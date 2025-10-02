Tereli a NAV a háromgyermekes édesanyákat, nekik szeretne jót vele

A korábban meghozott kormányzati döntések nyomán, több ütemben, 2029-re egymillió édesanya mentesül a személyi jövedelemadó fizetésének kötelezettsége alól. Idén október 1-jétől a háromgyermekesek számára új korszak kezdődik. Ez az intézkedés a világon egyedülálló, hiszen a szülő és a gyermekek életkorától függetlenül válnak jogosulttá az édesanyák az szja-mentességre – idézi fel az Origo a kormányzati tájékoztatást. A lap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közlése alapján arról ír cikkében, hogy már benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat a három gyermeket nevelő anyák szja-mentességére, amit viszont – az eljárás előnyei miatt – érdemes elektronikus úton megtenni.

Hatályba lépett a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége, az adóelőleg-nyilatkozatot érdemes online benyújtani a NAV-nak / Fotó: Székelyhidi Balázs / MTI (illusztráció)

Nincs kivétel: minden háromgyermekesnek jár az szja-mentesség

A háromgyermekes édesanyáknak járó kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra.

Aki még októberben kitölti és eljuttatja a NAV-hoz vagy a munkáltatójához az adóhatóság adóelőleg-nyilatkozatát, az már novembertől hozzájut a mentesség miatti pluszpénzhez, míg az adóbevalláskor nyilatkozók ezt visszamenőleg, egy összegben kapják meg.

Egy háromgyermekes édesanya ezután átlagosan 109 ezer forinttal több pénzből gazdálkodhat, a duplájára emelt családi adókedvezménnyel együtt ez az összeg havi 307 ezer, éves szinten akár mintegy 3 millió 700 ezer forintot jelenthet.

Az szja-mentesség érvényesítéséhez szükséges adóelőleg-nyilatkozatot a munkavállalónak kell elkészítenie és eljuttatnia a munkáltatójához.

Az adóelőleg-nyilatkozatokat legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA felületen) lehet kitölteni, 2025. január 16-tól kizárólag Ügyfélkapu+ vagy DÁP-azonosítás után.

Miért ajánlja az online adóelőleg-nyilatkozatot a NAV? Mert egyszerűbb, mint papíralapon benyújtani: kitöltés előtt már szerepelnek benne a nyilatkozó alapadatai,

beküldés után a NAV továbbítja nyilatkozatát a nyilatkozó által megadott munkáltatónak, kifizetőnek,

beküldés után a nyilatkozatot a NAV tárolja, így szükség esetén szerkeszthető, módosítható, ismételten beküldhető. A papíralapú adóelőleg-nyilatkozatok is elérhetők a NAV honlapján, a kinyomtatott nyilatkozatot kitöltés és aláírás után a kedvezményt érvényesíteni kívánó magánszemély adja át a munkáltatónak, kifizetőnek.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.