Deviza
EUR/HUF388.35 -0.04% USD/HUF335.91 +0.07% GBP/HUF441.5 -0.04% CHF/HUF418.41 -0.08% PLN/HUF91.46 -0.11% RON/HUF76.4 +0.01% CZK/HUF15.95 -0.07% EUR/HUF388.35 -0.04% USD/HUF335.91 +0.07% GBP/HUF441.5 -0.04% CHF/HUF418.41 -0.08% PLN/HUF91.46 -0.11% RON/HUF76.4 +0.01% CZK/HUF15.95 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tankolás
benzin
Mol
üzemanyagár

Üzemanyag: órákon belül bejelenthetik az ötödik drágulást Magyarországon – Orbán Viktor előre figyelmeztette a Molt

Egyelőre nyitott kérdés, hogy folytatódik-e a napok óta tartó hazai üzemanyagár-rali. Ezt támogató és a további áremelkedéseknek gátat szabó tényezők feszülnek egymásnak, a tankolás árának további emelésére van nagyobb esély.
Andor Attila
2025.10.31, 07:38
Frissítve: 2025.10.31, 08:39

Érdemes felidézni, hogy az elmúlt héten a benzin összesen 7, a gázolaj literenkénti ára 24 forinttal ugrott meg, amire régen volt példa. Az utolsó változtatást csütörtökön jelentették be, péntektől hatályos. 

tankolás
Tankolás: inkább emelkedhetnek az árak / Fotó: Okszana Jermosenko / Shutterstock

A gázolaj ára emelkedett újabb 3 forinttal, a benzin ára nem változott. Így ma a következő átlagárak lehetnek jellemzőek:

  • 95-ös benzin: 580 forint/liter
  • Gázolaj: 592 forint/liter

Tény, hogy az üzemanyagár ritka sorozaton van túl: a héten 30-án, 29-én, 28-án, és 27-én is jelentettek be áremelést. Ezek közül a legnagyobb mértékű, a 27-én napvilágot látott 10 forintos gázolajár-emelés volt. 

Ha pénteken nem jelentenek be újabb drágítást, akkor valószínűleg ezek az árak maradnak érvényesek hétvégén is,

ugyanis szombaton és vasárnap – bár semmi sem tiltja – nem szokott hozzányúlni a nagykereskedelmi árakhoz a Mol.

Az olajpiac oldaláról nincs felfelé ható nyomás. 

A Mol által egyik fő ármeghatározó tényezőnek tekintett Brent hordóját péntek reggel 63,90 centen jegyzik, az elmúlt napokban a 63,50, és 64,50 cent közötti szűk sávban mozog. Az elmúlt héten 1,8 százalékkal csökkent az ára az északi-tengeri olajfajtának.

A forint nem nyújt támaszt

A devizapiaci kép már vegyesebbnek mondható. A forint alig gyengült ugyan a dollárhoz képest, mégsem valószínű, hogy a magyar deviza elmúlt napokban tapasztalt mozgása meg tudná gátolni az áremelésről szóló döntést. Pénteken reggel 335,40 forintot kell fizetni egy dollárért, azonban a devizapár már nagyobb kilengéseket mutat: az elmúlt 24 órában  336,70-on, és 334,10-on is járt. Szerdán a 332,50-os szintet is tesztelte, összességében tehát hiányzik az igazi erő a forintból.

Orbán figyelmeztette a Molt 

Továbbra is vizsgálják a százhalombattai olajfinomítóban történt hatalmas tűz okait – erről írt Orbán Viktor csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében. A miniszterelnök elmondta: a nyomozás teljes erővel folyik, de egyelőre nem tudni, hogy baleset, technikai meghibásodás vagy esetleg külső beavatkozás miatt alakult ki a százhalombattai tűz.

„Tegnap este meghallgattam a belügyminiszter jelentését a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről. A nyomozás gőzerővel zajlik. Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar vagy külső támadás áll a háttérben” – fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktor emlékeztetett: a százhalombattai létesítmény Magyarország egyik legfontosabb stratégiai ipari üzeme. 

A kormányfő ezért utasította Nagy Márton gazdasági minisztert, hogy tárgyaljon a Mol vezetésével. 

Tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Egyelőre csökkentett kapacitással, de újra termel üzemanyagot a Mol százhalombattai finomítója. A társaság keddi tájékoztatása szerint a tűzesetben nem érintett üzemegységek újraindítása az ütemterv szerint halad. „Magyarország ellátása biztosított: van elegendő üzemanyagunk” – olvasható a közleményben. 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu