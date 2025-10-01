Ideje fűteni, vagy pulóvert venni; ne provokáljuk a rezsiszámlát - országos körkép távfűtésről

Egymás után forrósodnak fel a távfűtés csövei a hazai lakó- és más ingatlanokban. Magyarországon nagyjából 670 ezer lakásban van távfűtés, ez az összes otthon mintegy 16 százaléka a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.
A távfűtés indításáról érkező hírek kiegészülnek a helyi sajátosságokkal is, továbbá kisebb-nagyobb részletességgel minden közlés kitér az országosan azonos szabályokra. Ilyen például, hogy
A közös képviselő írásban ettől függetlenül is kérheti a fűtés október 15. előtti elindítását.
Budapesten október 1-jéig már a lakások és az egyéb célú épületrészek mintegy 90 százalékában bekapcsolta a távfűtést a Budapesti Közművek (BKM) távhőszolgáltató divíziója, október 15-ére pedig az összes fővárosi távhőfelhasználónál megindul a fűtés – válaszolt a Világgazdaságnak a BKM. A Főtáv a főváros 19 kerületében mintegy 242 ezer lakásban és 7000 nem lakás célú épületrészben szolgáltat távhőt. (Ezen ingatlanok döntő többségében a Főtáv feladata a távfűtés bekapcsolása.) Ennek alapján körülbelül 224 ezer helyszínen indult meg a fűtés.
Mint közölték, a Főtáv a fűtést az ügyfelekkel kötött üzemviteli megállapodásokban rögzített időpontok, illetve a hideg időjárás miatt a közös képviseletek által kezdeményezett, soron kívüli fűtésindítások eredményeként indította el.
A 16 ezer háztartást, intézményeket és középületeket ellátó Nyírtávhő ügyvezető igazgatója, Joó László a Szonnak elmondta, hogy azért került előre szeptember 15-re a fűtési idény korábbi, október 15-i kezdete, mert szeptember végére annyira lehűl a levegő, hogy a lakóközösségek kérik a fűtést. Mellesleg még júniusban is sok lakásban igényelték a fűtést. Nyíeregyházán a kérelem beérkezésétől számított 24 órán belül melegednek a radiátorok. A fűtési szezon kezdetekor azonban a tulajdonosoknak ellenőrizniük kell a termosztatikus szelepeket, megnézni, hogy nem csöpögnek-e, átengedik-e a meleg vizet. Ha ugyanis a szelep erősen elszennyeződött, lerakódott vagy hibás, akkor nem szabályozható a fűtés.
A Mihő megbízott karbantartási üzemvezetője, Bernáthné Barczi Judit elmondta a Miskolc Televízióban, hogy a társasházak többségében akkor indítják el a fűtést, ha a napi átlagos külső hőmérséklet egy napon keresztül 10 fok alatt, vagy három egymást követő napon 12 Celsius-fok alatt marad. A Mihő műszaki ügyeletét sokan keresik fel a fűtési rendszer épületen belüli problémájával, de ezek nem a szolgáltató hatáskörébe tartoznak – olvasható a minap.hu-n. Az épület belső fűtési rendszere ugyanis a lakók tulajdona, így a karbantartása és felújítása az ő feladatuk. Így, ha például szokatlan zajt hallanak, vagy nem elégséges a fűtés, a közös képviselőjüket keressék, ő tud a hibák elhárításáról gondoskodni.
Az említett a problémákat főleg az okozhatja, hogy a nyári karbantartás, felújítás során levegő kerülhetett a csövekbe, e levegőbuborékok pedig elzárják a víz útját. Így a víz nem kering megfelelően a rendszerben. A légbuborékok okozzák a zajokat is.
Szombathelyen a helyi időjárás-előrejelzésre alapozva szeptember 26-án indult a távfűtés. Tájékoztatójában a távhőszolgáltató DVG is kiemelte, hogy a fűtési időszak szeptember 15-től a következő év május 15-ig tart. A hatályos jogszabályok alapján ebben az időszakban a távhőszolgáltatónak akkor kell távfűtést biztosítania, ha
A távhőrendszer automatikus szabályozásának köszönhetően a betáplált hőmennyiség minden esetben a külső hőmérséklethez igazodik. Ha napközben felmelegszik az idő, és nem indokolt a fűtés, a berendezések automatikusan leállnak, a radiátorok ekkor nem fűtenek. Éjszaka viszont, amikor a külső hőmérséklet lecsökken, a radiátorok ismét felmelegszenek. A radiátorokra szerelt szabályozókkal is befolyásolható a felhasznált hő mennyisége.
A kaposvári távhőszolgáltató lehetővé tette, hogy online is le lehessen kérdezni a fogyasztási adatokat, így folyamatosan nyomon követhetők a költségek is. Az idén is javarészt a megújuló energián alapuló, faaprítékkal üzemelő Zöld Fűtőműből érkezik az ingatlanokba a meleg jelentős része. A két éve átadott, 4,5 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően a 6900 lakást és majdnem 310 közintézményt ellátó szolgáltató 61 százalékkal olcsóbban és biztonságosabban tudja előállítani a hőt.
A kaposvári rendszer folyamatosan bővül. Nemrég egy társasház és egy nagyobb közintézmény is rácsatlakozott az egyik legkörnyezetkímélőbb távfűtési hálózatra.
A távhőfelhasználás pontos mérése, szabályozása segíti a családokat abban, hogy csökkentsék a fűtési számlájukat. Az ilyen célú fejlesztéseket segítő lakossági távhőprogramra augusztus végéig több mint 900 társasház pályázott. A benyújtási lehetőség felfüggesztéséig az eredeti keretösszeg másfélszeresére, 7,6 milliárd forintra nyújtottak be igényeket. A lakossági távhőprogram átlagos támogatási igénye nyolcmillió forint felett volt. A százszázalékos, vissza nem térítendő támogatással saját forrás igénybevétele nélkül telepíthetők korszerű mérési rendszerek.
