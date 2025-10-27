Deviza
Tatabánya
kúria
fizetős parkolás

Hivatalos döntés: eltörölte a bíróság a magyar nagyváros parkolási rendszerét – még néhány hét és nem kell fizetni érte

Tatabánya fizetős parkolási kálváriája a végéhez ért. A város önkormányzatának fizetős parkolásra vonatkozó rendeletét érvénytelennek minősítette a Kúria.
VG
2025.10.27., 15:01

Megbukott Tatabánya nyári újítása, a fizetős parkolási rendszer: a Kúria meghozta a döntést.

fizetős parkolás,tatabánya
Nem kell félni többé Tatabánya utcáin, hogy nem fizettük be a parkolási díjat, azt ugyanis a Kúria jogerősen eltörölte / Fotó: Bencsik Ádám / Békés Megyei Hírlap

A Kemma.hu is beszámolt a tatabányai fizető parkolás körüli káoszcunamiról az elmúlt hónapokban. Az önkormányzat a parkolási rendeletet többször is módosította, sokszor átláthatatlan, ködös célok mentén a nyáron, amit a közgyűlésen el is fogadott a többségben lévő ellenzéki képviselő-testület. Az önkormányzat ezzel lezártnak tekintette a dolgot, ám a kormánypárt helyi önkormányzati képviselői mindvégig a törvények mellett kiállva kampányoltak a káoszos rendszer ellen. Most a Kúria meghozta a jogerős ítéletet a tatabányai fizető parkolási rendeletről, ami alapjaiban dönti rommá a megyei jogú város parkolási rendszerét.

Törvénytelen a tatabányai fizető parkolás rendelete

A Kúria a Köf.5.025/2025/8. számú határozat értelmében kimondja, hogy a nyár végén megszavazott tatabányai fizető parkolási rendelet törvénytelen, mivel más jogszabályba ütközik. 2025. november 30-án a rendelet megszűnik, tehát alapjaiban omlik össze a tatabányai városvezetés bájos üdvöskéje, a parkolási rendszer.

A határozat értelmében Tatabánya Megyei Jogú Város polgármesterének, Szücsné Posztovics Ilonának és csapatának a helyi lakosságot nyolc napon belül értesítenie kell a parkolási rendelet eltörléséről, amiről cikkünk megjelenéséig még nem sikerült őket tájékoztatni. Így a tatabányai városvezetésnek a lakosság számára napokon belül érdemi tájékoztatást kell adnia a fizető parkolás rendszerének megszűnéséről.

Újabb fejezet kezdődik a tatabányai parkolás történetében

A parkolási rendelet 2025. november 30-án megszűnik, és a lakosok még nem tudják pontosan, hogy mi vár rájuk ezzel kapcsolatban Tatabányán. Október 30-án a városban közgyűlést tartanak, ahol talán többet elárul a botrányos rendelet megszűnésével kialakult helyzetről és a várható folytatásról Szücsné Posztovics Ilona polgármester.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa:

  • megállapítja, hogy Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a fizető várakozás rendjéről szóló 10/2025. (III.24.) önkormányzati rendelete más jogszabályba ütközik, ezért azt 2025. november 30. napjával megsemmisíti;
  • elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
  • elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a kézbesítést követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendeletek kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

