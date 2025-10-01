Ideje fűteni, vagy pulóvert venni; ne provokáljuk a rezsiszámlát - országos körkép távfűtésről

Egymás után forrósodnak fel a távfűtés csövei a hazai lakó- és más ingatlanokban. Magyarországon nagyjából 670 ezer lakásban van távfűtés, ez az összes otthon mintegy 16 százaléka a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.

Az ország nagy részén már elindult a távfűtés / Fotó: Vémi Zoltán

A távfűtés indításáról érkező hírek kiegészülnek a helyi sajátosságokkal is, továbbá kisebb-nagyobb részletességgel minden közlés kitér az országosan azonos szabályokra. Ilyen például, hogy

szeptember 15-én kezdődik a fűtési szezon,

maga a fűtés nem indul el automatikusan ezen a napon,

a fűtés konkrét kezdete függ a szolgáltató és az ügyfele közötti megállapodás tartalmától, amely szerint a napi átlaghőmérsékletet rögzítik.

A közös képviselő írásban ettől függetlenül is kérheti a fűtés október 15. előtti elindítását.

Budapest elég fázós

Budapesten október 1-jéig már a lakások és az egyéb célú épületrészek mintegy 90 százalékában bekapcsolta a távfűtést a Budapesti Közművek (BKM) távhőszolgáltató divíziója, október 15-ére pedig az összes fővárosi távhőfelhasználónál megindul a fűtés – válaszolt a Világgazdaságnak a BKM. A Főtáv a főváros 19 kerületében mintegy 242 ezer lakásban és 7000 nem lakás célú épületrészben szolgáltat távhőt. (Ezen ingatlanok döntő többségében a Főtáv feladata a távfűtés bekapcsolása.) Ennek alapján körülbelül 224 ezer helyszínen indult meg a fűtés.

Mint közölték, a Főtáv a fűtést az ügyfelekkel kötött üzemviteli megállapodásokban rögzített időpontok, illetve a hideg időjárás miatt a közös képviseletek által kezdeményezett, soron kívüli fűtésindítások eredményeként indította el.

Nyíregyházán sem örültek a hidegnek

A 16 ezer háztartást, intézményeket és középületeket ellátó Nyírtávhő ügyvezető igazgatója, Joó László a Szonnak elmondta, hogy azért került előre szeptember 15-re a fűtési idény korábbi, október 15-i kezdete, mert szeptember végére annyira lehűl a levegő, hogy a lakóközösségek kérik a fűtést. Mellesleg még júniusban is sok lakásban igényelték a fűtést. Nyíeregyházán a kérelem beérkezésétől számított 24 órán belül melegednek a radiátorok. A fűtési szezon kezdetekor azonban a tulajdonosoknak ellenőrizniük kell a termosztatikus szelepeket, megnézni, hogy nem csöpögnek-e, átengedik-e a meleg vizet. Ha ugyanis a szelep erősen elszennyeződött, lerakódott vagy hibás, akkor nem szabályozható a fűtés.