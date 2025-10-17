Deviza
A kormányzati támogatási programoknak köszönhetően érezhetően mozgásba lendült az építőipar

Az Otthon Start-hitel hatása már most, másfél hónappal az indulás után megmutatkozik. A konstrukció a Vidéki Otthonfelújítási Programmal, a nullaszázalékos energetikai hitellel és az EKR-támogatással együtt egyfajta ösztönzőláncolatot alkot, amely jócskán élénkíti a keresletet az építőiparban.
VG
2025.10.17, 14:10
Frissítve: 2025.10.17, 14:28

Beigazolódott a kormány várakozása; az Otthon Start program láthatóan felélénkítette mind az ingatlan-adásvételeket, mind a -beruházásokat. Az otthonteremtési támogatásoknak köszönhetően újból izzik az ingatlanpiac, az újlakás-fejlesztések, valamint a már meglévő otthonok felújítása pedig nem csupán az építőipart, hanem a hazai gazdaság fellendítését is ösztönzi.

Egy hazai építőipari cég, a Mapei Kft. harmadik negyedéves adatai szintén beigazolták a várakozásokat: a vállalat 14,4 százalékkal növelte belföldi forgalmát az előző évhez képest, így szeptember végére 29,0 milliárd forintos árbevételt ért el. A Mapei Kft. már tavasszal is biztató jeleket látott, de akkor még óvatosan fogalmazott. A mostani harmadik negyedév azonban egyértelműen megerősítette ezt az irányt: a bizalom nő, a forgalom élénkül, és a beruházási kedv is kezd visszatérni. A vállalat szerint ez főként a kormányzati támogatási programoknak köszönhető, amelyek érezhetően mozgásba hozták a piacot.

Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője szerint az élénkülés fő hajtóerejei továbbra is a támogatott programok, köztük az új, 3 százalékos kamatozású Otthon Start program, amely 2025 szeptemberétől érhető el, és hatalmas érdeklődés kíséri.

A vállalat augusztusi reprezentatív felmérése szerint az aktív felnőtt lakosság 4 százaléka jogosult, és élne is az Otthon Start program lehetőségeivel, ami nagyjából 240 ezer érdeklődőt jelent a gyakorlatban. Markovich Béla szerint ez jókora piaci tartalék, amely – ha sikerül aktivizálni – hosszabb távon is hozzájárulhat az építőipar élénkülésének fenntartásához. A konstrukció a Vidéki Otthonfelújítási Programmal, a nullaszázalékos energetikai hitellel és az EKR-támogatással együtt egyfajta ösztönzőláncolatot alkot, amely élénkíti a keresletet az építőiparban.

„A támogatások most valóban erős lökést adnak az építőiparnak, ez most az élénkülés motorja. A kereslet újraindult, a kérdés most az, hogy a szektor mennyire tud fenntartható növekedésre váltani” – fogalmazott Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője. Álláspontja szerint a támogatási programok, az élénkülő lakossági kereslet és a korábban elindított beruházások együttesen rövid távon biztosítják a stabil piaci alapot. Bár az építőipari növekedés üteme mérsékelt maradhat, a Mapei bízik abban, hogy következő időszakában tartani tudja a pozitív trendet.

Már több helyen is tapasztalható a bérleti díjak csökkenése

A kormány célja a fix 3 százalékos hitelként is emlegetett Otthon Starttal az volt, hogy hosszú távon is megfizethetővé tegye a lakhatást, és új lendületet adjon az ingatlanpiacnak. A programnak azonban egy nem várt, pozitív hozadéka is megjelent már most: sok helyen ugyanis elkezdtek csökkenni az albérleti díjak.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

