS5,000 +0.2% BUMIX9,984.64 +1.25% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,235.63 +0.31% BUX103,543.71 +0.12% MTELEKOM1,764 +0.23% MOL2,728 -0.37% OTP30,700 -0.39% RICHTER10,400 +0.87% OPUS542 -0.55% ANY7,180 0% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS5,000 +0.2% BUMIX9,984.64 +1.25% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,235.63 +0.31%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Szijjártó Péter
Becton Dickinson
Procter & Gamble
Joó István

Szijjártó Péter Washingtonban tárgyal: hamarosan amerikai óriáscégek jelentenek be beruházásokat Magyarországon, ezekről a vállalatokról van szó - három vidéki város lehet a helyszín

A magyar-amerikai gazdasági kapcsolatok új aranykorát jelző bejelentéseket most konkrét tárgyalások követték Washingtonban. Két, Magyarországon már évtizedek óta jelenlévő és több ezer embernek munkát adó amerikai óriásvállalattal, a Procter & Gamble-lel és a Becton Dickinsonnal folytatódtak egyeztetések újabb beruházásokról, amelyek tovább erősíthetik a magyar gazdaság magas hozzáadott értékű termelését. Szijjártó Péter a cégek vezetőivel tárgyalt.
Schweickhardt Gyula
2025.10.22., 09:20

A Washingtonban tárgyaló Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban már kilátásba helyezte, hogy a Donald Trump beiktatása óta bejelentett kilenc amerikai beruházást hamarosan egy tizedik, majd továbbiak is követhetik. A mostani egyeztetések már ezeket a konkrét célokat szolgálták, a fókuszban két olyan vállalattal, amelyek már eddig is a magyar gazdaság és a hazai munkaerőpiac meghatározó szereplői voltak, derül ki Joó István, a A HIPA Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója; kormánybiztos Facebook bejegyzéséből.

Michaela Chen, a Becton Dickinson Global Public Affairs Senior Directora tárgyal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel. /forrás: Facebook/Joó István
Michaela Chen, a Becton Dickinson and Company globális ügyekért felelős vezető igazgatója találkozik Szijjártó Péter külügy- és külkereskedelmi miniszterrel. /forrás: Facebook/Joó István

Szijjártó Péter Washingtonban tárgyal

Az egyik tárgyalópartner a szinte minden magyar háztartásban ismert Procter & Gamble volt. A cég a mindennapi fogyasztási cikkeken túl stabil megélhetést is jelent számos családnak: budapesti, budaörsi, gyöngyösi és csömöri telephelyein több mint 2200 munkatársat foglalkoztat. A washingtoni egyeztetések célja az volt, hogy Magyarország szerepe a jövőben tovább erősödjön a P&G globális termelési láncában.

A másik kiemelt partner a Becton Dickinson, az orvostechnológiai iparág egyik megkerülhetetlen, globális szereplője. A cég 1996 óta van jelen Környén, és mára már közel 1500 magyar munkavállalót foglalkoztat. A megbeszélések itt az új fejlesztési irányokról és a további bővítési lehetőségekről szóltak, amelyek megvalósulása esetén tovább növekedhet hazánk súlya a stratégiai fontosságú egészségiparban.

A konkrét tárgyalások megerősítik a miniszter korábbi kijelentését, miszerint a kétoldalú kapcsolatok új aranykorukat élik. A mostani egyeztetések alapján a tizedik, és azt követő további amerikai beruházások bejelentése is a küszöbön állhat, amelyek a korábbiakhoz hasonlóan kutatás-fejlesztéssel kiegészülő, a magyar gazdaság dimenzióváltását segítő, magas hozzáadott értékű munkahelyeket teremthetnek Csömörön, Gyöngyösön és Környén is.

A trágyalások előzményeiről és arról, hogy miért bírnak kiemelt jelentőséggel, itt írtunk korábban.

További részletek a tárgyalásokról a videóban:

A kiemelt kép illusztráció. /forrás: Facebook/Joó István
 

Kapcsolódó

 

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
Becton Dickinson

Szijjártó Péter Washingtonban tárgyal: hamarosan amerikai óriáscégek jelentenek be beruházásokat Magyarországon, ezekről a vállalatokról van szó - három vidéki város lehet a helyszín

A magyar-amerikai gazdasági kapcsolatok új aranykorát jelző bejelentéseket most konkrét tárgyalások követték Washingtonban.
4 perc
Szerbia

Orosz gáz: Brüsszel hagyott egy kiskaput, a szomszédban azonnal lecsapnak rá

Az uniós szabályok egyelőre nem akadályozzák Szerbia ellátását, de kérdéses, hogy ez meddig marad így.
5 perc
autóipar

Újabb dráma a német autóiparban: utolérhette a csiphiány a Volkswagent, a legnagyobb gyárában áll le a termelés

Bár ezt a cég tagadja, információk szerint a gyártáshoz szükséges anyagokból már a jövő héten kifogyhatnak. A német autóipar válsága egyre súlyosabb.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu