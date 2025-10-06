Deviza
fertőzés
szőlőtermelő
borvidék
szőlő

Veszélyben a magyar bor: újabb borvidékeket ért el a súlyos szőlőbetegség

A Balatonfüred–Csopaki és az Egri borvidéken is kimutatták a Nébih szakemberei a szőlő aranyszínű sárgaság kórokozóját. A szőlőbetegség már 17 borvidéken van jelen, tőkék ezreit fenyegeti. A hatóságok karantént rendeltek el, a gazdákat pedig fokozott védekezésre kérik.
VG
2025.10.06, 17:30
Frissítve: 2025.10.06, 18:03

Aggasztó hírek érkeztek a magyar borászat szívéből: a Nébih laboratóriumai a Balatonfüred–Csopaki és az Egri borvidéken is kimutatták a szőlő aranyszínű sárgaságát, vagyis a Grapevine flavescence dorée nevű fitoplazmát. A szőlőbetegség mostanra 22 hazai borvidékből 17-et érint – vagyis szinte nincs már olyan nagyobb bortermő terület az országban, mely ne lenne veszélyben.

Veszélyben a magyar bor: újabb borvidékeket ért el a súlyos szőlőbetegség
Veszélyben a magyar bor: újabb borvidékeket ért el a súlyos szőlőbetegség / Fotó: Mark Borbely / shutterstock

A szőlő aranyszínű sárgaság (röviden: FD) az egyik legpusztítóbb szőlőbetegség Európában. A kórokozó nemcsak a termést teszi tönkre, hanem hosszú távon az ültetvényeket is elpusztíthatja. A baj forrása egy apró rovar, az amerikai szőlőkabóca, mely a betegség hordozója. Ha megtelepszik egy régióban, a fertőzés gyorsan terjed, és akár teljes szőlősorokat tehet tönkre egyetlen szezon alatt.

A Nébih idén fokozott felderítést rendelt el, miután több borvidéken is gyanús tüneteket tapasztaltak: 

elsárgult levelek, torz hajtások, satnya fürtök – ezek mind az FD jelei. 

A laboratóriumi vizsgálatok most megerősítették, hogy a Balaton északi partján – Balatoncsicsón, Csopakon és Szentjakabfán –, valamint az Egri borvidéken is megjelent a kórokozó. A fertőzés beazonosítása után a hatóságok nem tétlenkedtek: a kormányhivatalok szakemberei egy kilométeres sugarú védett övezetet vontak a fertőzött területek köré, ahol minden tőkét megvizsgálnak. Ahol a betegség kimutatható, ott kötelezően megsemmisítik a növényeket.

A Nébih karantént is elrendelt

A környező három kilométeres pufferzónában intenzív felderítés és kötelező növényvédelmi program indul: permetezés az amerikai szőlőkabóca ellen, szigorúbb ellenőrzések, és teljes tilalom a szőlő-szaporítóanyag mozgatására. A cél: megakadályozni, hogy a betegség tovább terjedjen a még egészséges ültetvényekre.

A Nébih szerint a helyzet súlyosságát csak szigorú megelőzéssel lehet mérsékelni. 

Ez azt jelenti, hogy csak ellenőrzött, egészséges szaporítóanyagot szabad használni, és minden gazdának rendszeresen védekeznie kell az amerikai szőlőkabóca ellen. A hivatal külön kéri a termelőket, hogy a legkisebb gyanú esetén is azonnal jelentsék a fertőzést a területileg illetékes vármegyei kormányhivatalnak vagy közvetlenül a Nébihnek. 

A déli borvidéktől egészen Egerig vannak érintett területek

A szőlő aranyszínű sárgasága először az ország déli borvidékein bukkant fel, de az utóbbi években szinte minden nagyobb bortermő régióban megjelent, Tokajtól Villányig. A kórokozó ma már 17 borvidéken bizonyítottan jelen van – ami nemcsak a termelők, hanem az egész magyar borágazat számára aggasztó jel.

A Balaton-felvidék és az Egri borvidék különösen érzékeny területek, 

hiszen ezek a térségek nemcsak gazdasági, hanem kulturális szempontból is kiemelt jelentőségűek. Ha a betegség nem állítható meg, évekbe telhet, mire a kivágott tőkéket újra pótolni lehet, és az ültetvények ismét termőre fordulnak.

A magyar borászat most egy láthatatlan, de nagyon is valós ellenséggel küzd. A betegség nem válogat a dűlők között: érintheti a legkisebb családi szőlészetet és a legnagyobb pincészetet is. A szakemberek abban bíznak, hogy a szigorú felderítés, a gyors reagálás és a gazdák együttműködése megállíthatja a terjedést.

