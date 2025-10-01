Deviza
EUR/HUF388.95 -0.23% USD/HUF331.35 -0.27% GBP/HUF447.03 +0.09% CHF/HUF415.45 -0.42% PLN/HUF91.35 -0.05% RON/HUF76.55 -0.21% CZK/HUF16.04 +0.1% EUR/HUF388.95 -0.23% USD/HUF331.35 -0.27% GBP/HUF447.03 +0.09% CHF/HUF415.45 -0.42% PLN/HUF91.35 -0.05% RON/HUF76.55 -0.21% CZK/HUF16.04 +0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,232.92 +0.37% MTELEKOM1,806 +1.77% MOL2,726 +1.03% OTP29,020 +1.14% RICHTER9,905 -2.07% OPUS558 -0.72% ANY7,440 -1.61% AUTOWALLIS160 -1.88% WABERERS4,950 +2.22% BUMIX9,297.97 -0.69% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,178.69 +0.98% BUX99,232.92 +0.37% MTELEKOM1,806 +1.77% MOL2,726 +1.03% OTP29,020 +1.14% RICHTER9,905 -2.07% OPUS558 -0.72% ANY7,440 -1.61% AUTOWALLIS160 -1.88% WABERERS4,950 +2.22% BUMIX9,297.97 -0.69% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,178.69 +0.98%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
hőmérséklet
lakossági távhőprogram
radiátor
Főtáv
fűtés

Ideje fűteni, vagy pulóvert venni; ne provokáljuk a rezsiszámlát - országos körkép távfűtésről

Sorra indul el a távfűtés a hazai településeken. A szolgáltatóknak szeptember 15-től kell rendelkezésre állniuk, és egy hónapra rá elindítaniuk a fűtést. Ám kérésre már e két dátum között is elindul a távfűtés a lakásokban, intézményekben. Meg is indult, mert az elmúlt napokban nagyon lehűlt a levegő.
VG
2025.10.01., 16:13

Egymás után forrósodnak fel a távfűtés csövei a hazai lakó- és más ingatlanokban. Magyarországon nagyjából 670 ezer lakásban van távfűtés, ez az összes otthon mintegy 16 százaléka a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.

távfűtés
Az ország nagy részén már elindult a távfűtés / Fotó: Vémi Zoltán

A távfűtés indításáról érkező hírek kiegészülnek a helyi sajátosságokkal is, továbbá kisebb-nagyobb részletességgel minden közlés kitér az országosan azonos szabályokra. Ilyen például, hogy 

  • szeptember 15-én kezdődik a fűtési szezon,
  • maga a fűtés nem indul el automatikusan ezen a napon,
  • a fűtés konkrét kezdete függ a szolgáltató és az ügyfele közötti megállapodás tartalmától, amely szerint a napi átlaghőmérsékletet rögzítik.

A közös képviselő írásban ettől függetlenül is kérheti a fűtés október 15. előtti elindítását.

Budapest elég fázós

Budapesten október 1-jéig már a lakások és az egyéb célú épületrészek mintegy 90 százalékában bekapcsolta a távfűtést a Budapesti Közművek (BKM) távhőszolgáltató divíziója, október 15-ére pedig az összes fővárosi távhőfelhasználónál megindul a fűtés – válaszolt a Világgazdaságnak a BKM. A Főtáv a főváros 19 kerületében mintegy 242 ezer lakásban és 7000 nem lakás célú épületrészben szolgáltat távhőt. (Ezen ingatlanok döntő többségében a Főtáv feladata a távfűtés bekapcsolása.) Ennek alapján körülbelül 224 ezer helyszínen indult meg a fűtés.

Mint közölték, a Főtáv a fűtést az ügyfelekkel kötött üzemviteli megállapodásokban rögzített időpontok, illetve a hideg időjárás miatt a közös képviseletek által kezdeményezett, soron kívüli fűtésindítások eredményeként indította el.

Nyíregyházán sem örültek a hidegnek

A 16 ezer háztartást, intézményeket és középületeket ellátó Nyírtávhő ügyvezető igazgatója, Joó László a Szonnak elmondta, hogy azért került előre szeptember 15-re a fűtési idény korábbi, október 15-i kezdete, mert szeptember végére annyira lehűl a levegő, hogy a lakóközösségek kérik a fűtést. Mellesleg még júniusban is sok lakásban igényelték a fűtést. Nyíeregyházán a kérelem beérkezésétől számított 24 órán belül melegednek a radiátorok. A fűtési szezon kezdetekor azonban a tulajdonosoknak ellenőrizniük kell a termosztatikus szelepeket, megnézni, hogy nem csöpögnek-e, átengedik-e a meleg vizet. Ha ugyanis a szelep erősen elszennyeződött, lerakódott vagy hibás, akkor nem szabályozható a fűtés.  

A Mihő tájékoztatott a tízfokos szabályról

A Mihő megbízott karbantartási üzemvezetője, Bernáthné Barczi Judit elmondta a Miskolc Televízióban, hogy a társasházak többségében akkor indítják el a fűtést, ha a napi átlagos külső hőmérséklet egy napon keresztül 10 fok alatt, vagy három egymást követő napon 12 Celsius-fok alatt marad. A Mihő műszaki ügyeletét sokan keresik fel a fűtési rendszer épületen belüli problémájával, de ezek nem a szolgáltató hatáskörébe tartoznak – olvasható a minap.hu-n. Az épület belső fűtési rendszere ugyanis a lakók tulajdona, így a karbantartása és felújítása az ő feladatuk. Így, ha például szokatlan zajt hallanak, vagy nem elégséges a fűtés, a közös képviselőjüket keressék, ő tud a hibák elhárításáról gondoskodni.

Az említett a problémákat főleg az okozhatja, hogy a nyári karbantartás, felújítás során levegő kerülhetett a csövekbe, e levegőbuborékok pedig elzárják a víz útját. Így a víz nem kering megfelelően a rendszerben. A légbuborékok okozzák a zajokat is.  

Szombathely: ha melegszik az idő, nem lesz indokolt a fűtés

Szombathelyen a helyi időjárás-előrejelzésre alapozva szeptember 26-án indult a távfűtés. Tájékoztatójában a távhőszolgáltató DVG is kiemelte, hogy a fűtési időszak szeptember 15-től a következő év május 15-ig tart. A hatályos jogszabályok alapján ebben az időszakban a távhőszolgáltatónak akkor kell távfűtést biztosítania, ha

  • a napi átlaghőmérséklet 10 Celsius-fok alá csökken, vagy
  • két egymást követő napon át várhatóan 12 fok alatt marad, illetve
  • ha a közös képviselő írásban jelzi a DVG Zrt. felé a pótfűtési igényt.

A távhőrendszer automatikus szabályozásának köszönhetően a betáplált hőmennyiség minden esetben a külső hőmérséklethez igazodik. Ha napközben felmelegszik az idő, és nem indokolt a fűtés, a berendezések automatikusan leállnak, a radiátorok ekkor nem fűtenek. Éjszaka viszont, amikor a külső hőmérséklet lecsökken, a radiátorok ismét felmelegszenek. A radiátorokra szerelt szabályozókkal is befolyásolható a felhasznált hő mennyisége.

Kaposváron online követhető a távfűtés költsége  

A kaposvári távhőszolgáltató lehetővé tette, hogy online is le lehessen kérdezni a fogyasztási adatokat, így folyamatosan nyomon követhetők a költségek is. Az idén is javarészt a megújuló energián alapuló, faaprítékkal üzemelő Zöld Fűtőműből érkezik az ingatlanokba a meleg jelentős része. A két éve átadott, 4,5 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően a 6900 lakást és majdnem 310 közintézményt ellátó szolgáltató 61 százalékkal olcsóbban és biztonságosabban tudja előállítani a hőt.

A kaposvári rendszer folyamatosan bővül. Nemrég egy társasház és egy nagyobb közintézmény is rácsatlakozott az egyik legkörnyezetkímélőbb távfűtési hálózatra.
 

Korszerűbb rendszerrel jobban spórolhatunk

A távhőfelhasználás pontos mérése, szabályozása segíti a családokat abban, hogy csökkentsék a fűtési számlájukat. Az ilyen célú fejlesztéseket segítő lakossági távhőprogramra augusztus végéig több mint 900 társasház pályázott. A benyújtási lehetőség felfüggesztéséig az eredeti keretösszeg másfélszeresére, 7,6 milliárd forintra nyújtottak be igényeket. A lakossági távhőprogram átlagos támogatási igénye nyolcmillió forint felett volt. A százszázalékos, vissza nem térítendő támogatással saját forrás igénybevétele nélkül telepíthetők korszerű mérési rendszerek.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
kár

Rémületre sör, újranyitják az Oktoberfestet, de már óriási a kár

Este már újra lehet rendelni a söröket.
2 perc
lakossági távhőprogram

Ideje fűteni, vagy pulóvert venni; ne provokáljuk a rezsiszámlát - országos körkép távfűtésről

Megfőni sem kell, a fűtést ki is kapcsolható, úgy olcsóbb.
2 perc
Nagy Márton

Fellélegezhetnek a magyar vállalkozások – Nagy Márton adócsökkentési csomagot tett le az asztalra

A karmelitában tartott ülést a gazdasági kabinet. Nagy Márton elárulta: azon dolgoznak, hogy bővítsék beruházási lehetőségeiket.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu