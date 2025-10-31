Üzemanyag: órákon belül bejelenthetik az ötödik drágulást Magyarországon – Orbán Viktor előre figyelmeztette a Molt

Érdemes felidézni, hogy az elmúlt héten a benzin összesen 7, a gázolaj literenkénti ára 24 forinttal ugrott meg, amire régen volt példa. Az utolsó változtatást csütörtökön jelentették be, péntektől hatályos.

Tankolás: inkább emelkedhetnek az árak / Fotó: Okszana Jermosenko / Shutterstock

A gázolaj ára emelkedett újabb 3 forinttal, a benzin ára nem változott. Így ma a következő átlagárak lehetnek jellemzőek:

95-ös benzin: 580 forint/liter

Gázolaj: 592 forint/liter

Tény, hogy az üzemanyagár ritka sorozaton van túl: a héten 30-án, 29-én, 28-án, és 27-én is jelentettek be áremelést. Ezek közül a legnagyobb mértékű, a 27-én napvilágot látott 10 forintos gázolajár-emelés volt.

Ha pénteken nem jelentenek be újabb drágítást, akkor valószínűleg ezek az árak maradnak érvényesek hétvégén is,

ugyanis szombaton és vasárnap – bár semmi sem tiltja – nem szokott hozzányúlni a nagykereskedelmi árakhoz a Mol.

Az olajpiac oldaláról nincs felfelé ható nyomás.

A Mol által egyik fő ármeghatározó tényezőnek tekintett Brent hordóját péntek reggel 63,90 centen jegyzik, az elmúlt napokban a 63,50, és 64,50 cent közötti szűk sávban mozog. Az elmúlt héten 1,8 százalékkal csökkent az ára az északi-tengeri olajfajtának.

A forint nem nyújt támaszt

A devizapiaci kép már vegyesebbnek mondható. A forint alig gyengült ugyan a dollárhoz képest, mégsem valószínű, hogy a magyar deviza elmúlt napokban tapasztalt mozgása meg tudná gátolni az áremelésről szóló döntést. Pénteken reggel 335,40 forintot kell fizetni egy dollárért, azonban a devizapár már nagyobb kilengéseket mutat: az elmúlt 24 órában 336,70-on, és 334,10-on is járt. Szerdán a 332,50-os szintet is tesztelte, összességében tehát hiányzik az igazi erő a forintból.

Orbán figyelmeztette a Molt

Továbbra is vizsgálják a százhalombattai olajfinomítóban történt hatalmas tűz okait – erről írt Orbán Viktor csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében. A miniszterelnök elmondta: a nyomozás teljes erővel folyik, de egyelőre nem tudni, hogy baleset, technikai meghibásodás vagy esetleg külső beavatkozás miatt alakult ki a százhalombattai tűz.

„Tegnap este meghallgattam a belügyminiszter jelentését a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről. A nyomozás gőzerővel zajlik. Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar vagy külső támadás áll a háttérben” – fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktor emlékeztetett: a százhalombattai létesítmény Magyarország egyik legfontosabb stratégiai ipari üzeme.

A kormányfő ezért utasította Nagy Márton gazdasági minisztert, hogy tárgyaljon a Mol vezetésével.

Tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel

– hangsúlyozta Orbán Viktor.